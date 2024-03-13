Винисиусу кричали «Обезьяна» и «Да здравствует «Барса», пока он играл с детьми в Марокко
Винисиуса оскорбляли на расовой почве в Марокко.
В прошлом месяце вингер «Реала» посетил школу в Марокко. Бразилец встретился с болельщиками и сыграл в футбол с детьми в рамках роли посла доброй воли ЮНЕСКО.
Сейчас в интернете появились видео, на которых Винисиуса оскорбляют на расовой почве, пока он играл с детьми.
Человек за кадром говорит «Обезьяна» в адрес игрока, а также произносит фразу Visca el Barça («Да здравствует «Барса»!»).
Переход на личность, внешность, расу, национальность - это уже низко.
Можно кричать всем стадионом «нытик», «провокатор», когда он действительно того заслуживает, но расизм это черта, после который вы не лучше нацистов.
- нельзя оскорблять на расовой почве, однозначно - эти дети сами пали сильно ниже Вини. Сильно ниже
- знаменитость такого ранга приехала в ваш мухосранск и уделяет вам свое дефицитное время, которое ему есть чем занять. Уважение иметь надо к этому факту
Печально это всё
сми раздули, как будто ку-клус клан его линчевать собрался...
Если единственной мерой противодействия является наказание, то да, однако это не так.
😁
И если что, я написал, что такое поведение неприемлемо))