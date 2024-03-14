Ни один клуб Серии А не вышел в четвертьфинал ЛЧ в 3-й раз за последние 4 сезона

В четвертьфинале Лиги чемпионов не будет ни одной итальянской команды.

« » сегодня был выбит «Атлетико» в серии послематчевых одиннадцатиметровых (1:2; 2:3 по пенальти) . « » во вторник уступил «Барселоне» (1:3), « » на прошлой неделе был разгромлен «Баварией» (0:3).

В прошлом сезоне в четвертьфинале ЛЧ играли три итальянские команды. В 2021 и 2022 году ни один клуб Серии А не преодолевал этап 1/8 финала.