Мусаев подписал контракт с «Краснодаром» («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

Мурад Мусаев возвращается в «Краснодар».

40-летний Специалист подписал соглашение с клубом, сообщает «Чемпионат».

Ранее «быки» объявили о расторжении договора с главным тренером Владимиром Ивичем.

Мусаев ранее работал главным тренером «Краснодара» – с 2019 по 2020 год. Под руководством тренера команда дебютировала в Лиге чемпионов.

Прежде специалист тренировал азербайджанский «Сабах», который он покинул в начале февраля. При Мусаеве «Сабах» выступал в квалификации Лиги конференций.

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107 комментариев
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Ну, поборолись за первое место и хватит
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как будто из-за страха одиночества после расставания позвонили бывшей)
+125
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+121
Ответ Red_Marlboro_
Станут опять середняками, какими и были при Мусаеве
При Мусаеве Краснодар прошел в группу ЛЧ, причем через квалификацию, что весьма непросто. И зашли в еврокубковую весну. Нормальные такие середняки.
+97
-10
+87
Удобный для Галицкого тренер. Видимо путь(идея) для него важнее цели, даже когда она настолько близко.
+77
-2
+75
Ответ Red_Marlboro_
Станут опять середняками, какими и были при Мусаеве
Ну да, в лигу чемпионов же обычно команды из середины таблицы попадают
+56
-3
+53
Удобный и покладистый, это Галицкому милее.
+47
-2
+45
Доктор МОМ, он же Мурад Олегович Мусаев, спешит на помощь
+39
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+37
Ответ micka
Кто там следующий? Гончаренко?
Сначала шалимову дать шанс
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+25
Вот так нежданчик
+23
0
+23
К заводским настройкам
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0
+21
Станут опять середняками, какими и были при Мусаеве
+32
-13
+19
Этому чуду можно хоть стартовый состав по телефону диктовать, для Галицкого идеальный вариант, будет в рот хозяину смотреть) Ну и Краснодар с 5 местом)
+19
-4
+15
Ответ fil_spb
При Мусаеве Краснодар прошел в группу ЛЧ, причем через квалификацию, что весьма непросто. И зашли в еврокубковую весну. Нормальные такие середняки.
Как раз за ту еврокубковую весну, в том числе, Мусаева и уволили. Два матча загребскому Динамо проиграли быки. И ещё за 10-е на тот момент место в РПЛ.
А теперь обратно взяли, вместо уволенного Ивича, шедшего вторым в РПЛ.
Коротко говоря, Зенит - чемпион.
+12
0
+12
Ответ Мексиканская песня
И Шапи вернуть.
А Володьку?
+11
0
+11
Ответ flash166
Сначала шалимову дать шанс
пиджак зашёл в чат))
+10
0
+10
Кто там следующий? Гончаренко?
+11
-1
+10
Галицкий: "А сейчас Мурад Олегович, я назову вам стартовый состав на следующий матч. Записывайте!"
+11
-2
+9
Ответ Gouliash
Ну, поборолись за первое место и хватит
Но задача попасть в еврокубки не снимается! 💇‍♂️
+11
-2
+9
Галицкий опять будет тренировать, как и задумывалось. Ну а Мурад постарается сильно не мешать, чтобы команда смогла достойно побороться за пятое место)
+10
-1
+9
Ахахахахахах ахахахах ахахахаха
+12
-3
+9
Вот и Галицкий пробил дно.
+10
-2
+8
И Шапи вернуть.
+8
0
+8
Ответ Евгений Сидоров
Удобный для Галицкого тренер. Видимо путь(идея) для него важнее цели, даже когда она настолько близко.
путь и есть счастье (восточная поговорка)
+8
0
+8
Федуновщина
+12
-4
+8
Галицкий никогда же не был идиотом?
+7
0
+7
будут гулять по парку вместе , и выбирать состав)
+6
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Ручного поставил.
+6
0
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Зато теперь есть тренер, который будет слушать Галицкого раскрыв рот. И что этот тренер добился после ухода из Краснодара.
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-1
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Ответ Evgeny Valyaev
Мусаев удобный и понятный для Галицкого тренер. Они по-футбольному единомышленники. Должен был вернуться рано или поздно обратно. Болельщикам придётся в любом случае это принимать. Галицкий что хочет, то и делает с клубом. Болельщики ещё не могут формировать запрос, лоббировать что-то. Это придёт со временем.
А можно пример клубов в которых болельщики лоббируют те или иные решения?
+6
0
+6
Некоторые болельщики Краснодара сегодня радовались, что физрука сняли.
Так вот ребята, сняли сегодня тренера, а подписали - физрука.
P.S. Самый удобный тренер для Арутюняна, чтобы самому выбирать состав и тактику.
P.S.S. Сильные и востребованные игроки Краснодара свалят летом из клуба, понимая что ничего не выиграть им.
+7
-2
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