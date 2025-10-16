Педри лучше всех пасует на чужой половине последние полгода. Витинья – 2-й, де Йонг – 4-й, Вальверде – 6-й, Модрич – 9-й
Международный центр спортивных исследований опубликовал список футболистов, которые последние полгода с наибольшим успехом отдают передачи на половине поля соперника. 22-летний хавбек «Барселоны» занял в нем первое место и получил максимальный балл – 100.
В топ-15 вошли:
1. Педри («Барселона») – 100.
2. Витинья («ПСЖ») – 96,8.
3. Йозуа Киммих («Бавария») – 95,8.
4. Френки де Йонг («Барселона») – 95,2.
5. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 94,8.
6. Федерико Вальверде («Реал») – 94,2.
7. Фабиан Руис («ПСЖ») – 94.
8. Конрад Лаймер («Бавария») – 93,3.
9. Лука Модрич («Милан») – 91,8.
10. Александар Павлович («Бавария») – 91,5.
11. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 91,3.
12. Николо Барелла («Интер») – 91,1.
13. Жоау Невеш («ПСЖ») – 90,9.
14. Энцо Барренечеа («Бенфика») – 90,6.
15. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – 90,3.