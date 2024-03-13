«Зенит» – «Динамо» – 2:0. Кассьерра сделал дубль к 21-й минуте. Онлайн-трансляция

«Зенит» принимает «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

В первом матче « » обыграло « » в Москве со счетом 1:0.

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