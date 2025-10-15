«Марсель» и другие клубы Европы готовят предложения по Эндрику в январе. Форвард «Реала» рассчитывает на изменение ситуации в команде (ESPN)
Эндрик может рассмотреть уход из «Реала» зимой.
По данным ESPN, несколько европейских клубов, включая «Марсель», интересуются ситуацией с форвардом перед зимним трансферным окном. Ожидается, что «Мадрид» получит предложения по 19-летнему игроку в январе.
Однако Эндрик и его окружение считают, что эту тему не следует обсуждать в данный момент, поскольку решение зависит от многих факторов. Предстоящие матчи «Реала» определят шаги касательно его будущего. Сам футболист ожидает перемен в своем положении в испанском клубе.
Бразилец получил травму бедра в мае и с тех пор не выходил на поле. Накануне клубного чемпионата мира летом травма усугубилась, и он не сыграл на турнире. Сообщалось, что он может пропустить около пяти месяцев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
