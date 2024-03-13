Мусаев подписал контракт с «Краснодаром» («Чемпионат»)
Мурад Мусаев возвращается в «Краснодар».
40-летний Специалист подписал соглашение с клубом, сообщает «Чемпионат».
Ранее «быки» объявили о расторжении договора с главным тренером Владимиром Ивичем.
Мусаев ранее работал главным тренером «Краснодара» – с 2019 по 2020 год. Под руководством тренера команда дебютировала в Лиге чемпионов.
Прежде специалист тренировал азербайджанский «Сабах», который он покинул в начале февраля. При Мусаеве «Сабах» выступал в квалификации Лиги конференций.
А теперь обратно взяли, вместо уволенного Ивича, шедшего вторым в РПЛ.
Коротко говоря, Зенит - чемпион.
Так вот ребята, сняли сегодня тренера, а подписали - физрука.
P.S. Самый удобный тренер для Арутюняна, чтобы самому выбирать состав и тактику.
P.S.S. Сильные и востребованные игроки Краснодара свалят летом из клуба, понимая что ничего не выиграть им.