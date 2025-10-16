Педри лучше всех пасует на чужой половине последние полгода. Витинья – 2-й, де Йонг – 4-й, Вальверде – 6-й, Модрич – 9-й

Педри наиболее эффективно пасует на чужой половине поля.

Международный центр спортивных исследований опубликовал список футболистов, которые последние полгода с наибольшим успехом отдают передачи на половине поля соперника. 22-летний хавбек «Барселоны» занял в нем первое место и получил максимальный балл – 100.

В топ-15 вошли:

1. Педри («Барселона ») – 100.

2. Витинья («ПСЖ») – 96,8.

3. Йозуа Киммих («Бавария») – 95,8.

4. Френки де Йонг («Барселона») – 95,2.

5. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 94,8.

6. Федерико Вальверде («Реал ») – 94,2.

7. Фабиан Руис («ПСЖ») – 94.

8. Конрад Лаймер («Бавария») – 93,3.

9. Лука Модрич («Милан») – 91,8.

10. Александар Павлович («Бавария») – 91,5.

11. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 91,3.

12. Николо Барелла («Интер») – 91,1.

13. Жоау Невеш («ПСЖ») – 90,9.

14. Энцо Барренечеа («Бенфика») – 90,6.

15. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – 90,3.