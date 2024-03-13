Амарал сомневается по поводу назначения Ивича в «Спартак» из-за разногласий тренера с руководством «Краснодара» по трансферам (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Томаш Амарал Футбол

В «Спартаке» сомневаются насчет приглашения Владимира Ивича.

Сегодня «Краснодар» объявил об отставке главного тренера.

Как сообщает Metaratings, Ивич не является приоритетным кандидатом «Спартака» на замену Гильермо Абаскалю, поскольку спортивный директор красно-белых Томаш Амарал сомневается по поводу его приглашения. В частности, сомнения вызваны разногласиями тренера с руководством «Краснодара» по трансферным вопросам.

Отмечается, что «Спартак» вернется к варианту с Ивичем в случае, если не договорится с основными кандидатами, предложенными Амаралом.

Ивич в «Краснодаре» – все! Хотя еще пару дней назад в это не верили

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62 комментария
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Я вообще не понимаю логику интереса к Ивичу от Спартака. Его в Краснодаре-то задолбали с вопросами про оборонительный футбол, некрасивую игру и т.д. А тут Спартак, где амбиции непомерные. Тут давление будет не только от журналистов, но ещё от безумных ветеранов, скамеечников миллионеров, фанатов и т.д.
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Ответ stee
извините, я не разбираюсь в футболе, а скажите "чемпионы первого круга" - это почётно?
Почетней только трехтуровое чемпионство
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Ответ adriano_070
Позор Краснодару так слить тренера, который сделал их чемпионами после первого круга
извините, я не разбираюсь в футболе, а скажите "чемпионы первого круга" - это почётно?
+25
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+22
Амарал опасается назначения Ивича и повторить судьбу Хашига быть посланным в раздевалке...
+22
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Это перебор даже для Краснодарского Федуна.Уволить тренера за то, что делают абсолютно все футболисты и тренеры в мире - Арутунян и Краснодар выходят на новый уровень.

Действительно уникальный клуб.Первая отставка в истории футбола из-за типичных закулисных переговоров агента.
+22
-8
+14
Ответ Verhovn
А почему спортивного директора Спартака смущают трансферы Краснодара? Я не понял. Тут какая-то путаница.
Что тут непонятного? Тренер недоволен тем, каких игроков руководство привозит. И руководство другого клуба настораживает, что тренер может им сказать "вы не тех игроков мне привезли, мне нужны этот и этот".

Некоторые генеральные/спортивные директора считают так: "я отвечаю за трансферы, а работа тренера - тренировать и не вмешиваться в мою работу". А некоторые тренеры считают, что они должны влиять на трансферы.
Так например случился конфликт президента Геркуса и тренера Сёмина - даже в публичном пространстве второй выразил несогласие с позицией первого, что "работа тренера - тренировать, а не трансферные вопросы решать".
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+12
А почему спортивного директора Спартака смущают трансферы Краснодара? Я не понял. Тут какая-то путаница.
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Похоже Амаралу главное чтобы не Спартак побеждал, а чтобы можно было свои трансферы проводить.
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Позор Краснодару так слить тренера, который сделал их чемпионами после первого круга
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Амарал может повторить судьбу Асмарала…
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+7
Ответ Какао Боб
Я вообще не понимаю логику интереса к Ивичу от Спартака. Его в Краснодаре-то задолбали с вопросами про оборонительный футбол, некрасивую игру и т.д. А тут Спартак, где амбиции непомерные. Тут давление будет не только от журналистов, но ещё от безумных ветеранов, скамеечников миллионеров, фанатов и т.д.
Точнее даже не сформулировать….
+7
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Сильный тренер подразумевает собой и сильную личность, думаю. Можешь и тряпку взять, срываться на нем, но и результатов не жди. Выстрел в определенную часть тела эта отставка.
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Самое сложное в работе тренером Спартака, это читать о себе каждый день комментарии от Мостового
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Нужно брать. Раз мужик с таким железным характером.
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Ответ Какао Боб
Я вообще не понимаю логику интереса к Ивичу от Спартака. Его в Краснодаре-то задолбали с вопросами про оборонительный футбол, некрасивую игру и т.д. А тут Спартак, где амбиции непомерные. Тут давление будет не только от журналистов, но ещё от безумных ветеранов, скамеечников миллионеров, фанатов и т.д.
Я тоже не понимаю, поэтому больше мне нравится версия, что это очередной вброс журналюг, через пару дней сами же опровергнут свою писанину
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Ответ Russ Ivan
Амарал опасается назначения Ивича и повторить судьбу Хашига быть посланным в раздевалке...
Амарал в раздевалку с установками не ходит
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Ответ ОттоДракула
А план Амарала по трансферам какой? Купить Коштинью, Манише и Тиаго Силву?
Усилили бы Спартачок
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Ответ Verhovn
Печальный период это во времена Старостиных? Тогда действительно был печальный и очень негативный в репутационном плане для Спартака период. Но не будем о грустном и глубоко копать. Ваши чемпионства в 90е - липа. Бромантан и хусоиновщина. Даже лишний раз не хочется обсуждать. Да, были толковые игроки... Поимëнно не буду. Но что вы выиграли в Европе? Полуфинал? Молодцы 😄
Печальный период - это времена дефолта (слова Маслаченко про "бездарное время"). Я не болею за Спартак, Валерий. Мы с тобой, вроде, не ссоримся, так что успехов Зениту, когда нас вернут посмотреть, кто, что и как )
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Ответ Павел Мельников
Печальный период - это времена дефолта (слова Маслаченко про "бездарное время"). Я не болею за Спартак, Валерий. Мы с тобой, вроде, не ссоримся, так что успехов Зениту, когда нас вернут посмотреть, кто, что и как )
Да, Павел. Просто поговорили) Удачи вам с главным тренером. Это недоразумение даже болельщиков Зенита достало. Не хворай, дружище. 🤝
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Если выбор илич или португалец,я б выбрал илича, португалец первый год тренирует, за границей не работал,да и результаты не очень, сейчас у браги,илич же ушел явно не по спортивным причинам,а из-за вездесущего хагуша
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Ответ Dmitry Orlov
Что тут непонятного? Тренер недоволен тем, каких игроков руководство привозит. И руководство другого клуба настораживает, что тренер может им сказать "вы не тех игроков мне привезли, мне нужны этот и этот". Некоторые генеральные/спортивные директора считают так: "я отвечаю за трансферы, а работа тренера - тренировать и не вмешиваться в мою работу". А некоторые тренеры считают, что они должны влиять на трансферы. Так например случился конфликт президента Геркуса и тренера Сёмина - даже в публичном пространстве второй выразил несогласие с позицией первого, что "работа тренера - тренировать, а не трансферные вопросы решать".
Ну, допустим. Но пока даже намëка нет, чтобы назначили Ивича. И потом: это такой вектор развития? Ну если так, то я - за! Продолжайте развиваться.
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Ответ Pertinax Gandi
Ну если нужен иностранец с опытом работы в РПЛ, то можно и Ивича. Если всё-таки тренер подбирается под какую-то философию, в том числе и под взгляды спортивного директора, то нужно искать по другим критериям.
По прическе брали. По буквам в фамилии пробовали. Даже с опытом работы в РПЛ. Неужели вы предлагаете в Спартак взять тренера по спортивным показателям?! Да как вам только такое в голову пришло?!
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Ответ Verhovn
А почему спортивного директора Спартака смущают трансферы Краснодара? Я не понял. Тут какая-то путаница.
Тем что не будет покорно соглашаться на игроков, на которых пилит руководство
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Ответ Russ Ivan
Амарал опасается назначения Ивича и повторить судьбу Хашига быть посланным в раздевалке...
Ивичу респект!
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Ответ Какао Боб
Я вообще не понимаю логику интереса к Ивичу от Спартака. Его в Краснодаре-то задолбали с вопросами про оборонительный футбол, некрасивую игру и т.д. А тут Спартак, где амбиции непомерные. Тут давление будет не только от журналистов, но ещё от безумных ветеранов, скамеечников миллионеров, фанатов и т.д.
Он неплохо справлялся с давлением. За сумму в 2 раза толще можно и со Спартаком пострадать годик
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Ответ Russ Ivan
Амарал опасается назначения Ивича и повторить судьбу Хашига быть посланным в раздевалке...
Его волнуют трансферы!!!! Либо Ивич честный человек,либо доли требует,в обеих случаях он не подходит Амаралу….у него все отлажено…
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Ответ Ваня Аналитик
ну, у Ивича типичное европейское коммерческое поведение, но оно не для Галицкого - уж если ты в команде - ты в команде, а не на очередной вечеринке футбола...вот, Мусаев за спиной Галицкого устраивал бы свою дальнейшую жизнь...да ему бы такое и в голову не пришло - мерка Галицкого и мерка Клуба Краснодар - Ценности его Академии... Галицкий же не Клубом живет. а будущим российским футболом... (в отличии от Зенита, к примеру, и не одного его...не к месту бы тут черта поминать...)
есть Галицкий ,а есть Миллер , есть человек ,который переживает за весь российский футбол в целом ,а есть тот кто любит, холит и лелеит свою игрушку(особенно бразильскую составляющую) за государственные деньги...
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Ответ Денис Шихов
есть Галицкий ,а есть Миллер , есть человек ,который переживает за весь российский футбол в целом ,а есть тот кто любит, холит и лелеит свою игрушку(особенно бразильскую составляющую) за государственные деньги...
есть Барин с холопами и есть Человек Государственного значения дел...воспитание человека в человеке, а не холопа...
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Ответ Санни Соколов
Понимаю Ивич был бы топом, но он мёртвый! Просто пиарят
В смысле мёртвый? Его не просто уволили?
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Ответ Verhovn
Что ты хочешь этим сказать? Не важно. Важно другое: болельщиков Спартака всё меньше, а Зенита больше. И это есть факт, от которого ты так просто не отмахнëшься.)
Не уверен, как мне кажется, такой статистики ты не приведешь ) За Спартак начинали болеть в самый печальный период в стране, и это был не то, что клуб, а способ объединения. У Зенита в жирный 2007-08 такого не было )))
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