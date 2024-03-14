Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» 3:1 и вышел в 1/4 финала. У Месси и Суареса по голу и ассисту

Теги Лионель Месси результаты Луис Суарес КОНКАКАФ Лига чемпионов Северной Америки Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Нэшвилл» 3:1 в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Команды провели ответный матч 1/8 финала (первая игра – 2:2). Таким образом, клуб из Флориды вышел в четвертьфинал.

Форвард «Интер Майами» Луис Суарес открыл счет на 8-й минуте с передачи Лионеля Месси, а на 23-й сам аргентинец забил второй гол.

В начале 2-го тайма вместо Месси вышел Роберт Тэйлор, который на 63-й минуте с паса Суареса сделал счет 3:0. На 86-й уругваец покинул поле после замены. Весь матч в составе хозяев отыграли Жорди Альба и Серджи Бускетс.

«Интер Майами» отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг.

Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/8 финала

Ответный матч

«Интер Майами» – «Нэшвилл» – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Суарес (Месси, 8). 2:0 – Месси (Гомес, 23). 3:0 – Тэйлор (Суарес, 64). 3:1 – Сарридж (93).

17 комментариев
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Лео Месси опять лучший игрок матча, оформил за 50 минут 1+1, молодец!
+9
-2
+7
Батя вернулся и наказывает😎
+7
-1
+6
Ответ Игорь Климов
Лео Месси опять лучший игрок матча, оформил за 50 минут 1+1, молодец!
Так за 23 минуты оформил)
+4
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+4
Ответ as009595@icloud.com
Зм ему опять
Прошлый год ничему не научил? Бойтесь своих желаний, так ведь и до 9-го недалеко🤓
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Интер Майами ✊
+1
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+1
заменили Месси,
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Чувствую сегодня не лучший день у хейтеров Лео, ну ничего страшного, лица они его не увидят, сейчас нужно расслабится и получить удовольствие, Месси большой специалист в этом плане…✌️🤠
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У обоих гол+пас, не зря же дали прозвища Гений и Эль Пистолеро
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Какую передачу Лео вырезал, Классика, и это в 36 лет, Гений
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Ответ as009595@icloud.com
Зм ему опять
😢 детка 😢
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Суавементе
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Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить👏👍
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Гол+пас и это всё вразвалочку, он мог бы и с матэ выходить на поляну
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В 1/4, скорее всего, будут играть против первой команды чемпионата Мексики, у которой 0 поражений в 14 матчах сезона. Тяжелый соперник.
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Ответ Rainn
Так за 23 минуты оформил)
Ну, это да, но просто на поле был 50 минут.
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Ответ Constantine Godgazi
заменили Месси,
только собирался включить трансляцию
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