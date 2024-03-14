«Атлетико» – «Интер» – 2:1. Депай забил на 87-й минуте, начался овертайм
«Интер» играет в гостях с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
В первом матче «Интер» обыграл «Атлетико» в Милане со счетом 1:0.
- Дата проведения
- 13 марта, 23.00, «Метрополитано»
-
Атлетико –
Облак, Молина (Барриос, 79), Савич, Эрмосо, Витцель, Коке, Де Поль (Корреа, 71), Льоренте, Гризманн, Мората (Депай, 79), Лино (Рикельме, 71).
-
Интер –
Зоммер, Думфрис (Дармиан, 73), де Врей, Павар, Бастони (Ачерби, 73), Димарко (Биссек, 84), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 84), Тюрам, Мартинес.
В лиге Европы Рома в ЛЧ Интер 💪🏼
(Нейтральный болельщик)
1) Интер забивал во всех выездных матчах этого сезона (все турниры)
2) Интер не поиграл ни разу в гостях, что немного успокаивает перед матчем)
а в принципе не забивали лишь в домашнем матче с РС, где как оказалось Сима решил забить болт на первое место в группе, что, возможно, к лучшему, хотя я был разочарован после матча, думал, выпадет условный Сити в 1/8.
варианты развития игры? мне кажется, если Интер откроет счёт в матче, то Атлетико понесётся вперёд, ведь терять нечего уже, а Интер будет грамотно защищаться и ловить их на контратаках.
если Атлетико забьёт первым, то команды вновь будут играть тактически, как в первом матче и вряд ли кто-то будет рисковать после этого, начнётся тягомотина и выиграет тот, кто подловит соперника на ошибке.
на Ванде будет максимально сложно, но Интер уже набил шишки на Драгау и да Луж, так что коленки у игроков дрожать не будут.
в победу в ЛЧ не верю, но в полуфинал нужно обязательно выходить, потому что с долгами там лютая дыра и конца ей нет без денег ЛЧ.
скудетто уже наше на 95 %, Opta там вообще 100 % рисует, так что акцент нужно на ЛЧ сделать.
радует, что мы попали на КЧМ в следующем сезоне (50 лямов гарантированные) + 8 лямов в случае победы на Суперкубке Италии + призовые за победу в сериале (27 лямов, наверное, позорище какое-то, а не призовые) + если скинем ненужный балласт в виде Кореи, Арнаутовича, Сенси, Куадрадо, то дышаться чуть легче будет.
короче, ждём матча, ставлю на 1 - 1, форца Интер ⚫🔵
Павара менять на Ачерби