Кацалапов об отстранении от международных стартов: «Это ужасно, цель – уничтожить наш спорт. Остается только терпеть, развиваться»
Синицина и Кацалапов высказались об отстранении российских спортсменов.
Фигуристы являются чемпионами мира и Европы в танцах на льду.
«Да, мы следим за фигурным катанием. Это нас тоже касается. Это наша жизнь. Мы следили за всем сезоном. Также следим и за международной ареной», – сказала Виктория Синицина.
«Это ужасно, что нас отстранили от международных стартов. Их цель – уничтожить наш спорт. На данный момент остается только терпеть, развиваться.
Сложно было представить, что такое возможно. Это печально, надо терпеть. Нужно быть лучшими, когда мы выйдем на международную арену.
Сейчас очень редко общаемся с иностранными спортсменами. С момента Олимпиады только с несколькими общались. Им говорят одно, мы говорим абсолютно другое», – добавил Никита Кацалапов.
Вот подлецы конечно. В 2014 дают провести Олимпиаду, в 2018 проходит чемпионат мира по футболу, в 2021 матчи Евро. И тут ни с того, ни с сего, отстраняют от всех соревнований, чтобы уничтожить наш спорт!
а кто знает - за что, но делает вид, что не понимает - те негодяи.
ну а кацалаповы - это два в одном...
Теперь-то, надеюсь, все это видят. Даже самые глупенькие.
Какой текст! Обалдеть, поржать и в ковер на стенке вдавится.
С ним общаться-себя позорить!
(с)
Еще смешней, когда понимаешь, что речь идет о ФК 😂
Сравнивать масштабы с ЧМ или ОИ ))
И выпустит в тираж
не ожидал тут увидеть