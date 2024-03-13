«Краснодар» расторг контракт с Ивичем

Владимир Ивич покидает «Краснодар».

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Накануне «быки» вылетели из 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов после поражения от «Химок» (0:2).

После 20 туров «Краснодар» занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.

«Клуб благодарит его [Ивича] за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», – говорится в заявлении «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Ивич – один из претендентов на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

Ивич вылетел с «Краснодаром» из Кубка! Шаг к «Спартаку»?