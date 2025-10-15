  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пети о словах Аморима про влияние критики на игроков «МЮ»: «Впервые слышу, чтобы тренер так оправдывал неудачи футболистов. Игроки тоже знают, что он несет полную чушь»
17

Пети о словах Аморима про влияние критики на игроков «МЮ»: «Впервые слышу, чтобы тренер так оправдывал неудачи футболистов. Игроки тоже знают, что он несет полную чушь»

Эммануэль Пети удивлен словами Рубена Аморима о влиянии экспертов на игроков.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил: «Моя самая большая проблема в том, что мои игроки верят вам, ребята [из СМИ], когда вы говорите, что проблема нашей команды в схеме. Меня это раздражает, потому что я вижу команду».

«Впервые слышу, чтобы тренер таким образом оправдывал неудачи своих футболистов. Игроки тоже знают, что ты несешь полную чушь.

Как можно такое говорить, когда ты тренируешь «МЮ»? Если ты не справляешься с критикой, работая или выступая за топ-клуб и получая такие деньги, то смени команду. Не работай с топ-клубами.

Я прочитал это и подумал: «Он серьезно это сказал?» Я играл за топ-клубы и никогда не искал оправданий, находясь на поле. Просто бери на себя ответственность, будь мужиком.

Помню, что порой сильно расстраивался из-за слов критиков, в основном они говорили несправедливые вещи, но надо с этим справляться.

В клубе много людей, которым не хватает характера, чтобы изменить ситуацию. Ребята, просто будьте честны перед собой, стоя у зеркала. Скажите себе: «Я не могу этого сделать, потому что напуган». Будьте честны и меняйтесь», – сказал бывший хавбек «Арсенала» в интервью Boyle Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
Эммануэль Пети
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нани считает, что Амориму нужно время: «Рубен привнес много хорошего в «МЮ», он доносит до игроков правильное послание. Это лишь вопрос времени, когда все снова начнут улыбаться»
139 октября, 16:24
Скоулз об Амориме в «МЮ»: «Его отставка – вопрос времени. Ему дают работать слишком долго»
248 октября, 17:02
Джейми Каррагер: «Аморима неизбежно уволят до Рождества. За 50 игр «МЮ» забил лишь на два гола больше, чем пропустил, это невероятно»
167 октября, 17:42
Главные новости
«Марсель» и другие клубы Европы готовят предложения по Эндрику в январе. Форвард «Реала» рассчитывает на изменение ситуации в команде (ESPN)
121 минуту назад
Ван Дейк лучше всех защищается в воздухе последние полгода. Хейсен – 2-й, Араухо – 6-й, Монтес – 11-й, Дивеев – 17-й, Тормена – 26-й (CIES)
623 минуты назад
Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»
7сегодня, 19:37
Мэр Бостона Ву о словах Трампа про перенос матчей ЧМ: «Мы живем в мире, где для драмы, контроля, для того, чтобы раздвинуть границы, звучат постоянные угрозы тем, кто не подчиняется»
16сегодня, 19:34
Мать Дембеле оспаривает налог с 200 000 евро, которые вингер «ПСЖ» подарил ей на юбилей в 2017-м. Налоговая посчитала их доходом – перевод поступил через 6 месяцев после дня рождения
8сегодня, 18:54
Александр Кокорин: «Многие умничают: у него карьера должна была сложиться по-другому, суперталант. А мне в 16 лет поставили диагноз – нельзя играть в футбол, больная спина всю жизнь»
37сегодня, 18:27
Клубы РПЛ летом потратили на трансферы 138,7 млн евро – больше всего за пять лет
16сегодня, 18:14
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ямаль создает моменты лучше всех последние полгода. Гюлер – 2-й, Салах – 4-й, де Брюйне – 6-й (CIES)
32сегодня, 17:57
«Позорище российского футбола – это Кокорин. Непозволительно говорить такие вещи, относиться так к коллегам». Губерниев о словах форварда «Ариса» про возвращение России в еврокубки
31сегодня, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Бэйл боялся банкротства: «Многие спортсмены живут на широкую ногу, я стараюсь этого не делать. Они не знают, как управлять деньгами после окончания карьеры, я сразу вкладывался в разные вещи»
5 минут назад
Невилл про влияние критики на игроков «МЮ»: «Если эксперты залезают к тебе в голову, не стоит играть за этот клуб. Оправдания, сваливание на других – это худшее в жизни. Или они думают, что нас не ругали в свое время?»
9 минут назад
Защитник «Юве» Келли о расизме: «Работа по его искоренению в футболе ведется, но есть куда стремиться. Мы начинаем видеть последствия для людей, допускающих дискриминацию игроков»
37 минут назад
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Франция играет с Марокко, Аргентина против Колумбии
1440 минут назадLive
У «Динамо» нет интереса к Ставеру, Бориско и Гудиеву («СЭ»)
243 минуты назад
Тренер Норвегии Сольбаккен о Боббе против Новой Зеландии: «Оскар слишком долго держал мяч, занимал странные позиции, плохо прессинговал. Это было его самое слабое выступление за сборную»
50 минут назад
Наумов о «Зените»: «Семак берет перспективных российских игроков из других клубов, потому что своя школа не работает. Игроков 650 воспитывается, и ни одного не воспитали. Это показатель»
453 минуты назад
Вратарь «Сочи» Рудаков: «В Южной Корее испытал настоящий культурный шок. Меня там фотографировали – когда видят высокого иностранца, еще и бородатого, начинают снимать, для них это новое»
59 минут назад
Кейн о ЧМ: «Победа – цель Англии, у Тухеля отличные результаты на крупных турнирах. Суть в том, кто из команд сможет собраться в нужный момент. Мы уверены, что сможем сделать еще один шаг»
сегодня, 19:10
Геннадий Орлов: «Вот Симонян был авторитетом, а что сказать про Станковича, если сравнить с Никитой, Нетто, Ловчевым, Черенковым? В «Спартаке» всегда были ребята интеллигентные»
10сегодня, 18:59