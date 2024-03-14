НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Эдмонтона», «Колорадо» против «Ванкувера», «Сент-Луис» примет «Лос-Анджелес»
«Эдмонтон» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Виннипег» дома сыграет с «Нэшвиллом», «Сент-Луис» встретится с «Лос-Анджелесом», «Колорадо» будет гостить у «Ванкувера».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 марта, 02.30, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 14 марта, 02.30, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 14 марта, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 14 марта, 05.30, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что это, как не заявка на топ100?
но он сможет повторить хайстик на первом вбрасывании, как в последней игре с Питтсбургом)
хитрый Вегас)