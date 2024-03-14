Месси забил «Нэшвиллу», продлив результативную серию (5+2) до 5 матчей. У Суареса 4+5 в сезоне

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил в 4-м матче подряд, продлив результативную серию до 5 игр.

Форвард «Интер Майами» забил гол и сделал ассист в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (3:1).

Всего в 5 играх сезона, включая МЛС, на счету 36-летнего аргентинца 5 мячей и 2 голевых паса.

На счету форварда «Интер Майами» Луиса Суареса сегодня также забитый гол и ассист. Всего в 6 матчах сезона 37-летний уругваец набрал 9 (4+5) очков по «гол+пас».

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4 комментария
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Это была чертевски тяжёлая неделя для хейтеров. Аль Наср и Нэшвилл разочаровали их на этой неделе:)

А Месси здоровья и продолжать в том же духе, удачи ему!
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Месси для Интера Майами, как Талиска для Аль-Насра. Лидер атаки, с которым команда добивается новых высот и без которого регулярно теряет очки даже в матчах с андердогами. Отдельно хочется порадоваться за португальского паховика, который снова забьет квадриллиард голов и снова приведёт команду к отсутствию титулов! Но ведь в футболе трофеи - это не главное. Главное - это голы лучшего бомбардира команды. Так ведь работает этот вид спорта, да, артёмки и ромки?
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Ответ Отец Абду
Это была чертевски тяжёлая неделя для хейтеров. Аль Наср и Нэшвилл разочаровали их на этой неделе:) А Месси здоровья и продолжать в том же духе, удачи ему!
Чему вы радуютесь результативными действиями в Бургер лиге?! Если проиграли вечно второму Ар-насру 6-0.))

Саудская лига намного круче чем MLS
+2
-2
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