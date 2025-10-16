Маккенни о тренере «Юве»: «Тудор очень давил на меня, чтобы я похудел – больше никаких перекусов, одни полезные закуски! Этим летом я впервые без проблем снял футболку у бассейна»

Уэстон Маккенни рассказал, что тренер «Ювентуса» заставил его худеть.

«[Игор ] Тудор сказал, что мне нужно похудеть, и я принялась за дело: больше никаких перекусов! Теперь я ем полезные закуски.

Это было первое лето, когда я без проблем снял футболку у бассейна.

Тудор очень давил на меня, чтобы я похудел», – сказал полузащитник «Ювентуса в интервью TNT.