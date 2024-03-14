Абаскаль выступал за присутствие Промеса на сборах «Спартака» в ОАЭ (Metaratings)
Гильермо Абаскаль выступал за присутствие Квинси Промеса на сборах.
По данным Metaratings.ru, главный тренер «Спартака» хотел, чтобы Промес полетел на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.
Испанец уверял руководство «Спартака» в необходимости присутствия футболиста на сборах вместе с командой.
Ранее стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?
Автор инсайда Александр Мостовой?
Асоциальный элемент шёл-шёл и пришёл.
:D
Впринципе в ауте от ветеранов Спартака которые защищают, и от всего сердца желаю столкнуться с проблемой где их внуки пристраститься, а они также будут оправдывать тех кто в этом видит бизнес, просто не люди кто это оправдывает