НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Эдмонтона», «Колорадо» против «Ванкувера», «Сент-Луис» примет «Лос-Анджелес»

«Эдмонтон» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

« » дома сыграет с « », « » встретится с « », « » будет гостить у «Ванкувера».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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