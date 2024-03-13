Датская лига зарегистрировала название «Суперлига» как товарный знак в ЕС. Суперлига Европы не сможет его использовать

Суперлига Европы больше не сможет использовать текущее название.

Как передает The Telegraph, датская Суперлига официально зарегистрировала в Евросоюзе свое название в качестве товарного знака, принадлежащего совместно 12 командам высшего дивизиона Дании. Это означает, что проекту будет необходимо сменить название.

Отмечается, что Суперлига Европы также планировала зарегистрировать товарный знак, однако суд ЕС вынес решение в пользу датской лиги.

«Мы всегда выступали против стремления крупных клубов к созданию новой лиги в Европе. Мы считаем, что международные клубные турниры должны быть открытыми благодаря квалификации через национальные соревнования.

Футбол не должен быть закрытой вечеринкой для клубов, которые не осмеливаются участвовать в открытых соревнованиях. Поэтому, конечно, мы очень рады этой победе за пределами поля», – сказал исполнительный директор датской Суперлиги Клаус Томсен.