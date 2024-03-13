Винисиусу кричали «Обезьяна» и «Да здравствует «Барса», пока он играл с детьми в Марокко

Винисиуса оскорбляли на расовой почве в Марокко.

В прошлом месяце вингер « » посетил школу в Марокко. Бразилец встретился с болельщиками и сыграл в футбол с детьми в рамках роли посла доброй воли ЮНЕСКО.

Сейчас в интернете появились видео, на которых оскорбляют на расовой почве, пока он играл с детьми.

Человек за кадром говорит «Обезьяна» в адрес игрока, а также произносит фразу Visca el Barça («Да здравствует «Барса»!»).