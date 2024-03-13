Амарал сомневается по поводу назначения Ивича в «Спартак» из-за разногласий тренера с руководством «Краснодара» по трансферам (Metaratings)
В «Спартаке» сомневаются насчет приглашения Владимира Ивича.
Сегодня «Краснодар» объявил об отставке главного тренера.
Как сообщает Metaratings, Ивич не является приоритетным кандидатом «Спартака» на замену Гильермо Абаскалю, поскольку спортивный директор красно-белых Томаш Амарал сомневается по поводу его приглашения. В частности, сомнения вызваны разногласиями тренера с руководством «Краснодара» по трансферным вопросам.
Отмечается, что «Спартак» вернется к варианту с Ивичем в случае, если не договорится с основными кандидатами, предложенными Амаралом.
Ивич в «Краснодаре» – все! Хотя еще пару дней назад в это не верили
Действительно уникальный клуб.Первая отставка в истории футбола из-за типичных закулисных переговоров агента.
Некоторые генеральные/спортивные директора считают так: "я отвечаю за трансферы, а работа тренера - тренировать и не вмешиваться в мою работу". А некоторые тренеры считают, что они должны влиять на трансферы.
Так например случился конфликт президента Геркуса и тренера Сёмина - даже в публичном пространстве второй выразил несогласие с позицией первого, что "работа тренера - тренировать, а не трансферные вопросы решать".