Маккенни о тренере «Юве»: «Тудор очень давил на меня, чтобы я похудел – больше никаких перекусов, одни полезные закуски! Этим летом я впервые без проблем снял футболку у бассейна»
Уэстон Маккенни рассказал, что тренер «Ювентуса» заставил его худеть.
«[Игор] Тудор сказал, что мне нужно похудеть, и я принялась за дело: больше никаких перекусов! Теперь я ем полезные закуски.
Это было первое лето, когда я без проблем снял футболку у бассейна.
Тудор очень давил на меня, чтобы я похудел», – сказал полузащитник «Ювентуса в интервью TNT.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
