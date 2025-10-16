  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Холанд, Коке, Мората и Деулофеу поддержали высказывания Льоренте про очки и вред искусственного освещения: «Молодец»
1

Холанд, Коке, Мората и Деулофеу поддержали высказывания Льоренте про очки и вред искусственного освещения: «Молодец»

Ряд футболистов поддержали высказывания Маркоса Льоренте о солнцезащитных очках.

Ранее полузащитник «Атлетико» заявил, что считает ошибкой носить их на улице, потому что они не пропускают необходимые лучи в глаза.

Сегодня он опубликовал пост, в котором разъяснил свои слова, а также заявил о вреде искусственного света и важности выработки мелатонина для здоровья, в том числе для предотвращения рака.

В комментариях позицию футболиста поддержал, в частности, Эрлинг Холанд. Форвард «Манчестер Сити» написал: «Молодец».

Также публикацию прокомментировали несколько испанских футболистов.

Партнер Льоренте по «Атлетико» Коке написал: «Молодец, брат 💪🏼». Нападающий «Комо» Альваро Мората оставил комментарий с эмодзи: «🔥🙌🏼».

Экс-игрок «Барселоны» Жерар Деулофеу заявил: «Сначала они смеются. Потом спрашивают. И, конечно же, в итоге делают».

Холанд носит очки, фильтрующие синий свет, и отключает Wi-Fi на ночь: «Хороший сон – самое главное в жизни для меня»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Маркоса Льоренте
