Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»

Маркос Льоренте разъяснил свои слова о солнцезащитных очках.

Ранее полузащитник «Атлетико» заявил , что считает ошибкой носить их на улице, потому что они не пропускают необходимые лучи в глаза.

«Я зашел сюда, чтобы прояснить ситуацию с очками, потому что вижу много людей, которые ничего не поняли... Или, может быть, никогда не поймут. И это нормально. Не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Если вас не интересует ваше здоровье, можете листать дальше.

Все, что я рассказываю, не выдумано. Это не «личное мнение», это настоящая биология. Вам просто нужно это прочитать. Так что, если то, что я говорю, вас беспокоит, можете спорить с ней, а не со мной.

Я ношу очки со специальными желтыми линзами днем, когда нахожусь в помещении. А ночью, если выхожу на улицу или подвергаюсь воздействию искусственного освещения, я ношу очки с красными линзами. Почему? Потому что я защищаю свой организм. Потому что синий свет вне своего естественного дневного контекста токсичен. И этого не говорю не я, это говорят ваши клетки, когда перестают вырабатывать энергию должным образом.

В вашей сетчатке и коже есть рецепторы, которые распознают свет и его цвета. Ваш организм использует их для включения или выключения важных биологических процессов. Если вы подадите ему неправильный сигнал – экран в 22 часа или белую светодиодную лампочка во время ужина, организм отреагирует негативно. Точка. С этим не поспоришь.

И да, самое худшее происходит ночью, когда нарушается естественная выработка мелатонина. И вы можете подумать: «Ну мелатонин... Какое это имеет значение?» Что ж, оказывается, все имеет значение. Мелатонин не только помогает вам спать.

Он поддерживает клеточный потенциал и регулирует кальциевые и калиевые ионные каналы (рак); он подавляет эффект Варбурга, то есть при достаточном количестве мелатонина раковые клетки не могут размножаться; он ингибирует ароматазу (фермент, трансформирующий андрогены в эстрогены – Спортс’‘) , блокируя пути, связанные с раком молочной железы; он обладает противовоспалительным действием и укрепляет иммунную систему; он регулирует ваши биологические часы и контролирует две ключевые клеточные программы: аутофагию (очистку клеток) и апоптоз (программируемую гибель клеток). Это предотвращает рак и нейродегенеративные заболевания.

Ношение очков, фильтрующих искусственный свет, – это не просто биохакерская мода. Это необходимость, если вы живете в ловушке современного мира, вдали от солнца, в окружении экранов и светодиодных ламп», – написал Льоренте в соцсетях.

