Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта
Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.
Последними в эту стадию пробились «Атлетико», обыгравший «Интер» в 1/8 финала по сумме двух матчей (0:1, 2:1, 3:2 по пенальти), и «Боруссия», выбившая ПСВ (1:1, 2:0).
Таким образом, в четвертьфинале сыграют «Арсенал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал», «Атлетико» и «Боруссия».
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне.
✓ четвертая команда Испании вышвыривает их из лч
пхах
Для нейтрального болельщика - просто конфетка и сплошное удовольствие 🙂