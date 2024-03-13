Евгений Плющенко: «Ягудин – пример для подражания не только для фигуристов, но и вообще для людей. Счастлив, что он продолжает творить»

Евгений Плющенко назвал Алексея Ягудина примером для подражания.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Ягудин во второй раз одержал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Я занимаюсь своим творчеством, а Леша занимается своим. Почему мне должно быть обидно? Он молодец, держит себя в хорошей форме, умничка.

Он прооперировал недавно бедро, а сейчас сделал тройной тулуп и хорошо прокатался. Молодец», – ответил на вопрос, не обидно ли ему, что Ягудин побеждает второй год подряд.

«Это действительно пример для подражания, пример для не только для фигуристов, но вообще для людей. Я только рад.

У меня была и остается такая позиция: «Делай свое. Живи своей семьей и своими спортсменами, не смотри ни вправо, ни влево. Только прямо».

И я счастлив, что такие большие спортсмены, как , продолжают творить. Он продолжает кататься, продолжает прыгать, продолжает участвовать в шоу. Это здорово», – добавил двукратный олимпийский чемпион.

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