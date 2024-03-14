Месси забил «Нэшвиллу», продлив результативную серию (5+2) до 5 матчей. У Суареса 4+5 в сезоне

Лионель Месси забил в 4-м матче подряд, продлив результативную серию до 5 игр.

Форвард «Интер Майами» забил гол и сделал ассист в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (3:1).

Всего в 5 играх сезона, включая , на счету 36-летнего аргентинца 5 мячей и 2 голевых паса.

На счету форварда « » сегодня также забитый гол и ассист. Всего в 6 матчах сезона 37-летний уругваец набрал 9 (4+5) очков по «гол+пас».