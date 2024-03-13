«Динамо» проиграло впервые за 15 матчей – «Зениту». Поражений не было с сентября

«Динамо» потерпело первое поражение с сентября.

Команда Марцела Лички сегодня уступила « » (0:2) в Фонбет Кубке России.

В последний раз до этого дня московский клуб проигрывал 23 сентября – «Спартаку» (1:4). С тех пор у него было 9 побед и 5 ничьих.

31 марта « » встретится с «Ростовом» в Мир .