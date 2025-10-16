Геннадий Орлов: «По игре «Спартака» есть вопрос только к Максименко. Он не спасает, чудит. Может, надо давать Помазуну больше играть»
Геннадий Орлов раскритиковал Александра Максименко.
«По игре «Спартака» есть вопрос только к Максименко – он играет неровно, а на него в команде делают ставку. Для вратаря главное качество – когда он спасает, а он не спасает, бывает, чудит.
А в запасе сидит Помазун – может быть, надо давать возможность ему больше играть. Он же состоявшийся вратарь, у него хорошие данные.
Но что тут подсказывать тренерам – пусть сами решают, они же отвечают за результат», – сказал комментатор.
Кафанов об игре Максименко против ЦСКА: «Ни в одном из мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
