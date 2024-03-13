«Зенит» – «Динамо» – 2:0. Кассьерра сделал дубль к 21-й минуте. Онлайн-трансляция

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва онлайны Футбол

«Зенит» принимает «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

В первом матче «Динамо» обыграло «Зенит» в Москве со счетом 1:0.

Зенит – Динамо 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
13 марта, 20.15, «Газпром Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 13 Кассьерра, 2:0 – 21 Кассьерра.
ЗенитАдамов, Фернандес (Алип, 58), Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой, Артур (Педро, 58), Кассьерра (Сергеев, 80).
ДинамоЛещук, Паршивлюк (Даса, 64), Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Лаксальт, Чавес, Фомин (Смолов, 64), Бителло, Тюкавин, Гладышев (Скопинцев, 64).
Предупреждения:
Лаксальт (38), Паршивлюк (42), Фернандес (52), Вендел (62), Барриос (76).

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143 комментария
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Фу, какой же примитивно-слащавый спектакль разыграли сейчас на трибунах... Я так понимаю, это промоакция какого-то очередного примитивного отечественного фильма.
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Сценка с кольцом это зашквар!)
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Цирк на трибунах
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Динамо начало играть грубо. Целенаправленно калечат ключевых игроков Зенита.
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Пошла неоправданная грубость. Печально это..
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Ответ Мукунку хороший
Сценка с кольцом это зашквар!)
Это мне кажется наигранная история какая-то
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Костоломы, ничего не меняется
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Ответ cab
Зенит= 9 человек иностранцев в старте. Позорище, где свои? Что зтот клуб, что Краснодар просто ненавижу. Соревнование кошельков.
"Свои" после "Факела" отмыться не могут. Впрочем, им это и не надо.
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Это че за кринж щас был на трибуне
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А я, грешным делом, в прошлом сезоне уже собирался Кассьерру обратно в Колумбию по гарантии возвращать.
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"Зенит" объективно лучше. Динамовцы должны сказать спасибо, что пока ещё - только 2:0.
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Мне нравится сегодняшний стартовый состав Динамо. Незаменимому Макарову, наконец дали отдохнуть. Вместо Макарова, будет играть Гладышев, он лучше Макарова играет в комбинационный футбол. Маричаль вместо Скопинцева. Чавес будет играть вместо Карраскаля. Удачи Динамо!
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Ну, и зачем я бежал? Посмотреть позорище. Посмотреть наш проходной двор.
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очень типичный гол Кассьерры
ТОЧНО такой же Динамо пропустило от него в составе Сочи, с паса Нобоа, в том матче, где 1-5
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Ну Динамо как обычно. На поле не получается - будем ноги ломать, за шею хватать и так далее...
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Поиграли в открытый футбол с Зенитом. Грабли они такие.
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В чемпионате России, осталось десять игр. И эта игра между командами, будет хорошей проверкой перед участием в гонке за чемпионство. Хорошей игры и без травм. Удачи Динамо!
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Не один игрок Зенита не получил травму… Костоломы игрушечные и мягковатые, если что. Зря не переживайте. Радуйтесь пока что😁
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Фернанденс ,Маричаль ... их вообще выпускать на поле самоубийство!
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Может Личка, что-нибудь интересное придумает, в плане тактики.
Так тут давно все придумано против Зенита.
Это интенсивный прессинг и не совершать индивидуальных ошибок, учитывая счет первого матча - шансы у Динамо точно будут и их надо будет постараться реализовать.
+6
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Второй, отлично)
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Ответ fedos_fox@icloud.com
Динамо сами виноваты…надо было оспаривать карточку Караскаля,а не тупить….там левая карточка вторая была желтая и удаление левое,тогда возможно пара бы наша Битело и Караскаль играла бы…а теперь мы видим спящего Фомина
Вторая жëлтая не рассматривается((
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Перепиарили преображение Динамо
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Верим в команду! Вперёд ДИНАМО мы с тобой!
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Ответ Позитивный
Первый тайм. Тоскливо😂 Блестящая игра Лещука!!! Фернандес и Маричаль, это не уровень Динамо…Ошибки в обороне непростительные…. Но не все потеряно….Один можно забить, а на пенальти есть Лещук.😎
Тюка сегодня никакой, мяч от него отскакивает, гол привез, да и Карраскаля не хватает, а Лещ просто супер, надо на гол как-то изловчится.
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Ответ КЕША
Бог любит троицу.
Два уже есть. Ещё один ждем. 🤣

А может и пару. Динамо пока не видно.
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За Динамо, как за родной ЦСКА!
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Глупый Личка все матчи играет по одной тактике. Только человек не дружащий с головой может играть с Зенитом в атакующий футбол.
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Ответ Мукунку хороший
Сценка с кольцом это зашквар!)
Театральная постановка дворового театра.
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Ответ Jar_Jar_Binks
Комментарий удален модератором
Позорная постановка.
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