Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» 3:1 и вышел в 1/4 финала. У Месси и Суареса по голу и ассисту

«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Нэшвилл» 3:1 в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Команды провели ответный матч 1/8 финала (первая игра – 2:2). Таким образом, клуб из Флориды вышел в четвертьфинал.

Форвард «Интер Майами» открыл счет на 8-й минуте с передачи , а на 23-й сам аргентинец забил второй гол.

В начале 2-го тайма вместо Месси вышел Роберт Тэйлор, который на 63-й минуте с паса Суареса сделал счет 3:0. На 86-й уругваец покинул поле после замены. Весь матч в составе хозяев отыграли Жорди Альба и Серджи Бускетс.

« » отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг.

Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/8 финала

Ответный матч

«Интер Майами» – « » – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Суарес (Месси, 8). 2:0 – Месси (Гомес, 23). 3:0 – Тэйлор (Суарес, 64). 3:1 – Сарридж (93).