«У Англии нет абсолютно никаких шансов выиграть ЧМ-2026 без них». Скоулз про отсутствие Беллингема, Фодена и Грилиша в сборной в октябре

Пол Скоулз уверен, что Англии не выиграть ЧМ-2026 без Джуда Беллингема.

Хавбек «Реала », а также Филип Фоден и Джек Грилиш пропустили октябрьские игры национальной команды Англии.

«Я был немного удивлен. Эти трое должны быть в составе – и они будут в составе.

Если посмотреть на нынешнюю команду, то можно сказать, что у нее нет абсолютно никаких шансов выиграть чемпионат мира. Даже с этими тремя футболистами это тяжелая задача, но так хотя бы появляются шансы.

Джуд Беллингем пропустил какое-то время, но сейчас здоров, так что я бы вернул его.

У Томаса Тухеля осталось мало времени до начала ЧМ, только матчи в ноябре и марте, так что надо заигрывать этих футболистов», – заявил экс-хавбек сборной Англии во время шоу The Overlap.