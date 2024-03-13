🚨 Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Квинси Промес взят под стражу в Дубае.

De Telegraaf передает, что принадлежащий « » полузащитник арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. Это подтвердил пресс-секретарь государственного органа.

Утверждается, что задержание связано с запросом об экстрадиции. До этого дня футболист находился под домашним арестом после ДТП.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. До этого Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промес арестован в Дубае – по запросу Нидерландов. Онлайн