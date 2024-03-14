Абаскаль выступал за присутствие Промеса на сборах «Спартака» в ОАЭ (Metaratings)

Гильермо Абаскаль выступал за присутствие Квинси Промеса на сборах.

По данным Metaratings.ru, главный тренер « » хотел, чтобы Промес полетел на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.

Испанец уверял руководство «Спартака» в необходимости присутствия футболиста на сборах вместе с командой.

Ранее стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?

