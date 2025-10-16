Агкацев о Дзюбе: «Каждый матч с Артемом как стендап-выступление, он все комментирует на поле. В сборной он такие истории рассказывал, что у всех животы разрывались от смеха»

Станислав Агкацев высказался о чувстве юмора Артема Дзюбы.

– Дзюба любит пошутить. Попадали под раздачу?

– Было-было. Только приехал на базу, начинается тренировка. У нас тогда новые мячи были, мы еще не привыкли к ним, и не у всех получалось отдавать точные пасы, какие-то срезки были и все такое. Даю первую передачу – и сразу в аут. И тут Дзюба через все поле кричит: «Спасибо, Стас! Больше можно не тренироваться, заканчиваем!»

У нас с Артемом в принципе хорошие отношения, общались с ним и до приезда в национальную команду. Каждый матч против Дзюбы – это нечто. Он все комментирует на поле. Всякий раз это как стендап-выступление.

Под раздачу, как вы сказали, попадают все. Но все по-доброму, очень смешно. Мы когда в сборной были, оставались после обеда на 1,5-2 часа, и он такие истории рассказывал, что у всех животы разрывались от смеха. Дзюбе дано это – он харизматичный, любит быть в центре внимания.

– В сборной есть еще такие личности?

– Да у нас все могут пошутить. Атмосфера в команде великолепная, я бы даже сказал, идеальная, – сказал вратарь сборной России и «Краснодара».