«Лацио» объявил об отставке Сарри. Его ассистент Мартушьелло назначен и. о. главного тренера
«Лацио» объявил об отставке Маурицио Сарри.
Итальянский специалист покинул клуб по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера «Лацио» назначен ассистент Сарри Джованни Мартушьелло.
В текущем сезоне «Лацио» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А. Римляне проиграли 4 последних матча под руководством Сарри и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Баварии». В последней игре команда уступила «Удинезе» со счетом 1:2.