«Краснодар» выплатит Ивичу 1,5 млн евро за досрочное расторжение контракта («СЭ»)
«Краснодар» выплатит Владимиру Ивичу компенсацию после увольнения.
Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с сербским специалистом.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Краснодар» должен выплатить Ивичу 1,5 млн евро за досрочный разрыв контракта. Соглашение с тренером было рассчитано до декабря 2024 года.
После 20 туров «Краснодар» занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко. Накануне «быки» вылетели из 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов после поражения от «Химок» (0:2).
Я понимаю,если бы высокие места повлекли расходы на ЕК,но сейчас...
Еще смешнее, что вместо Ивича поставят эксперта Матч Тв.
Пока только "Динамо" не покинуло пределы разума. Интересно, надолго ли?
Итого - минус 3