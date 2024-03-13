«Краснодар» расторг контракт с Ивичем

Теги премьер-лига Россия отставки Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич покидает «Краснодар».

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем.

Накануне «быки» вылетели из 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов после поражения от «Химок» (0:2).

После 20 туров «Краснодар» занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.

«Клуб благодарит его [Ивича] за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», – говорится в заявлении «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Ивич – один из претендентов на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

Ивич вылетел с «Краснодаром» из Кубка! Шаг к «Спартаку»?

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309 комментариев
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Ну это победа в номинации «Федун года»
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+597
Зато какой парк построил галицкий
+181
-6
+175
Ивич - в Спартак, Талалаев - в Краснодар, Абаскаль - в Химки
+166
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+163
Ответ Ноу криминалити
Ну это победа в номинации «Федун года»
Зачет! )) Номинация "Федун года" - это прям в местный сборник афоризмов.
+139
-5
+134
Зачем?
+128
-1
+127
Самое глупое решение в истории Краснодара.
+89
-5
+84
Ответ Валерий Самсонов
Ивич - в Спартак, Талалаев - в Краснодар, Абаскаль - в Химки
Будьте человеком. Найдите место царю)
+82
-3
+79
Теперь точно уже Никогдар
+66
-2
+64
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
А с кем Краснодар получил то, что упустил с Ивичем?
+66
-4
+62
Вот это неожиданно. Наверное краснодар можно вычеркивать из чемпионской гонки
+63
-3
+60
Ответ Валерий Самсонов
Ивич - в Спартак, Талалаев - в Краснодар, Абаскаль - в Химки
Черчесов - в Ливерпуль
+61
-1
+60
Я не был готов к тому, что Галицкий настолько самодур. Либо есть нефутбольные причины
+52
-2
+50
Ответ Ноу криминалити
Ну это победа в номинации «Федун года»
Видимо Галицкому не понравились шуры-муры тренера со Спартаком. Учитывая результаты после перерыва, тренер видимо не на 100% был вовлечён в работу.

Прогнозируем теперь какая неустойка будет у Ивича в Спартаке
+49
-12
+37
Вот это новость ))
+29
-4
+25
Явно проблема в чем-то другом, а не в результате последних матчей. Краснодар ещё не был так близок к чемпионству, как сейчас, впереди ещё 10 туров, ничего не потеряно. Какие то внутренние разборки, других объяснений этому нет
+25
-2
+23
сначала конкуренты усердно стреляют себе по ногам, а потом говорят, что в отсутствии конкуренции в чемпионате виноват Зенит)
+23
-2
+21
🐮 = 🤡
+21
-1
+20
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
И? Отставание от Зенита в одно очко, именно при Ивиче команда по сути первый раз по-настоящему участвует в чемпионской гонке.
Да и в прошлом году до финала кубка довёл, где по серии пенальти только трофей уступили
+23
-4
+19
Ответ arspurs9
Это очень неожиданная новость с утра. Либо в Краснодаре какие то идиоты в руководстве, либо Ивич договорился со Спартаком и в клубе решили действовать на опережение, мол «Не у нас выкупили, а мы выгнали». Другого не дано.
Ох уж эти частные клубы. Не будем продавать за 1 млн евро, выгоним бесплатно и с неустойкой.
+23
-4
+19
Это какая-то глупость
Команда в 1 очке от первого места в чемпионате, с игрой
Вообще не похоже на решение Галицкого
+21
-3
+18
Бредовое решение Краснодара. Очень напоминает увольнение Муслина из Локо в 2006 году. Тогда команда была на втором месте в одном-двух очках от лидера, в итоге поставили Долматова и опустились на третье место просрав концовку
+20
-3
+17
Это очень неожиданная новость с утра. Либо в Краснодаре какие то идиоты в руководстве, либо Ивич договорился со Спартаком и в клубе решили действовать на опережение, мол «Не у нас выкупили, а мы выгнали».
Другого не дано.
+22
-8
+14
Добро пожаловать в Спартак
+17
-6
+11
Бенитес, Сарри, Ивич - новый тренерский штаб Спартака

и Александр Мостовой - тренер по чеканке
+15
-4
+11
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
ну до ивича-то краснодар каждый сезон за первое место боролся
щас позовут очередного сторожусаева и закончат как обычно в пятерке
+13
-3
+10
Ивича погубил его же успех. Шёл бы себе спокойно на 5 месте весь сезон, как все предыдущие тренеры Краснодара, никто бы его не тронул. А тут видите ли чемпионство упускают, хотя такой цели даже негласно перед началом сезона у Краснодара не было
+11
-1
+10
Идиоты, что тут ещё добавить
+11
-1
+10
Ответ Ноу криминалити
Ну это победа в номинации «Федун года»
Кто бы мог подумать, что в этой номинации когда-то победит Галицкий
+8
0
+8
Краснодар это такой провинциальный Спартак. Куча понтов и самодурство в руководстве. В последнее время ещё и про судей начали болтать.
+12
-4
+8
Ответ Pro_Zenit_7
Это какая-то глупость Команда в 1 очке от первого места в чемпионате, с игрой Вообще не похоже на решение Галицкого
Похоже, не так уж и сильно Галицкий рассорился с Федуном, если подражает ему в стиле управления.
+9
-2
+7
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