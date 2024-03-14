«Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСВ благодаря голам Санчо и Ройса

«Боруссия» Дортмунд победила ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче в Эйндховене была зафиксирована ничья – 1:1. Таким образом, немецкий клуб по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

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