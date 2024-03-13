Тарасова о допинге Валиевой: «Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то с удовольствием извинюсь»

Татьяна Тарасова назвала условие для извинений перед Этери Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер СССР Тарасова, отвечая на вопросы о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер». Тутберидзе, ученицей которой является Валиева, обвинила Тарасову в клевете и призвала извиниться за высказывания.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», – ответила Тарасова.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го были аннулированы.