Хави подтвердил, что покинет «Барсу» даже в случае победы в ЛЧ: «Мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона»
Хави подтвердил, что в любом случае покинет «Барселону» летом.
Главный тренер «блауграны» высказался после победы над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).
«Вы [журналисты] по-прежнему спрашиваете у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь.
Мое будущее не изменится, мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик», – сказал Хави.
«Барса» уложила «Наполи» в ЛЧ за две минуты. С двумя подростками в основе!
Его троллят видимо с вопросами о победе в ЛЧ
Может на Боруссию выйдут. Вполне по силам обыграть.
А там полуфинал с каким-нибудь ПСЖ, а Мбаппе вывихнет лапку и уже не тот ПСЖ.
Ну а в финале -одеоматчевом противостоянии даже Сити может облажаться .
А в этом сезоне он уже гений и мастер и чуть ли не главный претендент на то чтобы взять ЛЧ