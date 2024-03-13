Тарасова о допинге Валиевой: «Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то с удовольствием извинюсь»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала условие для извинений перед Этери Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер СССР Тарасова, отвечая на вопросы о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер». Тутберидзе, ученицей которой является Валиева, обвинила Тарасову в клевете и призвала извиниться за высказывания.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», – ответила Тарасова.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

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53 комментария
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Всё по Михалкову: «Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так?»
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Ну так и говорила бы и требовала доказательств, а не обвиняла людей в уголовном преступлении. Какая ж лицемерная
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Так это не работает. Тутберидзе не обязана доказывать свою невиновность, это ТАТ, если Этери подаст в суд, придется отвечать за голословные обвинения.
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С какой стати ей должны что-то предоставлять? Она кто такая?
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Ответ Мороженко
В спортивном суде нет презумпции невиновности, ТАТ следует спортивным принципам
Тат не в спортивном суде, а на развлекательной передаче. С допингом была поймана Валиева, а не Этери, а потому спортивный принцип В СУДЕ распространяется только на Валиеву.
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Вот это мастер перекручивать). Обвиню, а потом потребую доказательств невиновности. Это так не работает в суде). Обвиняешь - предоставь доказательства, иначе это клевета.
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Она же минуту назад ничего не знала)))
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ТАТ о презумпции невиновности что-нибудь слышала?
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Главное сначала гавкнуть, а потом подумать причём здесь Этери. И закрыть своё обвинение общими фразами, вернее спрятаться за ними.
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Как бабка у подъезда, обвинит во всех грехах, а потом доказывай, что не гладиолус.
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Ответ Лучшее_враг_хорошего
А что ей кто-то предоставил доказательства виновности тренера и только после этого она ляпнула?
А почему ей должны что-то предоставлять?!
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Вообще то это именно ТАТ должна доказывать ибо выдвинула обвинения. Вот пусть докажет , а если не сможет то должна извиниться
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- Что? Какая презумпция невиновности?
- Нет, ничего не слышала про такую. У меня во всём всегда виноват тренер, пока не будет доказано обратное!
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Вся страна и все болельщики Камилы хотят узнать как это произошло.Но это не дает право ТАТ обвинять тренера. Просто стыдно за нее)
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Ну а что сразу не президента обвинить! Сказать вот значит президент, несет ответственность за состояние спорта в РФ! Виноват! Ну предоставит доказательства, как было на самом деле - тогда извинюсь!
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Извинюсь с удовольствием, но с меньшим, чем накинула...
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Ответ Delirium
Так это не работает. Тутберидзе не обязана доказывать свою невиновность, это ТАТ, если Этери подаст в суд, придется отвечать за голословные обвинения.
Этери оправдали. Никто её не обвиняет. Так что это враньё и наброс от ТАТ
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Ответ Sportsfan
Несовершеннолетняя не означает грудной ребенок. Нести ответственность за нахождение любой субстанции в организме отдельного самостоятельного человека другой человек не может по определению, только если первый недееспособен и его кормят с ложечки.
Ответсвенность за несовершеннолетних несёт взрослый человек, если тренер был на соревнованиях, значит он несёт. Это закон, причём тут грудной ребёнок!?
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Тарасова решила, что для нее законы не писаны?
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Для этого и было разбирательство CAS. Для этого юристы должны были работать не покладая головы. А сейчас, спустя два года никаких доказательств уже днем со огнем не сыщешь... Поэтому тем более глупо сейчас бездоказательно объвинять кого-то, особенно вовсеуслышанье. Все это сейчас не больше, чем просто личные домыслы. И это кстати не только о словах ТАТ, а в общем...
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Не поленилась скопировать из другого источника, как выглядит нормальная новость, из которой следует, что расследование WADA в отношении тренеров все же Было. И ничего не смогли доказать, то есть обвинения тренеров в данном случае действительно бездоказательны, ТАТ зря болтает.

"WADA признало, что у агентства нет доказательств вины тренера Этери Тутберидзе в нарушении антидопинговых правил ее ученицей Камилой Валиевой

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что дело в отношении Валиевой оставило «неприятный привкус» из-за того, что спортсменка стала единственной, кто понес ответственность за нарушение правил.

По словам Ниггли, «нет доказательств», позволяющих напрямую обвинить Тутберидзе в том, что Валиева принимала допинг по ее указу. Гендиректор WADA предположил, что «возможно, в этом замешан физиотерапевт, может быть, врач».

"Это никогда не радует, когда мы видим, что наказывают спортсмена, а те, кто действительно несет за это ответственность внутри России, ускользают от наказания" , — сказал президент агентства Витольд Банка. В WADA не считают, что Валиева самостоятельно приняла решение о приеме допинга, добавил он"
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Обычно используется презумпция невиновности, но для некторых удобнее оперировать презумпцией виновности.
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Пусть меня обвинит! Я согласная! у меня нет доказательств что я не давала допинг Камиле)!
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А, то есть она не на 100 % уверена) Но на всю страну облогала Этери) Очень некрасивая история
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А презумпция невиновности?!
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Это дело всё больше отдает какой-то заказухой. А версия "подсыпали" выглядит всё менее сказочной
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Так значит это всё-таки не "неизвестный тренер", о котором уже два дня тут пишут?) Вот ТАТ прекрасно знает перед кем извиняться если что.
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Сейчас в Москве закончится порошок, закупайтесь, грядёт большая стирка пальто))
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Ждём ответа от противоположной стороны.
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А лучше покажут.
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