Гараничев завершит карьеру по окончании сезона: «Буду пытаться найти себя в спорте, но уже в другом амплуа»

Призер Сочи-2014 Евгений Гараничев завершит карьеру в конце сезона.

36-летний биатлонист выступит на чемпионате России, который пройдет в Тюмени с 21 марта по 1 апреля.

«После перенесенной коронавирусной инфекции на протяжении трех лет у меня были проблемы со здоровьем, я набирал форму, у меня появлялись инфекции и заболевания, и приходилось заново ее набирать. Я решил для себя, что это будет мой последний сезон, после которого я завершаю свою спортивную карьеру.

Жизнь на этом не заканчивается. Я буду продолжать развиваться и пытаться найти себя в спорте высших достижений, но уже в другом амплуа, останусь в Тюменской области», – заявил Гараничев.

Гараничев – бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи и трехкратный чемпион Европы. Также он 15 раз попадал на подиум в личных гонках на Кубке мира.