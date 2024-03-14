Абаскаль выступал за присутствие Промеса на сборах «Спартака» в ОАЭ (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль выступал за присутствие Квинси Промеса на сборах.

По данным Metaratings.ru, главный тренер «Спартака» хотел, чтобы Промес полетел на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.

Испанец уверял руководство «Спартака» в необходимости присутствия футболиста на сборах вместе с командой. 

Ранее стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?
 

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66 комментариев
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Наркоту тоже Абаскаль Промесу подкинул. И допинг Валиевой.
Автор инсайда Александр Мостовой?
+91
-5
+86
Действительно, странно что тренер захотел видеть ключевого игрока на сборах. Ну точно он виноват, тренер же должен все юридические вопросы ещё решать, все правильно
+45
-1
+44
А какую позицию должен был занять главный тренер? Ведущего футболиста наигрывать не нужно, пусть в Тарасовке по кругу бегает?
+47
-14
+33
Ответ los merengues
Наркоту тоже Абаскаль Промесу подкинул. И допинг Валиевой. Автор инсайда Александр Мостовой?
Получается Абаскаль дед Валиевой.
+35
-4
+31
давайте и тут испанца сделаем крайним
+16
-2
+14
Ответ los merengues
Наркоту тоже Абаскаль Промесу подкинул. И допинг Валиевой. Автор инсайда Александр Мостовой?
Стул Кокорину тоже дал
+12
0
+12
Ответ Алешка Терминатор
А какую позицию должен был занять главный тренер? Ведущего футболиста наигрывать не нужно, пусть в Тарасовке по кругу бегает?
100%.Тренер не должен решать юридические вопросы.
+12
-3
+9
Ответ Игорь Удалов
Комментарий скрыт
А что трагичного произошло? Почему бы не посмеяться?
+11
-4
+7
Ответ Гамарджоба Генацвале
100%.Тренер не должен решать юридические вопросы.
и он вряд ли решал, кликбейтить будут еще неделю.
+8
-1
+7
Всё это время Абаскаль работает под прикрытием. Задача выполнена, теперь можно вытаскивать агента.
+6
0
+6
Ответ Игорь Удалов
Ну с твоей авой то все понятно. Один из лучших игроков чемпионата за все время наделал (возможно) какой то дикой ерунды. Сядет сейчас на 8 лет. По мне так ничего веселого. Ни то, что он натворил (возможно), ни то, что его ждет. Ни то, что и так унылый чемпионат потерял игрока такого уровня.
"Дикая ерунда" - это перебрать на корпоративе и проблеваться. А покушение на убийство, провоз полутора тонн кокаина - это криминал и серьёзный, на который человека толкнула не нужда, а социопатия. При чём тут вообще футбол?
Асоциальный элемент шёл-шёл и пришёл.
+7
-1
+6
Рыжий слил дилера...
+6
-1
+5
Как говорит один критик Абаскаля «Ну и?,а дальше то,что?». Абаскаль как тренер обязан выступать за присутствие лидера команды на сборах. Думать о юридической стороне данного вопроса и возможной экстрадиции Промеса,должны были руководители команды.
+4
0
+4
Ищут крайнего
+5
-2
+3
Так вот кто виноват тут, опять рыжий 😂
+3
0
+3
Ответ Алешка Терминатор
А какую позицию должен был занять главный тренер? Ведущего футболиста наигрывать не нужно, пусть в Тарасовке по кругу бегает?
Полностью согласен. Риск-менеджмент с юридическими нюансами - это вообще не вопрос Абаскаля. Там же наверняка есть вице-президенты, отвечающие за риски и безопасность?
+3
0
+3
Правильно валите на всех 🤣 виноваты все кроме руководителей 👏
+3
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+2
Вот и нашли рыжего…
+2
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+2
Заговор! Выходит что Абаскаль тайный агент Газпрома
+2
0
+2
Абаскаль и прокуратура Нидерландов выступали за присутствие Промеса на сборах «Спартака» в ОАЭ. Промес и картель Кали выступали против. Голоса разделились
+6
-4
+2
Скоро выяснится, что Промес с Абаскалем уволились по собственному желанию 2 недели назад
+5
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Ответ Игорь Удалов
Ок. Что веселого? Что тебя во всем этом забавляет?
Во-первых, глупость Промеса. Во-вторых, как Спартак умудряется каждый раз из двух стульев выбрать оба.
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За такую подставу Промес специально для Абаскаля припасёт в кармане кастомный Spyderco
:D
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Ответ Игорь Удалов
Ок. Что веселого? Что тебя во всем этом забавляет?
Весело, что наркоторговца посадят в тюрьму.
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Может Рыжик и плохой тренер, но давайте ещё на него гнать за этого, он заставлял махать ножом, или быть дилером.
Впринципе в ауте от ветеранов Спартака которые защищают, и от всего сердца желаю столкнуться с проблемой где их внуки пристраститься, а они также будут оправдывать тех кто в этом видит бизнес, просто не люди кто это оправдывает
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Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
А у нас правда нет возможности провести сборы на Юге России? Типа в Дагестане, например или в Осетии. И команды на товарняки там найдутся, всякое посильнее непонятно каких клубов, которым Спартак там по 7 забивал
Навреное с инфраструктурой проблемы. Баз мало. Алания уже кучу лет свой стадион пытается реконструируировать.
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Стул Кокорину тоже дал
да и подъезды все изгадил
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При чем здесь Абаскаль? Вот юристы в Спартаке похлеще агрономов будут.
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Ну теперь задним числом напридумывают...
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"Надо было со своими братьями вовремя разбираться и кокаин где попало не раскидывать" (С)
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