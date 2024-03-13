«Лацио» объявил об отставке Сарри. Его ассистент Мартушьелло назначен и. о. главного тренера

«Лацио» объявил об отставке Маурицио Сарри.

Итальянский специалист покинул клуб по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера « » назначен ассистент Сарри Джованни Мартушьелло.

В текущем сезоне «Лацио» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А. Римляне проиграли 4 последних матча под руководством Сарри и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Баварии». В последней игре команда уступила «Удинезе» со счетом 1:2.