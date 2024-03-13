🚨 Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес взят под стражу в Дубае.

De Telegraaf передает, что принадлежащий «Спартаку» полузащитник арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. Это подтвердил пресс-секретарь государственного органа.

Утверждается, что задержание связано с запросом об экстрадиции. До этого дня футболист находился под домашним арестом после ДТП.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. До этого Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промес арестован в Дубае – по запросу Нидерландов. Онлайн

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416 комментариев
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Ну вот и сказочке конец
+319
-13
+306
Ура. Объясните как можно минусить одобряющие комменты, и оправдывать его? Он пырнул человека ножом але, все, должен сидеть!
+349
-53
+296
когда новые трэки?
+297
-13
+284
Премию Дарвина менеджменту Спартака!

С 2 уголовками потащить человека на сбор заграницу.
+289
-18
+271
Ответ Алена Нахо
А кокс?
Давай, спасибо.
+207
-6
+201
Надеюсь загребут его в Амстердам, должен сесть за свои грязные делишки тушинский Эскобар
+146
-14
+132
Ответ Александр Карасёв
Ура. Объясните как можно минусить одобряющие комменты, и оправдывать его? Он пырнул человека ножом але, все, должен сидеть!
А кокс?
+93
-8
+85
Ответ Данко Лазович
когда новые трэки?
Тем уже другой жанр будет. Шансон
+90
-5
+85
Такое ощущение, что Спартак и сам хотел этого на самом деле.
Иначе я не могу объяснить почему они повезли Промеса в страну, у которой имеется договор с Нидерландами на экстрадицию преступников )
+81
-6
+75
Ответ Егор Егор
Да, проблема же в этом, а не в ДТП, с которого он сбежал.
Именно в этом. Не потащили бы - и ДТП не случилось
+81
-15
+66
Зенит в полуфинале
Промес в тюрьме
+68
-18
+50
Ответ Саша Казанов
Ну вот и сказочке конец
Траур у Титова, Ловчева иже с ними 😐
+57
-7
+50
Всех адекватных болельщиков Спартака поздравляю!
+53
-7
+46
Ответ Данко Лазович
когда новые трэки?
когда выйдет , как тру гэнста )
+45
-2
+43
Ответ Зубы Дзюбы
Премию Дарвина менеджменту Спартака! С 2 уголовками потащить человека на сбор заграницу.
Да, проблема же в этом, а не в ДТП, с которого он сбежал.
+51
-13
+38
«Судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха»
У нас будет девять лет, чтобы проверить эту цитату на правдивость.
+32
-4
+28
Ответ Александр Новак
Комментарий скрыт
О, давай, расскажи нам за что можно пырнуть человека? :)
+29
-2
+27
И это правильно, я считаю
+31
-7
+24
Очень рад. Все, кто связан с наркотой должны сидеть.
+32
-8
+24
Хотя бы так, пускай и не своими руками, но НАША народная команда избавилась от клейма клуба-наркоторговца
+25
-6
+19
Промес достоин премии Дарвина в 2024
+25
-7
+18
— И когда только ты, Борщов, всё успеваешь — и в фонтаны нырять, и на танцах драться?..
+19
-2
+17
Скучать не будем! 👋
+16
-1
+15
Полиция арестовала уголовника, осуждённого в своей стране по двум статьям и объявленного в международный розыск. Что же так возмушает некоторую часть граждан ?
+19
-4
+15
В России спешно формируется спецотряд для вызволения нашего Антохи. Отряд возглавит Евгений "Неистовый" Ловчев, также в его команду войдут Егор "Химик" Титов, Динияр "Бэбифэйс" Билялетдинов, а также приглашенная звезда - Виталий "Рыжик" Милонов.
+19
-4
+15
Всё идёт к логическому и справедливому концу)
+12
-1
+11
Это все западные сотонисты и гамасеки виноваты
+13
-2
+11
Ответ Зубы Дзюбы
Премию Дарвина менеджменту Спартака! С 2 уголовками потащить человека на сбор заграницу.
Причём тут премия Дарвина? Ты б хоть погуглил, за что она даётся, перед тем как писать ерунду )
+15
-5
+10
Ответ Саша Казанов
Ну вот и сказочке конец
а кто слушал - мотай на ус)
+14
-5
+9
Ответ Rjcnbr
Хотя бы так, пускай и не своими руками, но НАША народная команда избавилась от клейма клуба-наркоторговца
Нет, они же его защищали, поэтому от этого уже не отмыться
+19
-10
+9
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