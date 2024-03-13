Хави подтвердил, что покинет «Барсу» даже в случае победы в ЛЧ: «Мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави подтвердил, что в любом случае покинет «Барселону» летом.

Главный тренер «блауграны» высказался после победы над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

«Вы [журналисты] по-прежнему спрашиваете у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь. 

Мое будущее не изменится, мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик», – сказал Хави.

«Барса» уложила «Наполи» в ЛЧ за две минуты. С двумя подростками в основе!

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69 комментариев
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Барса в равной борьбе прошла кризисный Наполи, дома играет вничью с мёртвой Гранадой пропуская 3

Его троллят видимо с вопросами о победе в ЛЧ
+92
-19
+73
Ответ Антон Орехов
Слишком много если и вдруг.
Ну в том году Интер примерно по такой сетке прошел, Порту, Бенфика и Милан. А в финале смотрелся лучше, чем Сити, не повезло с реализацией
+49
-2
+47
Устал человек. В Кисловодск поедет отдохнуть.
+42
-2
+40
Ответ Veles3101
Да ладно, всё может быть. Может на Боруссию выйдут. Вполне по силам обыграть. А там полуфинал с каким-нибудь ПСЖ, а Мбаппе вывихнет лапку и уже не тот ПСЖ. Ну а в финале -одеоматчевом противостоянии даже Сити может облажаться .
Слишком много если и вдруг.
+29
-4
+25
Да ладно, всё может быть.
Может на Боруссию выйдут. Вполне по силам обыграть.
А там полуфинал с каким-нибудь ПСЖ, а Мбаппе вывихнет лапку и уже не тот ПСЖ.
Ну а в финале -одеоматчевом противостоянии даже Сити может облажаться .
+22
-7
+15
Ответ Франческо Тортик
Судья в очередной раз затащил матч для парсы. В последнее время мы наблюдаем эту картину чаще, чем глупые интервью каталонского физрука. Уже совсем скоро произойдет то, за чем мы так скучали примерно после 2016г - короткометражка 18+ в сине-гранатовых красках.
Аргументируйте свои высказывания насчёт судейства.
+13
-4
+9
Ответ Утя Ваткин
Устал человек. В Кисловодск поедет отдохнуть.
Недавно был, тема 😁👍🏼
+8
-2
+6
Ответ kaka10
Барса в равной борьбе прошла кризисный Наполи, дома играет вничью с мёртвой Гранадой пропуская 3 Его троллят видимо с вопросами о победе в ЛЧ
Так потому что их глорики на серьезных щах верят в то, что они смогут что-то показать дальше по сетке. Хотя там любой из Реала/Сити/Арсенала/ПСЖ/Баварии катком пройдется по нищим каталонцам
+28
-24
+4
Ответ kaka10
Барса в равной борьбе прошла кризисный Наполи, дома играет вничью с мёртвой Гранадой пропуская 3 Его троллят видимо с вопросами о победе в ЛЧ
а если реально выиграет в стиле Челси?
+6
-3
+3
Ответ kaka10
Барса в равной борьбе прошла кризисный Наполи, дома играет вничью с мёртвой Гранадой пропуская 3 Его троллят видимо с вопросами о победе в ЛЧ
Команды играющие и похуже чем нынешняя барса выигрывали ЛЧ. Всяко бывает в футболе
+6
-3
+3
Ответ neuner
красная Кристенсену и пенальти на Осимхене, 2 ключевые ошибки за счет которых Барса прошла.. только слепой может это отрицать
если бы судья сразу свистнул во время метрового офсайда, то и Кристенсен не фолил бы. А Осимхен уже упаскал мяч и падал, потом ещё изображал невыносимую боль.
+4
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+2
Какая победа в ЛЧ? С такой обороной то? Там вчера просто чудом ещё пара не залетела, более классная команда разнесёт Барсу, как Айнтрахт.
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+2
Ответ kaka10
Барса в равной борьбе прошла кризисный Наполи, дома играет вничью с мёртвой Гранадой пропуская 3 Его троллят видимо с вопросами о победе в ЛЧ
Такой сюр иногда бывает. Помните финал Порту - Монако? Там обе команды должны были вылетать в 1/8, а как все получилось.
+2
0
+2
Ответ kaka10
Барса в равной борьбе прошла кризисный Наполи, дома играет вничью с мёртвой Гранадой пропуская 3 Его троллят видимо с вопросами о победе в ЛЧ
Знаете, если бы так вчера сыграла "Бавария", как это сделала "Барселона", то, вероятно, их называли главными фаворитами ЛЧ
+3
-1
+2
Ответ kaka10
Барса в равной борьбе прошла кризисный Наполи, дома играет вничью с мёртвой Гранадой пропуская 3 Его троллят видимо с вопросами о победе в ЛЧ
ЛЧ выигрывал менее мертвый (конкретно на стадии 1/8) Челси в 2012. Поэтому, все может измениться
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+2
Ответ King_X
Комментарий скрыт
Хватит ныть)
+6
-5
+1
Ответ Рассол Уэстбрик
Так потому что их глорики на серьезных щах верят в то, что они смогут что-то показать дальше по сетке. Хотя там любой из Реала/Сити/Арсенала/ПСЖ/Баварии катком пройдется по нищим каталонцам
Не будет большой сенсации, если они пройдут Арсенал, ПСЖ или Баварию
+2
-1
+1
Ответ Рассол Уэстбрик
Так потому что их глорики на серьезных щах верят в то, что они смогут что-то показать дальше по сетке. Хотя там любой из Реала/Сити/Арсенала/ПСЖ/Баварии катком пройдется по нищим каталонцам
С Сити вряд ли, а с остальными почему нет? Все эти команды не без проблем
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+1
Ответ Утя Ваткин
Устал человек. В Кисловодск поедет отдохнуть.
А потом в Пятигорск, где спрячется в Провале.
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Помню как в прошлом году все плевались от Индзаги и называли его физруком, хотели увольнять. И только удачный проход в финал ЛЧ по легчайшей сетке из возможных спас его от позорного увольнения.
А в этом сезоне он уже гений и мастер и чуть ли не главный претендент на то чтобы взять ЛЧ
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"Уходя - уходи! Затвори за собой плотно двери." © А. Пугачева.
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Даже в случае чего?)))
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Ответ Утя Ваткин
Устал человек. В Кисловодск поедет отдохнуть.
Есть информация что в минеральные воды
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Ответ King_X
Комментарий скрыт
Благодаря судье мадридский фк кабинет одолел Лейпциг и то лейпциг возил кабинетных
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вот бы в Краснодар... у нас РПЛ бы перевернулся!
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Ответ ASH11
Это будет успех на уровне Ди Маттео в 2012 году.
Маловероятно
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Ответ Большой Сэми
так если верить науке весь мир создан по этому принципу, так что поверь, не много
Не верю.
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Ответ Veles3101
Да ладно, всё может быть. Может на Боруссию выйдут. Вполне по силам обыграть. А там полуфинал с каким-нибудь ПСЖ, а Мбаппе вывихнет лапку и уже не тот ПСЖ. Ну а в финале -одеоматчевом противостоянии даже Сити может облажаться .
что за фантазии. Барселона это сладкая булочка, которую все хотят получить и съесть в 1/4. это потолок
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Ответ Антон Орехов
Аргументируйте свои высказывания насчёт судейства.
красная Кристенсену и пенальти на Осимхене, 2 ключевые ошибки за счет которых Барса прошла.. только слепой может это отрицать
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Ответ neuner
красная Кристенсену и пенальти на Осимхене, 2 ключевые ошибки за счет которых Барса прошла.. только слепой может это отрицать
Пересмотрю обзор это я пропустил,опровергнуть или подтвердить ваше мнение пока не могу.
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