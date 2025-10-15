ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Франция сыграет с Марокко, Аргентина против Колумбии
На молодежном чемпионате мира в Чили пройдут матчи 1/2 финала.
В среду сборная Франции сыграет с Марокко, в ночь на четверг Аргентина встретится с Колумбией.
ЧМ-2025 (U20)
1/2 финала
15 октября 20:00, Estadio Elías Figueroa Brander
Не начался
15 октября 23:00, Эстадио Насьональ
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
