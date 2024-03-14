«Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСВ благодаря голам Санчо и Ройса
«Боруссия» Дортмунд победила ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первом матче в Эйндховене была зафиксирована ничья – 1:1. Таким образом, немецкий клуб по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.
- Дата проведения
- 13 марта, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Кобель, Зюле, Хуммельс, Джан, Матсен, Забитцер, Брандт (Нмеча, 58), Озджан, Мален (Адейеми, 70), Санчо (Ройс, 75), Фюллькруг.
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ПСВ –
Бенитес, Тезе, Боскальи, Схаутен, Дест, Мауро Жуниор (Бабади, 86), Тил (Лосано, 46), Верман (Пепи, 82), Тилльман, Бакайоко, де Йонг.
Отдельно хочется порадоваться за Санчо. Он дома!
Вообще лучше для Дортмудта было бы сохранить Малена, а не покупать Санчо. У нас и так есть англичанин похожий на Санчо, который даже быстрее. Джейме Байно-Гиттенс. При Санчо он перестал выходить на поле, а это немного обидно, особенно если смотреть на ситуацию с его стороны.