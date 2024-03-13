Тарасова о допинге Валиевой: «Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то с удовольствием извинюсь»
Татьяна Тарасова назвала условие для извинений перед Этери Тутберидзе.
Ранее заслуженный тренер СССР Тарасова, отвечая на вопросы о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер». Тутберидзе, ученицей которой является Валиева, обвинила Тарасову в клевете и призвала извиниться за высказывания.
«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», – ответила Тарасова.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го были аннулированы.
- Нет, ничего не слышала про такую. У меня во всём всегда виноват тренер, пока не будет доказано обратное!
"WADA признало, что у агентства нет доказательств вины тренера Этери Тутберидзе в нарушении антидопинговых правил ее ученицей Камилой Валиевой
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что дело в отношении Валиевой оставило «неприятный привкус» из-за того, что спортсменка стала единственной, кто понес ответственность за нарушение правил.
По словам Ниггли, «нет доказательств», позволяющих напрямую обвинить Тутберидзе в том, что Валиева принимала допинг по ее указу. Гендиректор WADA предположил, что «возможно, в этом замешан физиотерапевт, может быть, врач».
"Это никогда не радует, когда мы видим, что наказывают спортсмена, а те, кто действительно несет за это ответственность внутри России, ускользают от наказания" , — сказал президент агентства Витольд Банка. В WADA не считают, что Валиева самостоятельно приняла решение о приеме допинга, добавил он"