Ротенберг о выборах: «Голосовать должен каждый, чтобы внести вклад в определение пути, по которому пойдет страна. Даже подготовка к «Автомобилисту» не помешает СКА отдать гражданский долг»

Роман Ротенберг заявил, что СКА примет участие в выборах президента РФ.

«С 15 по 17 марта в России пройдут выборы Президента. Все игроки и тренеры СКА являются активными и ответственными гражданами. Мы считаем своим долгом принять участие во всенародном голосовании. Даже серьезная подготовка к грядущим матчам с Автомобилистом не помешает нам сделать свой выбор и отдать свой гражданский долг!

Мы все прописаны в разных городах, но заранее подали заявления на Госуслугах и прикрепились к одному участку рядом со «СКА-Ареной». Уже в пятницу 15 марта в 12:00 СКА примет участие в голосовании на участке на улице Фрунзе.

Я лично убежден, что голосовать должен каждый, чтобы внести свой вклад в процесс определения пути, по которому пойдет наша страна. Чем больше людей проявят гражданскую ответственность, тем более здоровым будет наше общество.

До встречи на выборах!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Серия второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом» стартует 17 марта на «СКА-Арене».