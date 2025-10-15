Пети о словах Аморима про влияние критики на игроков «МЮ»: «Впервые слышу, чтобы тренер так оправдывал неудачи футболистов. Игроки тоже знают, что он несет полную чушь»

Эммануэль Пети удивлен словами Рубена Аморима о влиянии экспертов на игроков.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил : «Моя самая большая проблема в том, что мои игроки верят вам, ребята [из СМИ], когда вы говорите, что проблема нашей команды в схеме. Меня это раздражает, потому что я вижу команду».

«Впервые слышу, чтобы тренер таким образом оправдывал неудачи своих футболистов. Игроки тоже знают, что ты несешь полную чушь.

Как можно такое говорить, когда ты тренируешь «МЮ»? Если ты не справляешься с критикой, работая или выступая за топ-клуб и получая такие деньги, то смени команду. Не работай с топ-клубами.

Я прочитал это и подумал: «Он серьезно это сказал?» Я играл за топ-клубы и никогда не искал оправданий, находясь на поле. Просто бери на себя ответственность, будь мужиком.

Помню, что порой сильно расстраивался из-за слов критиков, в основном они говорили несправедливые вещи, но надо с этим справляться.

В клубе много людей, которым не хватает характера, чтобы изменить ситуацию. Ребята, просто будьте честны перед собой, стоя у зеркала. Скажите себе: «Я не могу этого сделать, потому что напуган». Будьте честны и меняйтесь», – сказал бывший хавбек «Арсенала» в интервью Boyle Sports.