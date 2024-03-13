«Динамо» проиграло впервые за 15 матчей – «Зениту». Поражений не было с сентября
«Динамо» потерпело первое поражение с сентября.
Команда Марцела Лички сегодня уступила «Зениту» (0:2) в Фонбет Кубке России.
В последний раз до этого дня московский клуб проигрывал 23 сентября – «Спартаку» (1:4). С тех пор у него было 9 побед и 5 ничьих.
Динамо как всегда играло грязно 👎
Лаксальта должны были удалять ещё в 1 тайме ❌
Всех СБГ с заслуженной победой 💙 ! Наконец то команда не сливает кубок, будем надеяться, что Зенит выиграет все возможные трофеи в этом сезоне !
Ну и фанаты вообще красавцы. Энергетика бешеная даже через телевизор. Показали разницу с ФанАЙДИ и без.
Чтобы попасть в основу, выпускник академии должен либо "доводиться" по арендам, либо уходить через полноценный трансфер.
И если скаутам клуба покажется, что футболист дорос до уровня основы - его пригласят/выкупят обратно. Этими вопросами, скорее всего, будет заниматься Константин Зырянов.
На Спортс была статья, что если сравнивать количество выпускников академий российских клубов, то в высших лигах (включая иностранные) играет больше всего выпускников системы Зенита :)
Григорян о «Динамо»: «Не вижу, чем Лаксальт – Чавес – Карраскаль уступают тройке Барриос – Вендел – Клаудиньо. С таким тренером команда обоснованно находится в гонке» https://www.sports.ru/football/1115910585-grigoryan-o-dinamo-ne-vizhu-chem-laksalt-chaves-karraskal-ustupayut-tr.html?sl=1