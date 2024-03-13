🚨 Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов
Квинси Промес взят под стражу в Дубае.
De Telegraaf передает, что принадлежащий «Спартаку» полузащитник арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. Это подтвердил пресс-секретарь государственного органа.
Утверждается, что задержание связано с запросом об экстрадиции. До этого дня футболист находился под домашним арестом после ДТП.
Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. До этого Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
С 2 уголовками потащить человека на сбор заграницу.
Иначе я не могу объяснить почему они повезли Промеса в страну, у которой имеется договор с Нидерландами на экстрадицию преступников )
Промес в тюрьме
У нас будет девять лет, чтобы проверить эту цитату на правдивость.