Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» 3:1 и вышел в 1/4 финала. У Месси и Суареса по голу и ассисту
«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Нэшвилл» 3:1 в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
Команды провели ответный матч 1/8 финала (первая игра – 2:2). Таким образом, клуб из Флориды вышел в четвертьфинал.
Форвард «Интер Майами» Луис Суарес открыл счет на 8-й минуте с передачи Лионеля Месси, а на 23-й сам аргентинец забил второй гол.
В начале 2-го тайма вместо Месси вышел Роберт Тэйлор, который на 63-й минуте с паса Суареса сделал счет 3:0. На 86-й уругваец покинул поле после замены. Весь матч в составе хозяев отыграли Жорди Альба и Серджи Бускетс.
«Интер Майами» отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг.
Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
1/8 финала
Ответный матч
«Интер Майами» – «Нэшвилл» – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Суарес (Месси, 8). 2:0 – Месси (Гомес, 23). 3:0 – Тэйлор (Суарес, 64). 3:1 – Сарридж (93).