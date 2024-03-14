Ни один клуб Серии А не вышел в четвертьфинал ЛЧ в 3-й раз за последние 4 сезона
В четвертьфинале Лиги чемпионов не будет ни одной итальянской команды.
«Интер» сегодня был выбит «Атлетико» в серии послематчевых одиннадцатиметровых (1:2; 2:3 по пенальти) . «Наполи» во вторник уступил «Барселоне» (1:3), «Лацио» на прошлой неделе был разгромлен «Баварией» (0:3).
В прошлом сезоне в четвертьфинале ЛЧ играли три итальянские команды. В 2021 и 2022 году ни один клуб Серии А не преодолевал этап 1/8 финала.
Ещё и молодёжка на евро
И все,приплыли
Барселона, с самой большой зарплатной ведомостью в мире.
Реал с шикарным составом. Который может позволить себе лучших игроков мира.
Богатейшие клубы мира Сити и ПСЖ
Бавария, которая может себе позволить купить одного из Лучших игроков мира, да хоть кого может купить и не пострадает финансово.
Арсенал, который в прошлое ТО потратил бол 200 миллиона.
Атлетико хоть и не покупает дорогих игроков, но с финансами у н х полный порядок. Плюс талант покупать игроков мирового уровня либо не дорого( Гризман, Мората) либо вовсе бесплатно:Витсель.
На этом фоне только Боруссия выделяется, но это исключение из правил, соперник у них не сильный был, арт все уважение к ПСВ. В четвертьфинале любая из команд должна их проходить в нынешней форме.
У Итальянских клубов нет денег. Тот же Интер в финале прошлого сезона наполовину был собран из бесплатных подписаний и аренды Лукаку.
Футбол работает не так.
Не сошлись бы Сити, Ливерпуль и Реал в одной ветке, и никого из итальянцев в 1/2 не было бы..