Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

Последними в эту стадию пробились « », обыгравший «Интер» в 1/8 финала по сумме двух матчей (0:1, 2:1, 3:2 по пенальти), и « », выбившая ПСВ (1:1, 2:0).

Таким образом, в четвертьфинале сыграют « », « », « », « », « », « », «Атлетико» и «Боруссия».

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне.