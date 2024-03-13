«Краснодар» расторг контракт с Ивичем
Владимир Ивич покидает «Краснодар».
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем.
Накануне «быки» вылетели из 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов после поражения от «Химок» (0:2).
После 20 туров «Краснодар» занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.
«Клуб благодарит его [Ивича] за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», – говорится в заявлении «Краснодара».
Ранее сообщалось, что Ивич – один из претендентов на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.
Прогнозируем теперь какая неустойка будет у Ивича в Спартаке
Да и в прошлом году до финала кубка довёл, где по серии пенальти только трофей уступили
Команда в 1 очке от первого места в чемпионате, с игрой
Вообще не похоже на решение Галицкого
Другого не дано.
и Александр Мостовой - тренер по чеканке
щас позовут очередного сторожусаева и закончат как обычно в пятерке