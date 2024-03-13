Ротенберг о выборах: «Голосовать должен каждый, чтобы внести вклад в определение пути, по которому пойдет страна. Даже подготовка к «Автомобилисту» не помешает СКА отдать гражданский долг»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Политика СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА примет участие в выборах президента РФ.

«С 15 по 17 марта в России пройдут выборы Президента. Все игроки и тренеры СКА являются активными и ответственными гражданами. Мы считаем своим долгом принять участие во всенародном голосовании. Даже серьезная подготовка к грядущим матчам с Автомобилистом не помешает нам сделать свой выбор и отдать свой гражданский долг!

Мы все прописаны в разных городах, но заранее подали заявления на Госуслугах и прикрепились к одному участку рядом со «СКА-Ареной». Уже в пятницу 15 марта в 12:00 СКА примет участие в голосовании на участке на улице Фрунзе.

Я лично убежден, что голосовать должен каждый, чтобы внести свой вклад в процесс определения пути, по которому пойдет наша страна. Чем больше людей проявят гражданскую ответственность, тем более здоровым будет наше общество.

До встречи на выборах!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

Восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Серия второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом» стартует 17 марта на «СКА-Арене».

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50 комментариев
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Важно не как проголосуют, а как подсчитают...
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+36
крепостным даже установили дедлайн до сколько они должны проголосовать. А все для того чтобы создать видимость явки на избирательных участках..
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-3
+25
В полдень?
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0
+16
Ответ Streetbor
крепостным даже установили дедлайн до сколько они должны проголосовать. А все для того чтобы создать видимость явки на избирательных участках..
% уже готов. Но условные 82% из 60-ти миллионов проголосовавших выглядит солиднее чем 82% из 30-ти миллионов. Вот и сгоняют всех как стадо на участки или в он-лайн.
+15
-1
+14
На хрена хоккей с выборами мешать? Мне вообще по барабану будет СКА голосовать или нет? Зачем здесь эта херня? До чего же гнусный тип.
+15
-1
+14
Ответ Potapson
Важно не как проголосуют, а как подсчитают...
Вобще бредовое занятие на самом деле хоть все проголосуют против лживого гаранта , то все решаться будет только от подсчета ЦИКа учитывая тайность голосования насчитают сколько заказали для рекорда нового ! Ну и плюс учитывая набор кандидатов ручных которые вообще кто такие? Те кто реально что то хотел изменить в стране либо не допущены либо сидят ну или вдруг нечаянно умирают в 47 лет по "непонятным" причинам. Админы Спортса всегда трут подобные коментарии, а теперь вопрос за что за правду? Заяем вы тогда публикуете новость про "голосование"?
+14
-3
+11
путь - один...и, колея - одна...
+9
0
+9
Интересно, за кого Ротенберг проголосует?
+9
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+8
Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
Следующий отпуск надеюсь проведешь на пляжах Мариуполя бгг
+8
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+8
Ответ selso99
Интересно, за кого Ротенберг проголосует?
у него 2 гражданства
поехал бы в Финляндию и проголосовал бы там при посольстве.
+5
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
Правильнее сказать: буду голосовать.
Ибо говорить за всех не корректно.
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
Ты за свою семью говоришь, когда пишешь “все”? )

В бюллетене еще три кандидата - они точно получат по 5-6% каждый. Поэтому ”все” за Путина точно не проголосуют. Такого и раньше не было.
+5
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Ответ selso99
Интересно, за кого Ротенберг проголосует?
Это секретная информация.
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Ответ александр красноярский
Голосуйте за кого хотите но 90 процентов жителей России и не только за Путина будут голосовать.
90% за него не проголосуют.
90% ему даже не нарисуют (надо же соблюдать приличия).
Будет около 80%.
+4
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Видится, Йозе будет самым искренним избирателем в России.

Причём без какой-либо иронии, наверное Сам не с таким удовольствием проголосует, как Йозе. Народ не обманешь :)
+3
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Борисыч что-то перепутал. Время 12:00 указал верное, а с датой перепутал. Всем быть 17 числа в 12:00 на избирательных участках!
+3
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+2
В 12.00? Так там же будет автограф-сессия Никиты Кологривого...
+2
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+2
Ответ Potapson
Важно не как проголосуют, а как подсчитают...
дорога в ГУЛАГ
+2
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+1
Рома уже порядком раздражает. И жнец, и чтец, и на дуде игрец. В каждую опу затычка. Реально бесит. Какой выбор? Мы все и так знаем и понимаем кто банкует на вечеринке, в кто для массовки на этих выборах. Ты тренер? Вот и тренируй. А то как пионер-вожатый. В колонну всех построил, и повел на голосование.
+1
0
+1
крепостным даже установили дедлайн до сколько они должны проголосовать. А все для того чтобы создать видимость явки на избирательных участках..
+2
-1
+1
Ответ selso99
Интересно, за кого Ротенберг проголосует?
За Вилли Хаапассало.
+1
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+1
Ответ selso99
Интересно, за кого Ротенберг проголосует?
Вы имеете в виду на выборах в Финляндии или Великобритании?
+1
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Ответ Alexander Firsov
у него 2 гражданства поехал бы в Финляндию и проголосовал бы там при посольстве.
Поедет в Лондон и от туда проголосует с 3 паспортов
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Ответ Potapson
Важно не как проголосуют, а как подсчитают...
Никто и ничего считать не будет.
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Ответ Potapson
Важно не как проголосуют, а как подсчитают...
Да, товарищ Сталин знал толк в сути буржуазных, да и, по большому счету, любых других "всенародных" "демократических" выборов
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Ответ Melnikov1968
На хрена хоккей с выборами мешать? Мне вообще по барабану будет СКА голосовать или нет? Зачем здесь эта херня? До чего же гнусный тип.
Я давно пишу, что Ротенберг - прирожденный чиновник. Идеальный кандидат на должность замполита. Он прям метит на эту должность.
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Ответ Caniball
% уже готов. Но условные 82% из 60-ти миллионов проголосовавших выглядит солиднее чем 82% из 30-ти миллионов. Вот и сгоняют всех как стадо на участки или в он-лайн.
о новые политтехнологии ! у нас еа сайте довно не было полит экспертов. были по 5G. по ковиду. по всему а вот политтехнолого впервые. просветите нас холопов пожалуйста.
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Ответ Cookie Monster
Я не фанат ЕдРа и тд., ну вы понели)) Просто многие говорят что цифры нарисуют, главное проголосовать. Ведь можно же и % явки нарисовать. Так заяем это? И крепостными я надеюсь вы бюджетников назвали?)
А бюджетники кто? Не учителя за прибавку в 5К готовы стучать и нести любую ахинею?)
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Ответ Melnikov1968
На хрена хоккей с выборами мешать? Мне вообще по барабану будет СКА голосовать или нет? Зачем здесь эта херня? До чего же гнусный тип.
тут скорее дело не в хоккее и не в выборах. он просто гнусный тип и даде если будет говтрить правильные вещи он вме равно останется подлецов
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Ответ Alexander Firsov
у него 2 гражданства поехал бы в Финляндию и проголосовал бы там при посольстве.
Не, он же говорит подготовка к Автомобилисту))
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