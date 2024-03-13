Датская лига зарегистрировала название «Суперлига» как товарный знак в ЕС. Суперлига Европы не сможет его использовать
Суперлига Европы больше не сможет использовать текущее название.
Как передает The Telegraph, датская Суперлига официально зарегистрировала в Евросоюзе свое название в качестве товарного знака, принадлежащего совместно 12 командам высшего дивизиона Дании. Это означает, что проекту Суперлиги Европы будет необходимо сменить название.
Отмечается, что Суперлига Европы также планировала зарегистрировать товарный знак, однако суд ЕС вынес решение в пользу датской лиги.
«Мы всегда выступали против стремления крупных клубов к созданию новой лиги в Европе. Мы считаем, что международные клубные турниры должны быть открытыми благодаря квалификации через национальные соревнования.
Футбол не должен быть закрытой вечеринкой для клубов, которые не осмеливаются участвовать в открытых соревнованиях. Поэтому, конечно, мы очень рады этой победе за пределами поля», – сказал исполнительный директор датской Суперлиги Клаус Томсен.
Перес, бесплатно придумал название, регистрируй пока не поздно
Ожидание: Мадрид и Барселона
Реальность: Копенгаген и Оденсе.
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Евро 2021 было одно из интереснейших в 21 веке, там были и куча голов и неожиданные вылеты, да и чемпионы в топ фаворитов не входили + показывали хороший футбол по турниру.
Все турниры УЕФА проходят офигенно, даже критикуемый полутоварищески турнир в разы интереснее смотреть, чем раньше были просто товарняки.
То что футбольных матчей стало больше, да не особо. ЧМ зимой хрень и неудачный эксперимент, а пока в изменениях УЕФА нет ничего существенно плохого.