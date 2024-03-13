«Динамо» проиграло впервые за 15 матчей – «Зениту». Поражений не было с сентября

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Марцел Личка Футбол

«Динамо» потерпело первое поражение с сентября.

Команда Марцела Лички сегодня уступила «Зениту» (0:2) в Фонбет Кубке России.

В последний раз до этого дня московский клуб проигрывал 23 сентября – «Спартаку» (1:4). С тех пор у него было 9 побед и 5 ничьих.

31 марта «Динамо» встретится с «Ростовом» в Мир РПЛ.

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55 комментариев
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2459 на маяковском счётчике, лаврентий берия всё видит
+52
-15
+37
Матео просто красава, взял и упаковал ментов ! 👏
Динамо как всегда играло грязно 👎
Лаксальта должны были удалять ещё в 1 тайме ❌

Всех СБГ с заслуженной победой 💙 ! Наконец то команда не сливает кубок, будем надеяться, что Зенит выиграет все возможные трофеи в этом сезоне !
+36
-17
+19
Должны были конечно громить. У Динамо ни единого момента, а Зенит, наоборот, еще столько же мог спокойно забивать. Очень приличная игра от наших. Просто катком проехались по Динамо. Те ничего кроме грубости не показали.
+28
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+17
Спартак вон вообще радовался, что ни одного не пропустил в Питере. Про забитые речь даже не шла
+17
-5
+12
Ответ Поклонник Бышовца
Комментарий скрыт
Подкат Паршивлюка двумя ногами сзади в Артура это не грязно?
+10
0
+10
Если мне не изменяет память, то до сегодняшнего дня Семак с Зенитом еще никогда не побеждал на ноль в ответном матче после проигрыша в первом. Так что сегодня уникальный день. Хотя могу ошибаться.
Ну и фанаты вообще красавцы. Энергетика бешеная даже через телевизор. Показали разницу с ФанАЙДИ и без.
+11
-3
+8
Ответ gustavo1097
Еще есть вопросы? Григорян о «Динамо»: «Не вижу, чем Лаксальт – Чавес – Карраскаль уступают тройке Барриос – Вендел – Клаудиньо. С таким тренером команда обоснованно находится в гонке» https://www.sports.ru/football/1115910585-grigoryan-o-dinamo-ne-vizhu-chem-laksalt-chaves-karraskal-ustupayut-tr.html?sl=1
Ну так Караскаля удалили в прошлом матче. Причем ошибочно
+16
-8
+8
Ответ ТрактоПоктер
Понравилось как дядька Вендел успокаивал быдло Тюкавина
Правда перед этим ему Вендел по ногам заехал) А потом извиняться полез)
+8
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+6
Зенит набирает ход! С победой 👌
+9
-4
+5
Ответ Алексей Минашкин
Смотрим состав, у Динамо 5 человек из России, у Зенита только 2, что за российский клуб, где академия Зенита, на черта она нужна.
Академия готовит вполне конкурентноспособных игроков, но уровень основной команды ФК ЗЕНИТ настолько высок, что между академией и основой пропасть.

Чтобы попасть в основу, выпускник академии должен либо "доводиться" по арендам, либо уходить через полноценный трансфер.

И если скаутам клуба покажется, что футболист дорос до уровня основы - его пригласят/выкупят обратно. Этими вопросами, скорее всего, будет заниматься Константин Зырянов.

На Спортс была статья, что если сравнивать количество выпускников академий российских клубов, то в высших лигах (включая иностранные) играет больше всего выпускников системы Зенита :)
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проиграли по делу.Ничего не показав. Считаю на замену должны быть выйти Макаров, и Грулев по раньше. он хоть играет головой в отличии от Гладышева. А так, могли спокойно проиграть 4-5 0. ни одного опасного момента за всю игру. хорошо только что ещё продолжим борьбу за кубок. А так хороший душ. опустили на землю. Есть чем заниматься две недели. Конечно не хватала Караскаля и Нгамале. Оборона проходной двор, Бальбуена косячит постоянно. Вот как можно стать чемпионом, не умея использовать стандарты,угловые. по сути не имеем техничных игроков, способных обыгрывать один в один. В этой игре да и в следующих, много будет зависеть от ударов из -за штрафной, угловые и штрафные. Вообщем работы не початый край.
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Ответ Боевой пчеловод
я горжусь Динамо! я лет 25 болею за этот клуб с историей.
Повезло тебе. Болеть за дно, которое всегда входит в топ 5 по бюджету и при этом не только ни разу не взяли титул, но и услышали НОЛЬ гимнов Лиги Чемпионов.
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Ответ Циник Петербургский
Думаю, что не стоит переоценивать результат этого матча. Динамо практически ничего не потеряло в кубке, перейдя в Путь Регионов. Так что это была почти товарищеская игра, но смотрелась она хорошо. И главное по такой игре, что обошлось без травм в обеих командах.
Вот уж точно, с попустительства судей это могло и наломать нам игроков
+4
0
+4
Ответ fil_spb
Должны были конечно громить. У Динамо ни единого момента, а Зенит, наоборот, еще столько же мог спокойно забивать. Очень приличная игра от наших. Просто катком проехались по Динамо. Те ничего кроме грубости не показали.
Они, кроме грубости, никогда против Зенита ничего и не показывали. Мерзость во всей красе
+9
-5
+4
Ответ besaxara
Раз, два, три ... Дальше все знают).
Давай в регионы собирайся
+5
-1
+4
Ответ Direct free kick
2459 на маяковском счётчике, лаврентий берия всё видит
вообще-то 2457, недавно проверял
+4
0
+4
Зенит на классе 💪🏻
+7
-4
+3
Еще есть вопросы?

Григорян о «Динамо»: «Не вижу, чем Лаксальт – Чавес – Карраскаль уступают тройке Барриос – Вендел – Клаудиньо. С таким тренером команда обоснованно находится в гонке» https://www.sports.ru/football/1115910585-grigoryan-o-dinamo-ne-vizhu-chem-laksalt-chaves-karraskal-ustupayut-tr.html?sl=1
+8
-5
+3
Ответ Direct free kick
2459 на маяковском счётчике, лаврентий берия всё видит
Да, долго им ещё....Остаётся только порадоваться )
+6
-3
+3
Ответ Поклонник Бышовца
Правда перед этим ему Вендел по ногам заехал) А потом извиняться полез)
Заехал, за что и получил жёлтую, а Тюкавин включил быдло
+4
-2
+2
Думаю, что не стоит переоценивать результат этого матча. Динамо практически ничего не потеряло в кубке, перейдя в Путь Регионов. Так что это была почти товарищеская игра, но смотрелась она хорошо. И главное по такой игре, что обошлось без травм в обеих командах.
+7
-5
+2
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
...чемпион не заметил вице чемпиона...был просто мастер класс для пацанов
+3
-1
+2
Зенит - лучший!!!
+3
-1
+2
Ответ besaxara
Ничего не поделать, ненавижу ... жей. И ведь я не один такой.
Да пожалуйста! Ненавидь и успокаивай себя тем, что ты не один «такой»
+2
0
+2
Понравилось как дядька Вендел успокаивал быдло Тюкавина
+8
-6
+2
Ответ Боевой пчеловод
я горжусь Динамо! я лет 25 болею за этот клуб с историей.
И с покрытыми толстым слоем плесени звёздами
+3
-1
+2
Ответ besaxara
Ага, обычно после такого целоваться лезут. Ох, Тюкавин, такой костолом))
Ещё раз напиши, ничего не понятно
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Как бы то ни было результат по игре...
+1
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Ответ Direct free kick
2459 на маяковском счётчике, лаврентий берия всё видит
ой мля,первый раз в сезоне обыграли и вылезли а до этого тихо посасывали под плинтусом,шавки))
+1
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Ответ sanek_rabona
Небось сжалась пятая точка когда Игнатов в штангу попал на последней минуте.
Ваша точка после 7:1 не может сжаться в принципе
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