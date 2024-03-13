Кацалапов об отстранении от международных стартов: «Это ужасно, цель – уничтожить наш спорт. Остается только терпеть, развиваться»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Синицина и Кацалапов высказались об отстранении российских спортсменов.

Фигуристы являются чемпионами мира и Европы в танцах на льду.

«Да, мы следим за фигурным катанием. Это нас тоже касается. Это наша жизнь. Мы следили за всем сезоном. Также следим и за международной ареной», – сказала Виктория Синицина.

«Это ужасно, что нас отстранили от международных стартов. Их цель – уничтожить наш спорт. На данный момент остается только терпеть, развиваться.

Сложно было представить, что такое возможно. Это печально, надо терпеть. Нужно быть лучшими, когда мы выйдем на международную арену.

Сейчас очень редко общаемся с иностранными спортсменами. С момента Олимпиады только с несколькими общались. Им говорят одно, мы говорим абсолютно другое», – добавил Никита Кацалапов.

40 комментариев
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"Их цель – уничтожить наш спорт"

Вот подлецы конечно. В 2014 дают провести Олимпиаду, в 2018 проходит чемпионат мира по футболу, в 2021 матчи Евро. И тут ни с того, ни с сего, отстраняют от всех соревнований, чтобы уничтожить наш спорт!
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Сказал человек, который стоял рядом с Путиным на Z-концерте в Лужниках. Тьфу!
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+78
Ответ Aleksey Yashin
"Их цель – уничтожить наш спорт" Вот подлецы конечно. В 2014 дают провести Олимпиаду, в 2018 проходит чемпионат мира по футболу, в 2021 матчи Евро. И тут ни с того, ни с сего, отстраняют от всех соревнований, чтобы уничтожить наш спорт!
Этап Ф1,за которым в очереди годами стоят.
+52
-2
+50
Калацапов тупо шарашит по методичке. Неинтересно, скучно, глупо.
+40
-4
+36
Клятый Запад уничтожает спорт в РФ!!!!
+22
-1
+21
кто не понимает за что россию тотально блочат - те идиоты,
а кто знает - за что, но делает вид, что не понимает - те негодяи.
ну а кацалаповы - это два в одном...
+23
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+21
Кац сроду умом не отличался. они с Жулиным - два сапога пара.
+17
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+17
=ТЕРПИМ=
+16
0
+16
Ответ KMR
Этап Ф1,за которым в очереди годами стоят.
3 универсиады за 10 лет. Чемпионат мира по волейболу в 2022. Финал ЛЧ
+16
0
+16
Ответ Алексѣй Пестовъ
Сказал человек, который стоял рядом с Путиным на Z-концерте в Лужниках. Тьфу!
человеку денежка нужна, чтоб семейство расширять. А как известно денежку не за умные слова платят. И должности не за мозги дают. Ему нужно успеть в Думу ДО того как Валиева подрастет. А то для всех спортсменов квот на госслужбе может и не хватить
+13
0
+13
А что от этого еще можно было ожидать? Только 100% методичку.
Теперь-то, надеюсь, все это видят. Даже самые глупенькие.
Какой текст! Обалдеть, поржать и в ковер на стенке вдавится.
С ним общаться-себя позорить!
+13
-3
+10
Ответ Aleksey Yashin
"Их цель – уничтожить наш спорт" Вот подлецы конечно. В 2014 дают провести Олимпиаду, в 2018 проходит чемпионат мира по футболу, в 2021 матчи Евро. И тут ни с того, ни с сего, отстраняют от всех соревнований, чтобы уничтожить наш спорт!
Это они специально, чтобы усыпить бдительность.
+10
0
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"Все цели будут достигнуты".
(с)
+9
-2
+7
Ответ Aleksey Yashin
"Их цель – уничтожить наш спорт" Вот подлецы конечно. В 2014 дают провести Олимпиаду, в 2018 проходит чемпионат мира по футболу, в 2021 матчи Евро. И тут ни с того, ни с сего, отстраняют от всех соревнований, чтобы уничтожить наш спорт!
+++
Еще смешней, когда понимаешь, что речь идет о ФК 😂
Сравнивать масштабы с ЧМ или ОИ ))
+7
-1
+6
И это еще они не начинали😏
+5
0
+5
Пока Кацалапов терпит, можно и на очередной митинг сходить.
+6
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Ответ Замкнул в пустые
Комментарий удален модератором
Тебе срочно нужно поменять никнейм на "Пернул в лужу".
+5
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Была одна страна,в которой тоже предлагали потерпеть,а потом...
+4
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Ответ Андрей Рядькин
3 универсиады за 10 лет. Чемпионат мира по волейболу в 2022. Финал ЛЧ
кек в том, что только в 2022 в разных уголках страны должны были состоятся универсиада, финал ЛЧ и ЧМ по волейболу
+4
0
+4
сцена Лужников для тебя уже забронирована, можешь не париться.
+3
0
+3
новый уровень блокировки способности к критическому восприятию окружающей реальности обывательской массой
+5
-3
+2
Ну зато на концерте побывал...чё расстраиваться
+2
0
+2
Поет как надо поет. Не зря послание слушал
+2
-1
+1
Ответ mgaborik10
Давай не по методичке. Как у любителей малинового латтэ принято
малиновый раф же, латте соевый))))
+2
-1
+1
Ответ Андрей Рядькин
3 универсиады за 10 лет. Чемпионат мира по волейболу в 2022. Финал ЛЧ
по шахматам вроде был чм относительно недавно
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Ответ Melnikov1968
Калацапов тупо шарашит по методичке. Неинтересно, скучно, глупо.
Возможно скоро кто то придумает свою
И выпустит в тираж
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Сказал человек, который стоял рядом с Путиным на Z-концерте в Лужниках. Тьфу!
Комментарий удален модератором
Ответ furiking
=ТЕРПИМ=
=Я ТАК ЖИВУ=
не ожидал тут увидеть
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Ну ты и негодяй, Никита!Всё ты понимаешь, кто, что и кого хочет уничтожить.Цель-точно не российский спорт.Как вы все, продавшие душу дьяволу потом собираетесь жить?
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Когда мы выйдем на международную арену вы уже будете на пенсии.
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