Сильянов после побед над Боливией и Ираном: «Выйти из группы на ЧМ или Евро мы бы смогли»

Александр Сильянов считает, что Россия сыграла бы в плей-офф ЧМ-2026.

– На что сборная бы рассчитывала при игре на крупных турнирах, учитывая победы над участниками чемпионата мира – Ираном и Боливией?

Боливия и Иран – интересные команды. Понятно, что большинство наших соперников до этого были не топовые, поэтому определить уровень нашей сборной тяжело. Для этого нужно сыграть против команд мирового уровня.

Конечно, хочется международных официальных игр. Выйти из группы на чемпионате мира или Евро мы бы смогли, думаю, – отметил защитник «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Odds.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
