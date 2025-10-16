  • Спортс
  • Гюлер о связке с Мбаппе в «Реале»: «Сравнение с Роналду и Озилом льстит, они добились огромных успехов. Мы прекрасно понимаем друг друга – иногда достаточно одного взгляда»
1

Арда Гюлер высказался о взаимопонимании с Килианом Мбаппе в «Реале».

Об игре с Мбаппе

«Думаю, нам стоит позволить ему играть там, где он хочет. Его талант дает ему право на эту свободу. Если он отходит назад, то не делает этого просто так. Он понимает, что нужно игре. Когда он это делает, именно мне приходится занимать его место».

О сравнении их связки с парой Роналду-Озил

«Это сравнение приятно, оно мне льстит. Они добились огромных успехов. Но больших побед всегда добивается команда, а не два игрока. Его качества и мои дополняют друг друга.

Мы прекрасно понимаем друг друга, все идет своим чередом. Иногда мы немного разговариваем перед игрой: «Сегодня мы могли бы сделать то-то и то-то». В других случаях достаточно одного взгляда», – сказал полузащитник «Реала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
