«Зенит» – «Динамо» – 2:0. Кассьерра сделал дубль к 21-й минуте. Онлайн-трансляция
«Зенит» принимает «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
В первом матче «Динамо» обыграло «Зенит» в Москве со счетом 1:0.
- Дата проведения
- 13 марта, 20.15, «Газпром Арена»
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Зенит –
Адамов, Фернандес (Алип, 58), Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой, Артур (Педро, 58), Кассьерра (Сергеев, 80).
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Динамо –
Лещук, Паршивлюк (Даса, 64), Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Лаксальт, Чавес, Фомин (Смолов, 64), Бителло, Тюкавин, Гладышев (Скопинцев, 64).
ТОЧНО такой же Динамо пропустило от него в составе Сочи, с паса Нобоа, в том матче, где 1-5
Это интенсивный прессинг и не совершать индивидуальных ошибок, учитывая счет первого матча - шансы у Динамо точно будут и их надо будет постараться реализовать.
А может и пару. Динамо пока не видно.