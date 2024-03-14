Ни один клуб Серии А не вышел в четвертьфинал ЛЧ в 3-й раз за последние 4 сезона

Теги Интер Лацио серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

В четвертьфинале Лиги чемпионов не будет ни одной итальянской команды.

«Интер» сегодня был выбит «Атлетико» в серии послематчевых одиннадцатиметровых (1:2; 2:3 по пенальти) . «Наполи» во вторник уступил «Барселоне» (1:3), «Лацио» на прошлой неделе был разгромлен «Баварией» (0:3).

В прошлом сезоне в четвертьфинале ЛЧ играли три итальянские команды. В 2021 и 2022 году ни один клуб Серии А не преодолевал этап 1/8 финала.

64 комментария
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Сериа А вернулась🤣🤣
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+24
А сколько писали тут насчет силы серии А после группового этапа...
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Ответ kowadu2
А сколько писали тут насчет силы серии А после группового этапа...
А что писали в прошлом году после той дикой сетки, по которой они на руках донесли сегодняшнего «фаворита» и «лучшую команду мира»? Там уже параллели с 90-ми шли, а Дель Пьеро, Баджо, Роналдо и Ко в подмётки не годились🤓
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+18
Ответ kowadu2
А сколько писали тут насчет силы серии А после группового этапа...
А сколько было разговоров когда три команды сериала вышли в финалы ЕК и дружно обделались?
Ещё и молодёжка на евро
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+9
Ответ dr. cage
Ну очевидно было, что в том сезоне итальянский поход был аномалией.. Не сошлись бы Сити, Ливерпуль и Реал в одной ветке, и никого из итальянцев в 1/2 не было бы..
Да даже та Бавария могла спокойно их не пустить, попади в другую ветку
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В прошлом году дичайше повезло просто
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Португальская сетка закончилась
И все,приплыли
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Интер всей командой с ума сошёл, просто все худшие. Павар какую-то жесть творил весь первый тайм, Лаутаро тупо не было на поле как и Чалхана, Барелла с Тюрамом выходы один на один на тренировке не могут отработать, Мхитарян - варёный, Индзаги его загонял в каждом матче выпускать, Зоммер на чужого пассанул в концовке, чуть в основное всё не похоронил. А выпускать на важнейший матч в году Классена и Санчеса? Которым ты не доверял весь сезон? Индзаги, серьёзно?
+7
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А кто в Лиге чемпионов?
Барселона, с самой большой зарплатной ведомостью в мире.
Реал с шикарным составом. Который может позволить себе лучших игроков мира.
Богатейшие клубы мира Сити и ПСЖ
Бавария, которая может себе позволить купить одного из Лучших игроков мира, да хоть кого может купить и не пострадает финансово.
Арсенал, который в прошлое ТО потратил бол 200 миллиона.
Атлетико хоть и не покупает дорогих игроков, но с финансами у н х полный порядок. Плюс талант покупать игроков мирового уровня либо не дорого( Гризман, Мората) либо вовсе бесплатно:Витсель.
На этом фоне только Боруссия выделяется, но это исключение из правил, соперник у них не сильный был, арт все уважение к ПСВ. В четвертьфинале любая из команд должна их проходить в нынешней форме.
У Итальянских клубов нет денег. Тот же Интер в финале прошлого сезона наполовину был собран из бесплатных подписаний и аренды Лукаку.
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Ответ Fulyan
много лет говорю: пока итальянские клубы будут зацикливаться исключительно на итальянских тренерах и всех этих традициях прошлого века, — ничего хорошего ждать не стоит. Так и будут бесхарактерно сливаться
Да, это шансы не повышает. Игрокам в Италии главное тактически правильно сыграть, а не технически и это во-многом вина коучей
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Ответ Ashnoet
Один Милан будет отстаивать честь Италии. По крайней мере, завтра точно
Милан уже отстоял не выйдя из группы. А ЛЕ сравнивать с ЛЧ смехотворно.
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Ответ Serkan_Ballboy
Сериа А вернулась🤣🤣
Отлучилась на один сезон и вернулась
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Вот типичный план итальянского тренера: забили гол, сразу в глухую оборону. И вот так итальянские клубы раз за разом проваливаются в Европе по причине этой устаревшей школы, которая осталась в прошлом веке. Поэтому пора уже итальянцам отходить от зацикливания на этих катеначчо, итальянских тренеров и тд. Ну не даёт такое результат сегодня, поэтому почти 15 лет без побед
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А что писали в прошлом году после той дикой сетки, по которой они на руках донесли сегодняшнего «фаворита» и «лучшую команду мира»? Там уже параллели с 90-ми шли, а Дель Пьеро, Баджо, Роналдо и Ко в подмётки не годились🤓
А что писали в прошлом году когда Барселона и Атлетико одновременно не вышли из групп ?
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Ответ Darren&K
Ой да ладно злорадствовать просто не повезло. Интер и Наполи хорошо играли. Интер мог с Атлетико уже в первом матче все решить. Сами виноваты, слишком самоуверенными были
С какого перепугу Интер мог все решить? После 1:0 у Интера моментов то и не было. Или ты считаешь, что если бы Арнаутович забил свой гол ранее, то у него были бы и остальные моменты?
Футбол работает не так.
+5
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Ну очевидно было, что в том сезоне итальянский поход был аномалией..

Не сошлись бы Сити, Ливерпуль и Реал в одной ветке, и никого из итальянцев в 1/2 не было бы..
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Интер конечн сильно распиаренный клуб)
+6
-4
+2
много лет говорю: пока итальянские клубы будут зацикливаться исключительно на итальянских тренерах и всех этих традициях прошлого века, — ничего хорошего ждать не стоит. Так и будут бесхарактерно сливаться
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дортмунд подсунут реалу к гадалке не ходи
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Ответ Fulyan
много лет говорю: пока итальянские клубы будут зацикливаться исключительно на итальянских тренерах и всех этих традициях прошлого века, — ничего хорошего ждать не стоит. Так и будут бесхарактерно сливаться
да не в тренерах и традициях дело, там серьёзная комплексная проблема. Слабая по европейским меркам экономика, самодуры-владельцы, некомпетентное управление и трансферы (ну в каком ещё чемпионате в здравом уме могли бы держать в составе нынешнего Алексиса Санчеса?), бюрократия на уровне государства, неинтересный и неатакующий футбол
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Ответ Serkan_Ballboy
Сериа А вернулась🤣🤣
Перехвалили Интер. Все же в Юве чувствовался гранд несколько лет назад, а мерде чувствуется выскочка.
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Ответ Сериал категории Б
Да, это шансы не повышает. Игрокам в Италии главное тактически правильно сыграть, а не технически и это во-многом вина коучей
так я же про это... постоянная помешанность на тактике. Что хорошего это дало за последние лет 15-20? Сегодня решает физика, скоростя, характер. Почему коверчано не отходит от этого стиля?
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Ответ Joey Ramone
Интер всей командой с ума сошёл, просто все худшие. Павар какую-то жесть творил весь первый тайм, Лаутаро тупо не было на поле как и Чалхана, Барелла с Тюрамом выходы один на один на тренировке не могут отработать, Мхитарян - варёный, Индзаги его загонял в каждом матче выпускать, Зоммер на чужого пассанул в концовке, чуть в основное всё не похоронил. А выпускать на важнейший матч в году Классена и Санчеса? Которым ты не доверял весь сезон? Индзаги, серьёзно?
Так с Атлетико почти всегда у всех так. Ни сами не играют ни другим не дают
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Ответ Darren&K
Ой да ладно злорадствовать просто не повезло. Интер и Наполи хорошо играли. Интер мог с Атлетико уже в первом матче все решить. Сами виноваты, слишком самоуверенными были
не забывайте что и атлеты могли всё решить в конце основного времёни.
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Ой да ладно злорадствовать просто не повезло. Интер и Наполи хорошо играли. Интер мог с Атлетико уже в первом матче все решить. Сами виноваты, слишком самоуверенными были
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Эта мутная серия А
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без обид для болельщиков итальянского футбола, мое субъективное мнение в Серии А не тот футбол, который можно назвать зрелищным и привлекательным
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Все просто - тренерская отсталость и, главное, отсутствие денег. Возможно, что Серия А уже безвозвратно утрачена как топ-лига.
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А сколько гонора было после удачной сетки
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сериал нынче не тот, такие мысли
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