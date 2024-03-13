Датская лига зарегистрировала название «Суперлига» как товарный знак в ЕС. Суперлига Европы не сможет его использовать

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Дания бизнес Европейский союз Суперлига Европы Футбол

Суперлига Европы больше не сможет использовать текущее название.

Как передает The Telegraph, датская Суперлига официально зарегистрировала в Евросоюзе свое название в качестве товарного знака, принадлежащего совместно 12 командам высшего дивизиона Дании. Это означает, что проекту Суперлиги Европы будет необходимо сменить название.

Отмечается, что Суперлига Европы также планировала зарегистрировать товарный знак, однако суд ЕС вынес решение в пользу датской лиги.

«Мы всегда выступали против стремления крупных клубов к созданию новой лиги в Европе. Мы считаем, что международные клубные турниры должны быть открытыми благодаря квалификации через национальные соревнования.

Футбол не должен быть закрытой вечеринкой для клубов, которые не осмеливаются участвовать в открытых соревнованиях. Поэтому, конечно, мы очень рады этой победе за пределами поля», – сказал исполнительный директор датской Суперлиги Клаус Томсен.

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71 комментарий
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super-puper league.
Перес, бесплатно придумал название, регистрируй пока не поздно
+119
-2
+117
Ответ DanielCarvalho
super-puper league. Перес, бесплатно придумал название, регистрируй пока не поздно
Регистрируй сам: потом продашь Пересу.
+81
-1
+80
А что думает турецкая суперлига? Тоже переименовать будут?
+41
-4
+37
Ответ ToniKF
А что думает турецкая суперлига? Тоже переименовать будут?
Турция не находится в ЕС.
+24
-1
+23
Ответ ОттоДракула
Регистрируй сам: потом продашь Пересу.
Карту мир не принимают (
+21
-2
+19
Пфф... Напугали деда... Перес-лига или Лига-де-ля-Фло назовёт,и делов то))))
+16
-1
+15
Будет Элитная лига какая-нибудь или Мегалига. Скорее всего нейминг будет продан. Будет "Виза Макдональдс Мастеркард лига". Не в названии суть же.
+13
-1
+12
Ответ Анатолий Дмитриевич
вовремя они подсуетились. совпадение, конечно же))
Если речь про чемпионат Дании, то он называется Суперлигой с 1991 года.
+10
-1
+9
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пфф... Напугали деда... Перес-лига или Лига-де-ля-Фло назовёт,и делов то))))
Эль Класико Лига
+5
0
+5
За большие деньги можно разрешить Пересу использовать название ФНЛ
+5
0
+5
Ответ Cearvm
Если речь про чемпионат Дании, то он называется Суперлигой с 1991 года.
а зарегистрировала товарный знак в Евросоюзе только сейчас
+5
0
+5
Super football league - переиграно и уничтожено
+4
0
+4
Ответ Chess
Турция не находится в ЕС.
Зато Греция и Словакия в ЕС и там тоже Суперлига
+4
0
+4
Ответ ToniKF
А что думает турецкая суперлига? Тоже переименовать будут?
Турция не в ЕС, возможно это решает
+3
0
+3
Ответ ОттоДракула
Регистрируй сам: потом продашь Пересу.
Супер Лига Чемпионов) чтоб вообще всех выбесить)
+3
0
+3
Есть масса других вариантов, Мегалига, Гиперлига, Ультралига и т.д.
+3
0
+3
Сега мега драйв лига
+2
0
+2
Ответ Royal Watcher
Вот это конечно точно остановит Переса и Ко….
Да нет, почему же. Все не дождутся когда уже Суперлига Европы стартует, и Реал вместе с горсткой третьесортных клубов уйдет с УЕФА, с лишением всех титулов ЛЧ за мятеж. 😃
+5
-3
+2
Суперлига.
Ожидание: Мадрид и Барселона
Реальность: Копенгаген и Оденсе.
Им полагаются деньги за запуск Суперлиги?
+2
0
+2
Суперпупер лига)
+4
-2
+2
Ответ Анатолий Дмитриевич
а зарегистрировала товарный знак в Евросоюзе только сейчас
Очевидно, что датчане зарегистрировали свою СЛ в ЕС, по указке Чеферина и Ко. Наверняка скандинавы получили солидный бонус за это, и преференции в будущем.
+4
-2
+2
Ответ Evgeny Valyaev
Будет Элитная лига какая-нибудь или Мегалига. Скорее всего нейминг будет продан. Будет "Виза Макдональдс Мастеркард лига". Не в названии суть же.
Ультралига.
+2
0
+2
Ответ Фарид Харисов
Сработали как мелкие хитрюги, которые в новых социальных сетях занимают никнеймы известных брендов/селебрити, чтобы им же перепродать :)
Вообще они Суперлигой еще с 1991 года называются.
+3
-1
+2
Ответ ToniKF
Ах, да, точно. Хотя выступает же на евро. По какой логике тогда?
так а где связь?
примерно половина членов УЕФА не из ЕС
+2
0
+2
Ответ Sgt. Elias Grodin
Есть масса других вариантов, Мегалига, Гиперлига, Ультралига и т.д.
Гигалига
+2
0
+2
FC24
+1
0
+1
Ответ guizzy
ну ещё подожди пару-тройку лет на действия УЕФА и сам будешь болеть за эту суперолигу Переса )
Не буду я болеть за элитарный проект жадного деда. Лучше буду смотреть настоящую лучшую лигу мира под названием ФНЛ
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Ответ guizzy
ну ещё подожди пару-тройку лет на действия УЕФА и сам будешь болеть за эту суперолигу Переса )
И что же делает УЕФА? В ЛЧ последние сезоны постоянно смена чемпионов, регулярные сенсации и даже была победа Челси, которая конечно не победа Порту, но что то близкое к этому. Победа РМ сенсация не по факту, но по пути и потому как РМ побеждал, притом помощи судейства там если и было, то минимум, все вполне легитимно.
Евро 2021 было одно из интереснейших в 21 веке, там были и куча голов и неожиданные вылеты, да и чемпионы в топ фаворитов не входили + показывали хороший футбол по турниру.
Все турниры УЕФА проходят офигенно, даже критикуемый полутоварищески турнир в разы интереснее смотреть, чем раньше были просто товарняки.
То что футбольных матчей стало больше, да не особо. ЧМ зимой хрень и неудачный эксперимент, а пока в изменениях УЕФА нет ничего существенно плохого.
+1
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Пересунужныденьгинановыхгалактикос лига
+3
-2
+1
Какое-то датское решение
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