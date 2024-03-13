Кацалапов об отстранении от международных стартов: «Это ужасно, цель – уничтожить наш спорт. Остается только терпеть, развиваться»

Синицина и Кацалапов высказались об отстранении российских спортсменов.

Фигуристы являются чемпионами мира и Европы в танцах на льду.

«Да, мы следим за фигурным катанием. Это нас тоже касается. Это наша жизнь. Мы следили за всем сезоном. Также следим и за международной ареной», – сказала .

«Это ужасно, что нас отстранили от международных стартов. Их цель – уничтожить наш спорт. На данный момент остается только терпеть, развиваться.

Сложно было представить, что такое возможно. Это печально, надо терпеть. Нужно быть лучшими, когда мы выйдем на международную арену.

Сейчас очень редко общаемся с иностранными спортсменами. С момента Олимпиады только с несколькими общались. Им говорят одно, мы говорим абсолютно другое», – добавил .