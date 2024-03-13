Амарал сомневается по поводу назначения Ивича в «Спартак» из-за разногласий тренера с руководством «Краснодара» по трансферам (Metaratings)

В «Спартаке» сомневаются насчет приглашения Владимира Ивича.

Сегодня «Краснодар» объявил об отставке главного тренера.

Как сообщает Metaratings, не является приоритетным кандидатом « » на замену Гильермо Абаскалю, поскольку спортивный директор красно-белых сомневается по поводу его приглашения. В частности, сомнения вызваны разногласиями тренера с руководством « » по трансферным вопросам.

Отмечается, что «Спартак» вернется к варианту с Ивичем в случае, если не договорится с основными кандидатами, предложенными Амаралом.

Ивич в «Краснодаре» – все! Хотя еще пару дней назад в это не верили