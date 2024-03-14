Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

Последними в эту стадию пробились «Атлетико», обыгравший «Интер» в 1/8 финала по сумме двух матчей (0:1, 2:1, 3:2 по пенальти), и «Боруссия», выбившая ПСВ (1:1, 2:0).

Таким образом, в четвертьфинале сыграют «Арсенал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал», «Атлетико» и «Боруссия».

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне.

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175 комментариев
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Четвертьфиналы будут бомба
+70
-5
+65
Говорят , Пеп уже бронирует билеты в Дортмунд
+74
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+61
Те кто похоронил уже Атлетико , что с лицом ? 😁
+56
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+53
Сильнейшие четвертьфиналисты за последние лет 10.
+44
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+43
Ответ Английский_пациент
Говорят , Пеп уже бронирует билеты в Дортмунд
Он заранее купил билеты и в Дортмунд, и в Эйндховен. Сейчас оформляет возврат билетов в Эйндховен
+43
-6
+37
Фортуна "Серии А" закончилась в прошлом сезоне после той невероятной жеребьевки. Интересно, что в 1/4 только представители топ-5, но без Италии.
+37
-6
+31
✓ спортс пару недель назад - интер играет в футбол будущего.
✓ четвертая команда Испании вышвыривает их из лч

пхах
+32
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+27
Ох, спасибо огромное Интеру и Атлетам, абсолютно прекрасный матч от первой до последней.
Для нейтрального болельщика - просто конфетка и сплошное удовольствие 🙂
+26
-2
+24
Ответ Злой Руся
Те кто похоронил уже Атлетико , что с лицом ? 😁
Да кто хоронил АтМД? Разве что крикуны с итальянских веток да чудики с матч тв, что даже после матча называют Интер фаворитами. Матрасы уже больше десяти лет пьют кровь в кубковых турнирах в любом состоянии, а тут вроде всё в порядке, в соперниках дутый «гегемон», которого превознесли после лёгкой сетки ЛЧ. Король голый, товарищи, как и предсказывалось🤓
+22
-2
+20
Ответ Злой Руся
Те кто похоронил уже Атлетико , что с лицом ? 😁
Всё-таки, Симеоне умеет находить нужные слова. Не нравится мне его тактика и футбол, но не отдать должное маэстро я не могу. Молодца. А команды в 1/4, как на подбор. Нас ждёт огненный футбол.
+19
0
+19
3 клуба Ла Лиги в четвертьфинале при том, что Ла Лига в финансовом упадке
+15
0
+15
даёшь Дортмунд-Арсенал
+7
0
+7
Считаю, что у Барсы есть шансы пройти в полуфинал при условии, что не выпадет Реал Мадрид, МанСити или традиционно неудобная Бавария. Остальные соперники вполне по зубам. А в матчах с Дортмундом или Атлетико и вовсе фаворитами будут каталонцы.
+9
-2
+7
Ответ Английский_пациент
Говорят , Пеп уже бронирует билеты в Дортмунд
Пеп или Реал, кто больше заплатит
+22
-15
+7
Ответ Английский_пациент
Говорят , Пеп уже бронирует билеты в Дортмунд
а ему что, хоть в Мадрид, хоть в Мюнхен.
+11
-5
+6
Ответ kenny_182
Ох, спасибо огромное Интеру и Атлетам, абсолютно прекрасный матч от первой до последней. Для нейтрального болельщика - просто конфетка и сплошное удовольствие 🙂
С каждой минутой за Атлетико болелось всё больше)
+5
0
+5
спасибо Лаутаро что так не пробил на ЧМ против Голландии
+6
-1
+5
Как же хорош был "Атлетико", показали характер и заслуженно в 1/4
+6
-1
+5
Ответ samatzakirzyanov
3 клуба Ла Лиги в четвертьфинале при том, что Ла Лига в финансовом упадке
Испанский турнир
+6
-1
+5
Четвертьфиналы бомба честно говоря 🍓
+5
-1
+4
Ответ Real_v_dushe
Хотелось бы грязный матрас Реалу, чтобы гарантированно выкинуть расистов из ЛЧ
Если Атлетико сыграет как сегодня, то могут Реал вынести
+3
0
+3
Хочу четвертьфинал Реал - ПСЖ. Будет эпично увидеть противостояние Мбаппе против команды Переса.
+3
0
+3
Те кто говорят что сити Дортмунд достанется лучше сплюньте. Конкретно для пепа терзич очень неприятный соперник, все победы были очень тяжёлые, и счёт это показывает. Пеп скорее обрадуется если Атлетико попадется это пожалуй самый лакомый кусочек будет, ну может быть псж ещё хороший вариант.
+3
0
+3
Ответ Kubinec_
✓ спортс пару недель назад - интер играет в футбол будущего. ✓ четвертая команда Испании вышвыривает их из лч пхах
А в чем противоречие? Как плохая игра сегодня отменяет хорошую игру до этого? Странно троллить Интер, они крутые и не мешки какие-то.
+4
-1
+3
Атлетико заслужили. Но мне интереснее было бы увидеть Интер в четвертьфинале, потенциал у команды выше. Но, сами виноваты. Упустили пару убойных моментов, привезли себе первый глупый гол
+12
-9
+3
Ответ Синий туман
Будут ли разводить испанские клубы по разным парам?
Нет. Теперь никаких разводов. Без шуток.
+3
0
+3
Ответ Нефанатик
Думаю Сити подарят Дортмунд. Со всеми остальными будет тяжело.
Реалу подарят
+7
-4
+3
Ответ Алан Кесаев
Лучше реал Атлетико))
Этого я уже накушался вдоволь
+3
0
+3
Ответ Человек1991
Намечается СуперФинал: ПСЖ - Барселона !
Брат, закусывай.
+3
-1
+2
Ответ Синий туман
Будут ли разводить испанские клубы по разным парам?
Нет. Больше никаких ограничений нет. Тут чистый рандом.
+2
0
+2
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