Де ла Фуэнте о Мерино: «Он на одном уровне с Педри, Родри, Ойарсабалем – фантастический и разносторонний игрок. У Испании выдающийся состав»
Луис де ла Фуэнте высоко оценил игровые качества Микеля Мерино.
Сборная Испании разгромила Болгарию (4:0) в 8-м туре квалификации ЧМ-2026. Полузащитник «Арсенала» отметился дублем.
«Он исключительно разносторонний игрок, умеющий отлично адаптироваться. Мало кто из игроков столь же универсален, как он, и для нас большая честь иметь его в нашей команде.
Он великолепно читает соперника и ситуацию. Он фантастический футболист, на одном уровне с Педри, Ойарсабалем, Родри… У нас выдающийся состав», – сказал главный тренер сборной Испании после матча.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
