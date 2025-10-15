Сперцян интересен «Галатасараю». Турки хотят сделать «Краснодару» предложение в январе (Ajansspor)

Эдуард Сперцян привлек внимание «Галатасарая».

Ajansspor утверждает, что стамбульцы давно следят за полузащитником «Краснодара », а их главный тренер, Окан Бурук, одобряет потенциальную сделку.

Действующие чемпионы Турции хотят сделать «быкам» предложение в январе, а клуб Мир РПЛ готов рассматривать различные варианты, учитывая истекающий контракт одного из лидеров команды.

В этом сезоне Сперцян отдал 10 голевых передач в 11 турах чемпионата. Подробно со статистикой футболиста сборной Армении можно ознакомиться здесь .