Винисиусу кричали «Обезьяна» и «Да здравствует «Барса», пока он играл с детьми в Марокко

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация контент Футбол

Винисиуса оскорбляли на расовой почве в Марокко.

В прошлом месяце вингер «Реала» посетил школу в Марокко. Бразилец встретился с болельщиками и сыграл в футбол с детьми в рамках роли посла доброй воли ЮНЕСКО.

Сейчас в интернете появились видео, на которых Винисиуса оскорбляют на расовой почве, пока он играл с детьми.

Человек за кадром говорит «Обезьяна» в адрес игрока, а также произносит фразу Visca el Barça («Да здравствует «Барса»!»).

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82 комментария
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как бы кто ни относился к Винисиусу, но мировая знаменитость приехала в свое свободное время по играть с вашими детьми, а вы такое орете?
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Конечно, Вини сам ведёт себя очень некрасиво, но эти кричалки недопустимы в цивилизованном обществе.
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Если бы в детстве в мою деревню приехал Роже Милла или Джордж Веа, я бы от счастья обоссался
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Ответ Vlad Zhadejko
Конечно, Вини сам ведёт себя очень некрасиво, но эти кричалки недопустимы в цивилизованном обществе.
Чем в данном случае он не угодил? Провоцировал марокканских детей?
+27
-3
+24
Ответ Гиперактивный осьминог
как бы кто ни относился к Винисиусу, но мировая знаменитость приехала в свое свободное время по играть с вашими детьми, а вы такое орете?
Кулесы они и в Африке кулесы 😁
+45
-33
+12
Давайте признаем, что у Вини скверный характер, но поддевать его нужно за характер, а не за личность.

Переход на личность, внешность, расу, национальность - это уже низко.

Можно кричать всем стадионом «нытик», «провокатор», когда он действительно того заслуживает, но расизм это черта, после который вы не лучше нацистов.
+15
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Ответ Green grass
Фанаты барсы по всему миру такие. Ничего удивительного
Всё фанаты всех клубов абсолютно одинаковы
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Виниус сам не эталон поведения на поле, но про происшедшее во время его игры с детьми можно только одно сказать - позор.
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Спровоцировал детей, очевидно же
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Ответ Asker Nourusov
Комментарий удален модератором
Там взрослый мужик кричал это, новость хоть читай прежде чем бежать за плюсиками…
+11
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+6
Ответ Scorpion
Обезьяна и в Марокко обезьяна.
Вот ты и подтвердил его правоту😅
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Ответ DVS1
Так это ж люди и футболистами они были классными, а Винисиус - вот то что первым дети кричали
Понятно, что Винисиус ведёт себя как судак и всё такое, но
- нельзя оскорблять на расовой почве, однозначно - эти дети сами пали сильно ниже Вини. Сильно ниже

- знаменитость такого ранга приехала в ваш мухосранск и уделяет вам свое дефицитное время, которое ему есть чем занять. Уважение иметь надо к этому факту

Печально это всё
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы они и в Африке кулесы 😁
ты и в Африке ты
+4
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Ответ Гиперактивный осьминог
как бы кто ни относился к Винисиусу, но мировая знаменитость приехала в свое свободное время по играть с вашими детьми, а вы такое орете?
ты текст-то читал? там кто-то в толпе на мобильник снимает и говорит Обезьяна. а не толпа скандирует.
сми раздули, как будто ку-клус клан его линчевать собрался...
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Расизм это плохо, но он заслуживает того, чтобы ему это кричали
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Ответ pq
Всё фанаты всех клубов абсолютно одинаковы
Такому не объяснить
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы они и в Африке кулесы 😁
А почему не фанаты Валенсии?
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Ответ Green grass
Фанаты барсы по всему миру такие. Ничего удивительного
Неправда. По всей Галактике
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Ну это же Африка, люди мало что видели! Спутали его с местными мартышками, ничего страшного, переживёт, карма у него такая!😸
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Виниус сам не эталон поведения на поле, но про происшедшее во время его игры с детьми можно только одно сказать - позор.
ещё и в Марокко , где вроде не мало чернокожих 🤷🏻‍♂️
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Представляю его мартышечью (из-за поведения, а не цвета кожи, я не расист и расизм презираю) моську в этот момент🤣🤣🤣
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Ответ ТТХ не фарм клуб
Недопустимы с моральной точки зрения такие крики, и само поведение Винисиуса в ряде случаев тоже недопустимо
Интересно, что я задал вопрос, а вы повторяете то же самое, и даже не понимаете смысл вопроса. Недопустимо то, что не допускается, иначе это идеалистические разговоры ни о чем
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Ответ pq
Комментарий скрыт
«Недопустимы» значит, что нужно делать всё, чтобы люди так больше не говорили, и (что по моему мнению намного важнее) так не думали.

Если единственной мерой противодействия является наказание, то да, однако это не так.
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Ответ nurikkkk
Я бы удивился если бы это были не фанаты Барсы)
Я бы тоже удивился, если бы это были фанаты Реала. В логике вам не откажешь
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Ответ Menedreal
Болельшики Барсы везде одинаковы
Знаешь как переводится прозвище фанатов Барсы - кулес?

😁
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Он наныл и намошнил такое к себе отношение и жить ему с этим до конца дней. Эффект Стрейзанд.
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Ответ 8arcelona
тот кто такое кричит сам по интеллекту обезьяна
С таким ником у тебя наверное тоже проблемы наблюдаются
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Ответ Vlad Zhadejko
Вероятнее всего, марокканцы обзывают Вини из-за его поведения в целом, а не за провокации здесь и сейчас.
С таким подходом вы и Месси легко оправдаете за расисткие высказывания в адрес Эдгара Давидса после окончания четвертфинала на ЧМ☝️🤣🤣🤣
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Ответ pq
Комментарий скрыт
Недопустимы с моральной точки зрения такие крики, и само поведение Винисиуса в ряде случаев тоже недопустимо
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Ответ Геннадий Тимченко
С таким подходом вы и Месси легко оправдаете за расисткие высказывания в адрес Эдгара Давидса после окончания четвертфинала на ЧМ☝️🤣🤣🤣
А можете дать ссылку на статью, где об этом говорится? Очень часто вижу Ваши комментарии на эту тему, но подтверждение найти не могу.

И если что, я написал, что такое поведение неприемлемо))
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