«Лацио» объявил об отставке Сарри. Его ассистент Мартушьелло назначен и. о. главного тренера

Теги Лацио серия А Италия отставки Маурицио Сарри Джованни Мартушьелло Футбол

«Лацио» объявил об отставке Маурицио Сарри.

Итальянский специалист покинул клуб по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера «Лацио» назначен ассистент Сарри Джованни Мартушьелло.

В текущем сезоне «Лацио» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А. Римляне проиграли 4 последних матча под руководством Сарри и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Баварии». В последней игре команда уступила «Удинезе» со счетом 1:2.

21 комментарий
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Ну понятно, короче, Ивич в Спартак, Абаскаль в Лацио
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Лацио поборется с Краснодаром за Мусаева и Сторожука
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Среда 13-ое - день массовых увольнений тренеров.
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По стопам Ивича
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Прекрасная новость
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Сарри наверно перекрестился и пожелал удачи своему преемнику)
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Кандидат в Спартак
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Сразу написал заявление, как только узнал про Ивича и Краснодар, в надежде на то, что потом позовут в Спартак! Не иначе!
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Сразу написал заявление, как только узнал про Ивича и Краснодар, в надежде на то, что потом позовут в Спартак! Не иначе!
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Огонёк закончился? Прикурить негде..
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О, сколько идиотов про Краснодар написали
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Ответ Крэнг
По стопам Ивича
Не совсем, Сарри сам подал в отставку, в отличие от Ивича
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Ответ Red_Marlboro_
Не совсем, Сарри сам подал в отставку, в отличие от Ивича
Как только узнал, что место в Краснодаре свободно
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Ответ Михаил Савченко
Ну понятно, короче, Ивич в Спартак, Абаскаль в Лацио
Сарри в Краснодар
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Ответ Артём Ларсон
Сторожук не пойдет в Лацио
Решил остаться в системе Арсеналов и ждёт приглашения из Лондона?
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