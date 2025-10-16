Шмейхель про «МЮ»: «Тратят 70+ млн на Шешко, когда в команде нет подходящей «шестерки» и есть проблемы с вратарями. Из-за ошибок голкиперов пропущены 9 голов только в этом сезоне»
Петер Шмейхель недоволен трансферами «Манчестер Юнайтед».
«Вы тратите свыше 70 млн фунтов на Шешко, когда в команде нет подходящей «шестерки» и есть проблемы с вратарями.
Только в этом сезоне мы пропустили 9 голов после ошибок голкиперов. Когда я играл, когда играли Эдвин ван дер Сар, Давид Де Хеа, задача заключалась в том, чтобы принести команде 10 очков, нельзя раздавать очки.
Так зачем мы купили того, кто нам не нужен? Потому что глава скаутинговой службы – тоже из «Лейпцига» и должен себя проявить.
В мое время тренер был главным. Он говорил: «Этот приходит, этот уходит». Теперь же все решают разные люди с разными планами. Как тут можно создать стабильные условия и команду, которая сможет выходить и выигрывать каждый матч?» – отметил экс-вратарь манкунианцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
