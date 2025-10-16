  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де ла Фуэнте о Мерино: «Он на одном уровне с Педри, Родри, Ойарсабалем – фантастический и разносторонний игрок. У Испании выдающийся состав»
0

Де ла Фуэнте о Мерино: «Он на одном уровне с Педри, Родри, Ойарсабалем – фантастический и разносторонний игрок. У Испании выдающийся состав»

Луис де ла Фуэнте высоко оценил игровые качества Микеля Мерино.

Сборная Испании разгромила Болгарию (4:0) в 8-м туре квалификации ЧМ-2026. Полузащитник «Арсенала» отметился дублем.

«Он исключительно разносторонний игрок, умеющий отлично адаптироваться. Мало кто из игроков столь же универсален, как он, и для нас большая честь иметь его в нашей команде.

Он великолепно читает соперника и ситуацию. Он фантастический футболист, на одном уровне с Педри, Ойарсабалем, Родри… У нас выдающийся состав», – сказал главный тренер сборной Испании после матча.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Мерино
logoПедри
logoБарселона
logoКвалификация ЧМ
logoЛуис де ла Фуэнте
logoСборная Испании по футболу
logoсборная Болгарии по футболу
logoМанчестер Сити
logoРеал Сосьедад
logoМикель Ойарсабаль
logoЛа Лига
logoРодри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мерино об игре Ла Лиги в США: «НФЛ и НБА покидают свои страны, чтобы подарить зрелище другим. Для футбола неплохо иметь возможность демонстрировать качество игроков в других местах»
189 октября, 03:30
Мерино сделал первый хет-трик в карьере – Турции на выезде. У хавбека «Арсенала» 6 голов в 5 матчах за Испанию в 2025-м
97 сентября, 20:21
Главные новости
Педри лучше всех пасует на чужой половине последние полгода. Витинья – 2-й, де Йонг – 4-й, Вальверде – 6-й, Модрич – 9-й
328 минут назад
Шмейхель про «МЮ»: «Тратят 70+ млн на Шешко, когда в команде нет подходящей «шестерки» и есть проблемы с вратарями. Из-за ошибок голкиперов пропущены 9 голов только в этом сезоне»
6сегодня, 21:21
Сперцян интересен «Галатасараю». Турки хотят сделать «Краснодару» предложение в январе (Ajansspor)
11сегодня, 20:57
Кокорин о «Динамо»: «Не просто так нефарт, может, какой-то сглаз. «Арис» приглашает батюшку в начале каждого сезона – может, и им позвать? Что-то же не дает сбыться мечте»
10сегодня, 20:47
«Марсель» и другие клубы Европы готовят предложения по Эндрику в январе. Форвард «Реала» рассчитывает на изменение ситуации в команде (ESPN)
13сегодня, 20:21
Ван Дейк лучше всех защищается в воздухе последние полгода. Хейсен – 2-й, Араухо – 6-й, Монтес – 11-й, Дивеев – 17-й, Тормена – 26-й (CIES)
14сегодня, 20:19
Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»
21сегодня, 19:37
Мэр Бостона Ву о словах Трампа про перенос матчей ЧМ: «Мы живем в мире, где для драмы, контроля, для того, чтобы раздвинуть границы, звучат постоянные угрозы тем, кто не подчиняется»
31сегодня, 19:34
Пети о словах Аморима про влияние критики на игроков «МЮ»: «Впервые слышу, чтобы тренер так оправдывал неудачи футболистов. Игроки тоже знают, что он несет полную чушь»
24сегодня, 19:18
Мать Дембеле оспаривает налог с 200 000 евро, которые вингер «ПСЖ» подарил ей на юбилей в 2017-м. Налоговая посчитала их доходом – перевод поступил через 6 месяцев после дня рождения
8сегодня, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Франция играет с Марокко, Аргентина против Колумбии
2011 минут назадLive
Холанд, Коке, Мората и Деулофеу поддержали высказывания Льоренте про очки и вред искусственного освещения: «Молодец»
20 минут назад
Геннадий Орлов: «По игре «Спартака» есть вопрос только к Максименко. Он не спасает, чудит. Может, надо давать Помазуну больше играть»
127 минут назад
Агкацев о Дзюбе: «Каждый матч с Артемом как стендап-выступление, он все комментирует на поле. В сборной он такие истории рассказывал, что у всех животы разрывались от смеха»
36 минут назад
Гюлер о связке с Мбаппе в «Реале»: «Сравнение с Роналду и Озилом льстит, они добились огромных успехов. Мы прекрасно понимаем друг друга – иногда достаточно одного взгляда»
145 минут назад
Сильянов после побед над Боливией и Ираном: «Выйти из группы на ЧМ или Евро мы бы смогли»
147 минут назад
Вратарь «Рубина» Ставер интересен саудовскому клубу из топ-5 (Metaratings)
55 минут назад
«У Англии нет абсолютно никаких шансов выиграть ЧМ-2026 без них». Скоулз про отсутствие Беллингема, Фодена и Грилиша в сборной в октябре
3сегодня, 21:09
Маккенни о тренере «Юве»: «Тудор очень давил на меня, чтобы я похудел – больше никаких перекусов, одни полезные закуски! Этим летом я впервые без проблем снял футболку у бассейна»
3сегодня, 21:08
Киммих о Кейне и «Золотом мяче»: «Бавария» должна добиться успеха как команда, не думаю, что он играет ради индивидуальных наград. Харри не грустит, если мы выиграли 3:0, а он не забил»
4сегодня, 20:49