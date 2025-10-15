Мать Дембеле оспаривает налог с 200 000 евро, которые вингер «ПСЖ» подарил ей на юбилей в 2017-м. Налоговая посчитала их доходом – перевод поступил через 6 месяцев после дня рождения

Мать Усмана Дембеле намерена оспорить налог на подаренные сыном 200 тысяч евро.

В среду Фатимата Дембеле обратилась в Административный суд Ренна с просьбой отменить налог на перевод в размере 200 000 евро, отправленный ее сыном в 2017 году в качестве подарка на ее 40-летие.

Юбер Лефевр, адвокат матери вингера «ПСЖ» и сборной Франции, сослался на «вопрос толкования налогового законодательства». Чтобы эти 200 000 евро были признаны налоговыми органами подарком, они должны соответствовать критерию «пропорциональности доходу» и соответствовать категории «значительные жизненные события».

«Господин Дембеле сделал матери подарок, налоговые органы считают его доходом, подлежащим налогообложению, с чем мы не согласны. Мы считаем, что 40-летие было датой, допускающей подарок. В соответствии с этим толкованием, госпожа Дембеле не декларировала этот перевод в размере 200 000 евро в 2017 году. Никакого уклонения от уплаты налогов не было», – заявил представитель заявительницы.

Прокурор, со своей стороны, постановил на слушании, что налог, уплаченный в результате налоговой проверки госпожи Дембеле, соответствует закону. Он указал, что в то время она работала в компании, управляющей имиджевыми делами ее сына, а перевод был осуществлен через 6 месяцев после дня рождения на незадекларированный счет в испанском банке, сообщает Le Télégramme.

Мать обладателя «Золотого мяча», не присутствовавшая на слушании, ходатайствовала об освобождении от уплаты дополнительного налога за 2017 год, соответствующего «исключительному взносу на высокие доходы», «взносам на социальное обеспечение» и «штрафам», как определено административным судом.

Решение по делу будет вынесено через несколько недель.