Гараничев завершит карьеру по окончании сезона: «Буду пытаться найти себя в спорте, но уже в другом амплуа»

Теги сборная России Евгений Гараничев коронавирус Биатлон

Призер Сочи-2014 Евгений Гараничев завершит карьеру в конце сезона.

36-летний биатлонист выступит на чемпионате России, который пройдет в Тюмени с 21 марта по 1 апреля.

«После перенесенной коронавирусной инфекции на протяжении трех лет у меня были проблемы со здоровьем, я набирал форму, у меня появлялись инфекции и заболевания, и приходилось заново ее набирать. Я решил для себя, что это будет мой последний сезон, после которого я завершаю свою спортивную карьеру.

Жизнь на этом не заканчивается. Я буду продолжать развиваться и пытаться найти себя в спорте высших достижений, но уже в другом амплуа, останусь в Тюменской области», – заявил Гараничев.

Гараничев – бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи и трехкратный чемпион Европы. Также он 15 раз попадал на подиум в личных гонках на Кубке мира.

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15 комментариев
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Если станет детским тренером, будет прям здорово.
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Удачи тебе наш единственный Сочинский медалист! Но решение это давно назревало.
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Созрел наконец
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Жаль что завалил на последней стрельбе масс старт на ЧМ-2019.
Та гонка могла сделать его послужной список гораздо лучше чем получилось
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Прочитал "Губерниев завершит карьеру". Мечты, мечты...
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Больше всего запомнился как он в лучшие свои годы несколько эстафет подряд на ЧМ проваливал, заходя на доп круг
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приседания на века
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Ответ rashnew
Главное, чтобы он детям свои плохие качества не передавал. Особенно как заваливать эстафеты )
Многие заваливали, спросите у Жаклена)
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Ответ Антон Александров
Научит пропускать старты, путать лыжи... Бесценно!
Научить на своих ошибках лучше всего ))
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Ответ dimur
Прочитал "Губерниев завершит карьеру". Мечты, мечты...
Надеюсь он тоже скоро завершит свою карьеру
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Ответ |Matador|
Больше всего запомнился как он в лучшие свои годы несколько эстафет подряд на ЧМ проваливал, заходя на доп круг
с кем не бывает. Вот у французов Жаклен такой же )
Запомните его как нашего единственного Сочинского медалиста
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А что крайний то? Может всё таки последний или не хочет сжигать мосты окончательно? Годик попробует без биатлона, а если не получится вернется?)
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После Чепикова самый успешный лыжник перешедший в биатлон в истории современной России.
Жаль,что немного невезучий и неуклюжий.
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Ответ Павел Мельников
Если станет детским тренером, будет прям здорово.
Научит пропускать старты, путать лыжи... Бесценно!
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