«Краснодар» выплатит Ивичу 1,5 млн евро за досрочное расторжение контракта («СЭ»)

«Краснодар» выплатит Владимиру Ивичу компенсацию после увольнения.

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с сербским специалистом.

Как сообщает « », « » должен выплатить 1,5 млн евро за досрочный разрыв контракта. Соглашение с тренером было рассчитано до декабря 2024 года.

После 20 туров «Краснодар» занимает в Мир 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко. Накануне «быки» вылетели из 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов после поражения от «Химок» (0:2).

Почему Ивич не заслужил увольнение из «Краснодара»