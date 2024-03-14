НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Эдмонтона», «Колорадо» против «Ванкувера», «Сент-Луис» примет «Лос-Анджелес»

Теги результаты матчей Вашингтон Нэшвилл Сент-Луис Ванкувер Колорадо Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Хоккей

«Эдмонтон» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Виннипег» дома сыграет с «Нэшвиллом», «Сент-Луис» встретится с «Лос-Анджелесом», «Колорадо» будет гостить у «Ванкувера».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Виннипег – Нэшвилл
Дата проведения
14 марта, 02.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Лос-Анджелес
Дата проведения
14 марта, 02.30, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Вашингтон
Дата проведения
14 марта, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Колорадо
Дата проведения
14 марта, 05.30, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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38 комментариев
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Удачи великому Сашику!
+24
-16
+8
А не забить ли Овечкину гол?
+21
-16
+5
Ответ Dastan 82
Комментарий скрыт
Пацану сколько лет?
+6
-2
+4
Ответ hhlg
The Penguins have scored 11 goals in their past eight games. In those games: • Sidney Crosby, 0-2-2, minus-12 • Evgeni Malkin, 2-2-4, minus-5 • Erik Karlsson, 0-1-1, minus-4 • Kris Letang, 1-0-1, minus-10
Джина Малкин сподобился на 2 гола в последних 8 играх?
Что это, как не заявка на топ100?
+5
-2
+3
Ответ hhlg
Чисто по фактам любителям считать +-
Забывший помыться андронов ничего про Малкина и Мэттьюса написать не хочет? Или оскорблять можно только Овечкина. Таких избирательных писарей надо жестко прессовать
+4
-2
+2
Я не в состоянии определить состояние Сани после обмена Кузи и понять сыграет он сегодня или нет, пускай что ли сыграет хоть разок против бегунка Коннорка
+5
-3
+2
Как не Некствану показать, кто уже состоявшаяся легенда и сделать Дубль?!
+3
-1
+2
Ответ e1ther - e1ther
перебегать Коннорея любой ценой
не уверен что наш СММ его перебегает...
но он сможет повторить хайстик на первом вбрасывании, как в последней игре с Питтсбургом)
+2
-1
+1
перебегать Коннорея любой ценой
+13
-12
+1
Эдмонтону карать, Коннору наказывать.
+8
-8
0
Нэшвилл сегодня должен показать чего он всё же стоит Королям будет очень непросто Лысый физрук сегодня покинет зону комфорта Жуки как обычно на классе при плотной игре
0
0
0
Удачи Великому Вашику!
+5
-5
0
Кэпсики в этом турне могут выиграть только у Калгари. В остальных матчах с командами западной конференции ловить нечего.
+3
-3
0
У меня лишь два вопроса к матчу столичных с нефтяниками, планирует ли Саша сегодня забить в принципе и как много очков наберёт Коннор по итогу??⏰
+1
-1
0
Ови легенда удачи , дубль сегодня надеюсь 🙏
+3
-3
0
снова Кингз Нефть, все к этому идёт.
хитрый Вегас)
0
0
0
Опять в пердях этих ночью игра начинается. Зачем в деревне с населением в 10 тысяч человек команда НХЛ? Думаю, из Эдмонтона пора в Атланту переезжать команде. Там Кацман, Рабинович и Аронович уже и инициативную группу создали.
0
0
0
Ответ Kuznechkin
не уверен что наш СММ его перебегает... но он сможет повторить хайстик на первом вбрасывании, как в последней игре с Питтсбургом)
в целом, они оба Коннореи)
+2
-2
0
За последние 3 игры с Эдмонтоном у Овечкина отменили 2 шайбы, так что если Саня забьет сегодня то скорее всего опять отменят, шарлатаны).
+9
-9
0
Сане забить хет-трик!!!
+18
-18
0
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