11

Сперцян интересен «Галатасараю». Турки хотят сделать «Краснодару» предложение в январе (Ajansspor)

Эдуард Сперцян привлек внимание «Галатасарая».

Ajansspor утверждает, что стамбульцы давно следят за полузащитником «Краснодара», а их главный тренер, Окан Бурук, одобряет потенциальную сделку.

Действующие чемпионы Турции хотят сделать «быкам» предложение в январе, а клуб Мир РПЛ готов рассматривать различные варианты, учитывая истекающий контракт одного из лидеров команды.

В этом сезоне Сперцян отдал 10 голевых передач в 11 турах чемпионата. Подробно со статистикой футболиста сборной Армении можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
