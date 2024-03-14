«Атлетико» – «Интер» – 2:1. Депай забил на 87-й минуте, начался овертайм

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«Интер» играет в гостях с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

В первом матче «Интер» обыграл «Атлетико» в Милане со счетом 1:0.

Атлетико Испания – Интер Италия 2:1 (доп.время)
Дата проведения
13 марта, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Димарко, 1:1 – 35 Гризманн, 2:1 – 87 Депай.
АтлетикоОблак, Молина (Барриос, 79), Савич, Эрмосо, Витцель, Коке, Де Поль (Корреа, 71), Льоренте, Гризманн, Мората (Депай, 79), Лино (Рикельме, 71).
ИнтерЗоммер, Думфрис (Дармиан, 73), де Врей, Павар, Бастони (Ачерби, 73), Димарко (Биссек, 84), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 84), Тюрам, Мартинес.
Предупреждения:
Эрмосо (41), Коке (90).

Статистика ЛЧ

Таблицы ЛЧ

119 комментариев
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ну то что сейчас Интер отскочил это дикий фарт. Атлетико мог решить всё без овертаймов ..
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Атлетико не может, чтобы просто взять и нормально пройти. Не, надо и себя, и соперника, и зрителя вымучить
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как же интер отскакивает
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Нерадзурри только вперёд,этот год должен вернуть Итальянский футбол на вершину
В лиге Европы Рома в ЛЧ Интер 💪🏼
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Было ощущение, что будет триллер. Но чтобы настолько. 🤦🏼‍♂️
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Уххх не нравиться мне эти дифирамбы что Интер пройдет, не сглазить бы. Атлетико дома очень неудобный соперник и может добыть нужный результат, по мне шансы на проход 45/55 в пользу Интера
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чуть не порвали Интер по конец. как игра перевернулась. класс. ещё 30 минут
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слабейший матч от Интера в сезоне. Как всегда Интер очень плохо играет в гостях в Европе
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Ну что, привет Тюраму, привет Барелле, пока ЛЧ!
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Позорище, а не игра. Зато из всех утюгов про лучший клуб в мире, смешно!
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Просто не могу понять почему все так уверены были в проходе Интера? Некоторые вообще писали что они в финале будут. Ок и сейчас 50 на 50, но думаю Атлетико теперь своего не упустит (хотя должды были 3-1 на последних секундах)
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привезли тоже красиво
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Стоило сменить деревянного Морату и начались проблемы у нас.
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Интер 2 матча транжирит убойные моменты. За это наказывают
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Ответ Pamir88
Атлетико хорош. В воскресенье Барсе будет тяжело в Метропалитано. А если еще они и Интер пройдут....
Это под вопросом, Атлетико в чемпионате такое себе, просто на конкретный матч Симеоне их может накачать что им будет пофиг кто соперник. А вот стабильно они такой уровень держать не могут.
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Спасибо Рикельме за еще 30 минут этой бесбашенной игры!))
(Нейтральный болельщик)
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Мхитарян донный, столько контратак запорол! Димарко тоже сдох.
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Как не забили сейчас?)))) Атлетико пройдёт.
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В игре Интера очень много брака. Павар, Де врей играют очень слабо. В целом Интер показывает не свою игру
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статистика, которая радует :
1) Интер забивал во всех выездных матчах этого сезона (все турниры)
2) Интер не поиграл ни разу в гостях, что немного успокаивает перед матчем)

а в принципе не забивали лишь в домашнем матче с РС, где как оказалось Сима решил забить болт на первое место в группе, что, возможно, к лучшему, хотя я был разочарован после матча, думал, выпадет условный Сити в 1/8.

варианты развития игры? мне кажется, если Интер откроет счёт в матче, то Атлетико понесётся вперёд, ведь терять нечего уже, а Интер будет грамотно защищаться и ловить их на контратаках.
если Атлетико забьёт первым, то команды вновь будут играть тактически, как в первом матче и вряд ли кто-то будет рисковать после этого, начнётся тягомотина и выиграет тот, кто подловит соперника на ошибке.

на Ванде будет максимально сложно, но Интер уже набил шишки на Драгау и да Луж, так что коленки у игроков дрожать не будут.

в победу в ЛЧ не верю, но в полуфинал нужно обязательно выходить, потому что с долгами там лютая дыра и конца ей нет без денег ЛЧ.
скудетто уже наше на 95 %, Opta там вообще 100 % рисует, так что акцент нужно на ЛЧ сделать.
радует, что мы попали на КЧМ в следующем сезоне (50 лямов гарантированные) + 8 лямов в случае победы на Суперкубке Италии + призовые за победу в сериале (27 лямов, наверное, позорище какое-то, а не призовые) + если скинем ненужный балласт в виде Кореи, Арнаутовича, Сенси, Куадрадо, то дышаться чуть легче будет.
короче, ждём матча, ставлю на 1 - 1, форца Интер ⚫🔵
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такой тупой гол пропустили 😕

Павара менять на Ачерби
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Лютый отскок Интера
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Всей командой за интер 💙💙💙
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Ответ Форвард таранного типа
Генич неприкрыто топит за матрасов
По факту же Атм переигрывает)
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Рикельме молод еще. Вот и влепил со всей дури.
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получили, что заслужили
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Интер навсегда!
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Павар с Девреем - биба и боба, косяк на косяке. Хотя там и Бастони между ног подкидывают. В общем отскочить будет трудно.
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Интер, только Интер.
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Полетело.... Димарко..... Кросавчег...
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