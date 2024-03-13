«Краснодар» выплатит Ивичу 1,5 млн евро за досрочное расторжение контракта («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия отставки Владимир Ивич Краснодар Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Краснодар» выплатит Владимиру Ивичу компенсацию после увольнения.

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с сербским специалистом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Краснодар» должен выплатить Ивичу 1,5 млн евро за досрочный разрыв контракта. Соглашение с тренером было рассчитано до декабря 2024 года.

После 20 туров «Краснодар» занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко. Накануне «быки» вылетели из 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов после поражения от «Химок» (0:2).

Почему Ивич не заслужил увольнение из «Краснодара»

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99 комментариев
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Ахаха. Вот это бред. Видимо, сильно насолил Ивич. Чуть не сделал Краснодар чемпионом. Ну, хорошо, скажем так: при нем были самые высокие шансы для этого. При том, что в начале сезона никто этого всерьез не ждал. Вот такое тебе "спасибо" от руководства. Уверен, карма будет безжалостна. Краснодар в тройке он будет.
+122
-14
+108
За такой подарок, Зенит должен перевести на карту Галицкому кэш
+66
-7
+59
вот только зачем , всего 2 тура в чемпионате, команда бьёт свои же рекорды,играет в умный футбол, щас позовут какого нибудь Писарева и потонем, ужасное решение, мне кажется руководство обязано объяснить болельщикам почему так сделали
+57
-6
+51
Ответ Максим Солодушенков
вот только зачем , всего 2 тура в чемпионате, команда бьёт свои же рекорды,играет в умный футбол, щас позовут какого нибудь Писарева и потонем, ужасное решение, мне кажется руководство обязано объяснить болельщикам почему так сделали
Это частный проект Галицкого, ничего он никому объяснять не обязан)
+47
-11
+36
Так самоустраняться из гонки надо уметь.
+34
-3
+31
Можно только порадоваться за Ивича, хорошо поработал, заслуженно заработал. Краснодару стыд и позор
+21
-1
+20
Ответ Nogoi89
Ахаха. Вот это бред. Видимо, сильно насолил Ивич. Чуть не сделал Краснодар чемпионом. Ну, хорошо, скажем так: при нем были самые высокие шансы для этого. При том, что в начале сезона никто этого всерьез не ждал. Вот такое тебе "спасибо" от руководства. Уверен, карма будет безжалостна. Краснодар в тройке он будет.
Опустятся на привычное 5 место
+21
-2
+19
Ответ Nogoi89
Ахаха. Вот это бред. Видимо, сильно насолил Ивич. Чуть не сделал Краснодар чемпионом. Ну, хорошо, скажем так: при нем были самые высокие шансы для этого. При том, что в начале сезона никто этого всерьез не ждал. Вот такое тебе "спасибо" от руководства. Уверен, карма будет безжалостна. Краснодар в тройке он будет.
Идиоты. Как болельщик Краса пишу. Не ожидал вот совсем,всегда здраво клубом рулили.
Я понимаю,если бы высокие места повлекли расходы на ЕК,но сейчас...
+17
-2
+15
Я вообще не понимаю смысла увольнений тренеров посреди сезона. Еврокубков нет, за чемпионство Зенит борется с Зенитом, к чему эта суета? Ладно там Сочи, Чай или Факел меняют физруков, чтобы попытаться спасти сезон и не вылететь, но к чему эта суета для середняков?
Еще смешнее, что вместо Ивича поставят эксперта Матч Тв.
+23
-10
+13
Ну если придет Талалаев,то это будет цирк
+12
-1
+11
империя наносит превентивный удар
+16
-6
+10
В Краснодаре с ума сошли?!
+15
-6
+9
Мостовой уже направил свое резюме Галицкому?
+7
-1
+6
Галицкий-Арутюнян это армянский Лёня Федун.
+8
-2
+6
Галицкий не с той ноги встал. Ну влетели Химкам, ну и что? В Кубке испокон веков всё, что угодно может случиться. Всё же, думаю, из- за Кубка России. Трофеев то пока нет .
+7
-2
+5
Ответ 7s6vjn2j5s
За такой подарок, Зенит должен перевести на карту Галицкому кэш
А что если...?🤔
+6
-1
+5
Наверное до этого момента считал Краснодар нормальным клубом. По крайней мере с адекватным руководством. И желал победы в чемпионате. Сейчас пересмотрел своё мнение.
+7
-2
+5
Ответ Spartakus1984
Та погоди,может это совметсное с Ивичем решение.МЫ ничего не знаем.
Он вчера интервью дал, что продолжит работать и, если что и случиться то это решение руководства
+5
-1
+4
самое интересное, когда на 3 сезон тот же Мусаев уже полностью плыл, тот же Галицкий его разгромные поражения все терпел, пока Мусаев сам не психанул и не ушёл. Как человек, который сделал для Краснодара Галицкий отличный человек, но в плане управления клуба это федуновщина 2.0
+5
-2
+3
Похоже, в этой лиге стать чемпионом очень легко: достаточно просто не делать глупостей и подождать, пока конкуренты самоликвидируются.

Пока только "Динамо" не покинуло пределы разума. Интересно, надолго ли?
+3
0
+3
Ответ Динар
Ну может дело как раз таки в том что свои действительно свои услуги предлагал Спартаку, Галицкий не дурак и не самодур, тренерам всегда давал работать. Скорее всего мы чегото не знаем
Ну да, вполне логично - уволить тренера, которого могли выкупить за почти лям, выплатив ему компенсацию почти два.
Итого - минус 3
+4
-1
+3
Ответ alexus-1990
Мостовой уже направил свое резюме Галицкому?
Мостовой: опять какую-то бумажку делать, да вы достали уже!
+4
-1
+3
самое интересное что только вчера Карп писал что увольнять сербского специалиста клуб не планирует)))
+5
-2
+3
Галицкому Медведев что ли позвонил…?
+3
-1
+2
слухи про брата и Спартак - видимо не слухи... Галицкий терпеть не стал, увы, решение как минимум странное и поспешное, даже если Ивич и общался со Спартаком, нужно было дать доработать до конца сезона
+4
-2
+2
Ответ egorov.bsp
Идиоты. Как болельщик Краса пишу. Не ожидал вот совсем,всегда здраво клубом рулили. Я понимаю,если бы высокие места повлекли расходы на ЕК,но сейчас...
ну раз всегда здраво клубом рулили, может и сейчас есть какие-то причины для такого решения?
+4
-2
+2
Если чернодарцы назначат Мусаева, то они ещё смогут успеть с Сочи и Балтикой за стыки побороться
+3
-1
+2
Абсурдное решение.
+2
-1
+1
Ответ SMART789
Какой же все таки Краснодар частный Считает каждую копейку, не то что этот государев ФК Зенит который на лево направо бросается миллионами евро Ой опять либерастная чушь напоролась на реальность
Так он за свои деньги может делать, что хочет, так как это деньги его. В отличие от денежных средств налогоплательщиков
+1
0
+1
Ответ evgenyi karasev
не родной,ты не прав,ты не путай свою шерсть с государственной,
может, Галицкому еще нужно объяснять, почему продавщица в Магните сменилась? Один в один ситуация)
+3
-2
+1
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