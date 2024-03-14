«Атлетико» – «Интер» – 2:1. Депай забил на 87-й минуте, начался овертайм

«Интер» играет в гостях с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

В первом матче « » обыграл « » в Милане со счетом 1:0.

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