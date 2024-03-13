Мусаев подписал контракт с «Краснодаром» («Чемпионат»)

Мурад Мусаев возвращается в «Краснодар».

40-летний Специалист подписал соглашение с клубом, сообщает «Чемпионат».

Ранее «быки» объявили о расторжении договора с главным тренером .

ранее работал главным тренером « » – с 2019 по 2020 год. Под руководством тренера команда дебютировала в Лиге чемпионов.

Прежде специалист тренировал азербайджанский «Сабах», который он покинул в начале февраля. При Мусаеве «Сабах» выступал в квалификации Лиги конференций.