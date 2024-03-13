Ротенберг о выборах: «Голосовать должен каждый, чтобы внести вклад в определение пути, по которому пойдет страна. Даже подготовка к «Автомобилисту» не помешает СКА отдать гражданский долг»
Роман Ротенберг заявил, что СКА примет участие в выборах президента РФ.
«С 15 по 17 марта в России пройдут выборы Президента. Все игроки и тренеры СКА являются активными и ответственными гражданами. Мы считаем своим долгом принять участие во всенародном голосовании. Даже серьезная подготовка к грядущим матчам с Автомобилистом не помешает нам сделать свой выбор и отдать свой гражданский долг!
Мы все прописаны в разных городах, но заранее подали заявления на Госуслугах и прикрепились к одному участку рядом со «СКА-Ареной». Уже в пятницу 15 марта в 12:00 СКА примет участие в голосовании на участке на улице Фрунзе.
Я лично убежден, что голосовать должен каждый, чтобы внести свой вклад в процесс определения пути, по которому пойдет наша страна. Чем больше людей проявят гражданскую ответственность, тем более здоровым будет наше общество.
До встречи на выборах!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Серия второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом» стартует 17 марта на «СКА-Арене».
поехал бы в Финляндию и проголосовал бы там при посольстве.
Ибо говорить за всех не корректно.
В бюллетене еще три кандидата - они точно получат по 5-6% каждый. Поэтому ”все” за Путина точно не проголосуют. Такого и раньше не было.
90% ему даже не нарисуют (надо же соблюдать приличия).
Будет около 80%.
Причём без какой-либо иронии, наверное Сам не с таким удовольствием проголосует, как Йозе. Народ не обманешь :)