Евгений Плющенко: «Ягудин – пример для подражания не только для фигуристов, но и вообще для людей. Счастлив, что он продолжает творить»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Евгений Плющенко назвал Алексея Ягудина примером для подражания.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Ягудин во второй раз одержал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Я занимаюсь своим творчеством, а Леша занимается своим. Почему мне должно быть обидно? Он молодец, держит себя в хорошей форме, умничка.

Он прооперировал недавно бедро, а сейчас сделал тройной тулуп и хорошо прокатался. Молодец», – ответил Плющенко на вопрос, не обидно ли ему, что Ягудин побеждает второй год подряд. 

«Это действительно пример для подражания, пример для не только для фигуристов, но вообще для людей. Я только рад.

У меня была и остается такая позиция: «Делай свое. Живи своей семьей и своими спортсменами, не смотри ни вправо, ни влево. Только прямо».

И я счастлив, что такие большие спортсмены, как Алексей Ягудин, продолжают творить. Он продолжает кататься, продолжает прыгать, продолжает участвовать в шоу. Это здорово», – добавил двукратный олимпийский чемпион. 

Шоу-турнир фигуристов накрыла ругань: Ягудин против болельщиков и соперников, Первый канал вырезал номера

🎧 Шоу «Чистый хвост»: «Русский вызов» – обиды, ссоры и слезы. Так живет наша фигурка!

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40 комментариев
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Достойно.
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Приятно когда бывшие непримиримые соперники хвалят друг друга👏👏👏
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+18
Неужто это Плющенко сказал? 🤷 а где подкол и ложка дегтя?
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+15
ущипните меня🙈
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Плющ просто в экстазе, что половина фанатов ФК возненавидела Ягудина после Русского вызова 2024)
+18
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+9
Журналисты хотели очередного противостояния, мало им ТАТ и Тутберидзе)), а Плющенко молодец, не поддался на провокацию
+11
-2
+9
Ответ Анастасия Обрезкова
Плющ просто в экстазе, что половина фанатов ФК возненавидела Ягудина после Русского вызова 2024)
Просто решил не набрасывать, и так уже захейтили Ягудина
+7
-2
+5
Ответ Мария С
Неужто это Плющенко сказал? 🤷 а где подкол и ложка дегтя?
А смысл подкалывать? Плющенко впахивает и растит новые поколения фигуристов, а Ягудин паясничает как комментатор и в шоу.
+9
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+5
Яга не творит, а вытворяет в худшем смысле слова.
+8
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То, что Ягудин прыгнул тройной тулуп, действительно, достойно. А то, что Плющенко отметил, удивительно, но радостно. Они уже давно не соревнуются, зачем сохранять ненависть? Может и ЗагиМед когда-нибудь дойдет до этого
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Когда один вырос и поумнел, а второй деградировал. А когда-то мне казалось, что чисто интеллектуально Ягудин превосходит Плющенко.
+6
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Ответ Мария С
Неужто это Плющенко сказал? 🤷 а где подкол и ложка дегтя?
Он это сказал с сарказмом.:)))))))))
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жирный тролль
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Думается, эти комплименты от Плющенко могут триггернуть Ягудина сильнее, чем критика болельщиков
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Не, а в чем он не прав? Можно долго спорить о победе, но если детально разобрать номер Ягудина, то все в нем было - идея, чистый прыжок, дорога, вращение. Видно, что человек реально готовился. Учитывая, что Леше уже пятый десяток, плюс недавняя операция, человек смог прыгнуть тулуп, в отличии от той же Жени со своим (ранее стабильным) сорванным сальховом. Номер был сделан не на коленке, как у большинства, и не за 1 тренировку, как у Лизы.
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Это как в боях гладиаторов, не добивает поверженного соперника.
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Заклятые друзья!
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Респект за такие слова, хорошо сказал.
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Ответ floret
Неужели помирились.
У них были и будут такие периоды, когда перепалка сменяется комплиментами.
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Ответ Двестик Двестик
Достойно.
Если этот быдлан и гопота Ягудин пример для подражания-то тогда я -Дева Мария.
+5
-3
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Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам в марте 2023 года: «Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует».
«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», – сказала Тарасова.
+6
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Всё тут понятно. Решил Ягудина похвалить, что б ТАТ задобрить.... Что б та Яну опять не отбрила, когда Яна захочет покомментировать с ней или пост-обвинение в адрес Этери напишет.
ТАТ невозможно задобрить, она говорит то, что думает и меняет мнение тогда, когда сама захочет
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Ответ Док Аксель
Два творца одинаковых с лица... Перестали мериться титулами и регалиями или это перемирие перед очередным выпадом ?
это баланс вселенной. Тарасова с Тутберидзе разругались, поэтому чтобы не разрушить равновесие Ягудин с Плющенко не ссорятся
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Ждём теперь ответку от Ягудина типа: "Я очень рад за Женю как за тренера - замечательного тренера, - вот, например, совсем недавно чудесный мальчишечка из его академии Никита Сарновский сумел войти в пятёрку лучших на Первенстве Москвы"...
+1
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Всё тут понятно. Решил Ягудина похвалить, что б ТАТ задобрить.... Что б та Яну опять не отбрила, когда Яна захочет покомментировать с ней или пост-обвинение в адрес Этери напишет.
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Смешно, ждём реакцию Ягудина :)
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а вот если бы в своё шоу его позвал - бомба получилась бы, сборы зашкалили)
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Там Ягудин в своей инсте уже кроет матом критиков в комментариях. Думаю, комментаторам смело можно брать его примером и подражать :)
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Два творца одинаковых с лица... Перестали мериться титулами и регалиями или это перемирие перед очередным выпадом ?
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Ответ люблю тутберят
ущипните меня🙈
Всё волнами идёт, много лет
https://youtu.be/CNlpnTnfQ6o?t=62
https://youtu.be/HA9d3AJZkwU?t=309
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