«Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСВ благодаря голам Санчо и Ройса

Теги Боруссия Дортмунд ПСВ Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Боруссия» Дортмунд победила ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче в Эйндховене была зафиксирована ничья – 1:1. Таким образом, немецкий клуб по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

Боруссия Д Германия – ПСВ Нидерланды 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
13 марта, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Санчо, 2:0 – 90 Ройс.
Боруссия ДКобель, Зюле, Хуммельс, Джан, Матсен, Забитцер, Брандт (Нмеча, 58), Озджан, Мален (Адейеми, 70), Санчо (Ройс, 75), Фюллькруг.
ПСВБенитес, Тезе, Боскальи, Схаутен, Дест, Мауро Жуниор (Бабади, 86), Тил (Лосано, 46), Верман (Пепи, 82), Тилльман, Бакайоко, де Йонг.
Предупреждения:
Зюле (88), Нмеча (89).

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34 комментария
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Санчо разрывает в ЛЧ, а где 7хаг?:))
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Шмели!
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+8
Будущий соперник ШейхСити в этой паре, так как им сделают очередной подгон из кабинета!
+18
-11
+7
как же Санчо хорош!!!
+5
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С победой болельщиков Дортмунда, весь испереживался, ну как так можно, один Мален мог хет-трик делать в первом тайме, а во втором по заветам Терзича прижались к воротам (и не сказать при этом, что хорошо оборонялись, Хуммельс орал и махал руками на партнёров, причём совершенно обоснованно), хотя полно игроков способных держать мяч и комбинировать. Ну да хорошо то, что хорошо заканчивается.)
+6
-2
+4
Занять с МЮ последнее место в группе ЛЧ, чтобы протащить Дортмунд в 1/4 финала этой же ЛЧ!
+6
-2
+4
Пассивная игра Дортмудта могла бы сыграть злую шутку. У Эйндховена было несколько опасных моментов, которые могли бы оказаться голами. Но команде очередной раз повезло. Первый тайм и второй тайм противоположные друг другу. Так играть нельзя...
+4
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+3
Всех болельщиков Дортмунда с победой!
Отдельно хочется порадоваться за Санчо. Он дома!
+4
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+3
Ответ Султанова Султанова
Будущий соперник ШейхСити в этой паре, так как им сделают очередной подгон из кабинета!
А что, боишься что Сити могут попасть на Реал и опять унижать их? Поэтому хочется чтоб Сити другим попался)
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+2
Ответ kvn9
С победой болельщиков Дортмунда, весь испереживался, ну как так можно, один Мален мог хет-трик делать в первом тайме, а во втором по заветам Терзича прижались к воротам (и не сказать при этом, что хорошо оборонялись, Хуммельс орал и махал руками на партнёров, причём совершенно обоснованно), хотя полно игроков способных держать мяч и комбинировать. Ну да хорошо то, что хорошо заканчивается.)
Мандраж во втором тайме полнейший, игра полный аут.
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Ответ Harryck
Точно такие же мысли как выше написал, Терзич трусливый тренер, хоть и неплохой.
Ну конечно, у него постоянно трусливая тактика преобладает (как и у Тухеля кстати), хотя уж с ПСВ можно было играть более спокойно и с позиции силы.
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Надеюсь, Терзич не начнет свою любимую фишку - катать вату и держать 1-0.
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Ответ kvn9
С победой болельщиков Дортмунда, весь испереживался, ну как так можно, один Мален мог хет-трик делать в первом тайме, а во втором по заветам Терзича прижались к воротам (и не сказать при этом, что хорошо оборонялись, Хуммельс орал и махал руками на партнёров, причём совершенно обоснованно), хотя полно игроков способных держать мяч и комбинировать. Ну да хорошо то, что хорошо заканчивается.)
ужасный второй тайм. полный провал. типичный сатанизм Терзича. никакого рисунка игры, даже автобус не умеет ставить. можно уверенно сказать, что отскок. черная магия Терзича.
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Ответ rigobersong
Санчо разрывает в ЛЧ, а где 7хаг?:))
Тен Хаг: у нас есть Спиннер, вам мало?
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Ответ Waldemar Welschinski
как же Санчо хорош!!!
После антифутбола ЭТХ, все расцветают
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Ответ kvn9
С победой болельщиков Дортмунда, весь испереживался, ну как так можно, один Мален мог хет-трик делать в первом тайме, а во втором по заветам Терзича прижались к воротам (и не сказать при этом, что хорошо оборонялись, Хуммельс орал и махал руками на партнёров, причём совершенно обоснованно), хотя полно игроков способных держать мяч и комбинировать. Ну да хорошо то, что хорошо заканчивается.)
Точно такие же мысли как выше написал, Терзич трусливый тренер, хоть и неплохой.
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Ответ Harryck
До чего же валидольная команда, я просто не понимаю как они это умудряются делать. У "Боруссии" есть вполне ресурсы чтобы играть хорошо и отрезками они это делают. Тот же "ПСВ" вдавливали оба первых тайма двух матчей, но во вторых таймах абсолютно бросали играть - сразу никакого прессинга, куча ошибок, выбить мяч не могут, дают спокойно сопернику играть даже при том что "ПСВ" был плох и пешком в штрафную заходили. С проходом конечно, но злит такое отношение - такие команды как "ПСВ" вообще без нервов они могут проходить, а тут их спокойно могли наказать.
Почти в каждом матче так. Яркий первый тайм и ужасный второй. Возможно из-за просадки в физике, а возможно из-за того что тренер мудак. Отдавать инициативу в таком важном матче могло бы плохо закончиться.
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Ответ S H A R K
Почти в каждом матче так. Яркий первый тайм и ужасный второй. Возможно из-за просадки в физике, а возможно из-за того что тренер мудак. Отдавать инициативу в таком важном матче могло бы плохо закончиться.
Думаю что все таки второе. Там очень маловероятно, что они по физике могли просесть по такой игре, уверен, что установка Терзича.
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Ответ Harryck
Точно такие же мысли как выше написал, Терзич трусливый тренер, хоть и неплохой.
Поскорее бы от него избавились а то я уже и матчи Боруссии из-за него(точнее из-за того футбола что он предлагает) стал редко смотреть.
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Ответ Адиль Абиев
Мандраж во втором тайме полнейший, игра полный аут.
Да и не говорите, причём если (в основном) при Терзиче оборона достаточно плотна и надёжна (даже МС отлично выдерживала), то тут полный бардак, очень понимал Хуммельса, когда он орал на партнёров, которые ни впереди не прессингуют, ни сзади плотно не играют.
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Удачи Дортмунду.
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Ответ Злой Руся
Всех болельщиков Дортмунда с победой! Отдельно хочется порадоваться за Санчо. Он дома!
Жаль что только вроде опять травмировался, хоть и не серьезно на первый взгляд.
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Ответ Assandro Journey
Терзичу спасибо. тренер никакой. его надо сослать в четвертую лигу.
Жёстко. Но справедливо.
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Ответ Harryck
До чего же валидольная команда, я просто не понимаю как они это умудряются делать. У "Боруссии" есть вполне ресурсы чтобы играть хорошо и отрезками они это делают. Тот же "ПСВ" вдавливали оба первых тайма двух матчей, но во вторых таймах абсолютно бросали играть - сразу никакого прессинга, куча ошибок, выбить мяч не могут, дают спокойно сопернику играть даже при том что "ПСВ" был плох и пешком в штрафную заходили. С проходом конечно, но злит такое отношение - такие команды как "ПСВ" вообще без нервов они могут проходить, а тут их спокойно могли наказать.
Терзичу спасибо. тренер никакой. его надо сослать в четвертую лигу.
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Дортмунд с победой!
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Ответ S H A R K
Возможен обмен с Маленом. Основная проблема Санчо его зарплата. Клуб неспособен платить столько. А насколько готов игрок понизить свой аппетит неизвестно. Вообще лучше для Дортмудта было бы сохранить Малена, а не покупать Санчо. У нас и так есть англичанин похожий на Санчо, который даже быстрее. Джейме Байно-Гиттенс. При Санчо он перестал выходить на поле, а это немного обидно, особенно если смотреть на ситуацию с его стороны.
спасибо, я не в курсе вашей внутренней кухни
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Ответ OSHO
ну теперь точно выкупят на фиг. думаю Санчо сам останется если дортмунцы будут так же регулярно участвовать в ЛЧ и находиться верхах чемп Германии.
Возможен обмен с Маленом. Основная проблема Санчо его зарплата. Клуб неспособен платить столько. А насколько готов игрок понизить свой аппетит неизвестно.
Вообще лучше для Дортмудта было бы сохранить Малена, а не покупать Санчо. У нас и так есть англичанин похожий на Санчо, который даже быстрее. Джейме Байно-Гиттенс. При Санчо он перестал выходить на поле, а это немного обидно, особенно если смотреть на ситуацию с его стороны.
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Чудный судья. Похож на 60 летнего Лёву и каждый раз попадает под нога игроков)
+1
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Ответ Султанова Султанова
Будущий соперник ШейхСити в этой паре, так как им сделают очередной подгон из кабинета!
Ну после магического заявления Хави об уходе я бы не был так уверен
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Боруссия топ клуб, жаль беллингем ради денег сбежал из лучшего клуба Германии в середняк:)
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