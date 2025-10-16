Холанд, Коке, Мората и Деулофеу поддержали высказывания Льоренте про очки и вред искусственного освещения: «Молодец»

Ряд футболистов поддержали высказывания Маркоса Льоренте о солнцезащитных очках.

Ранее полузащитник «Атлетико» заявил , что считает ошибкой носить их на улице, потому что они не пропускают необходимые лучи в глаза.

Сегодня он опубликовал пост , в котором разъяснил свои слова, а также заявил о вреде искусственного света и важности выработки мелатонина для здоровья, в том числе для предотвращения рака.

В комментариях позицию футболиста поддержал, в частности, Эрлинг Холанд . Форвард «Манчестер Сити » написал: «Молодец».

Также публикацию прокомментировали несколько испанских футболистов.

Партнер Льоренте по «Атлетико » Коке написал: «Молодец, брат 💪🏼». Нападающий «Комо» Альваро Мората оставил комментарий с эмодзи: «🔥🙌🏼».

Экс-игрок «Барселоны» Жерар Деулофеу заявил: «Сначала они смеются. Потом спрашивают. И, конечно же, в итоге делают».

