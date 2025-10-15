1

ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Франция сыграет с Марокко, Аргентина против Колумбии

На молодежном чемпионате мира в Чили пройдут матчи 1/2 финала.

В среду сборная Франции сыграет с Марокко, в ночь на четверг Аргентина встретится с Колумбией.

ЧМ-2025 (U20)

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЧМ-2025 (U20)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoсборная Марокко U-20
logoсборная Аргентины U-20
logoсборная Колумбии U-20
logoсборная Франции U-20
logoЧМ-2025 U-20
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кононов вновь возглавил «Торпедо». В августе тренера уволили из клуба
57 минут назад
Кононов может вновь возглавить «Торпедо». Его уволили в августе
2545 минут назад
Стыки протестующих с полицией произошли в Удине на фоне матча Италии и Израиля. В полицейских бросали камни и бутылки, они применили водометы и слезоточивый газ
1055 минут назад
Кокорин о лимите: «Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя – только в «Зените» суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет»
6155 минут назад
«Торпедо» уволило Парфенова – через месяц после назначения. Клуб идет последним в Первой лиге
30сегодня, 08:07
Кокорин об РПЛ: «Представьте: завтра все возвращается, играем в еврокубках. Будет позорище, думаю»
85сегодня, 07:29
Месси – рекордсмен по ассистам (60) за сборную. Он обогнал Неймара и Донована
130сегодня, 07:13
Дюков о санкциях ФИФА: «Нам не нужен бан для Израиля. Нам нужно, чтобы сняли запрет на участие нашей сборной»
25сегодня, 06:55
Кокорин о Ротенберге-младшем в «Динамо»: «Суперклассный парень, но искренне верил, что лучше других на своей позиции. В команде стеба столько… Говорили, что он не должен здесь быть»
29сегодня, 06:24
Россия разгромила Боливию, Англия вышла на ЧМ-2026, дубль 40-летнего Роналду, 13 шайб в матче КХЛ и другие новости
10сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки АПЛ впервые в сезоне преклонят колено в знак борьбы с расизмом. Все 20 капитанов поддержали инициативу
4 минуты назад
Депутат Журова об отстранении России: «Нас бы вернули, если бы голосовали все страны-члены ФИФА. Но в исполкомах недружественных стран больше, поэтому шансов мало»
216 минут назад
Арутюнянц уходит с поста президента «Ростова». Он занимал его с 2017-го («РБ Спорт»)
20 минут назад
«Ман Сити» показал новую форму – темно-зеленую со встроенным NFC-чипом, дающим бонусы в EA SPORTS FC. В ней сыграют в нескольких матчах ЛЧ
329 минут назадФото
Роналду о рекорде по голам в отборах на ЧМ: «Очень горжусь, что достиг этой уникальной вехи, играя за Португалию. Представлять сборную значит для меня очень много»
134 минуты назад
Фонбет Кубок России. «Енисей» примет «Уфу», «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
сегодня, 08:11
Быстрову нравится игра ЦСКА: «Напоминает «Зенит»-2003. Есть быстрые футболисты, разгоняющие атаку. Круговой, Глебов, Кисляк в порядке, попробуй их удержать»
2сегодня, 07:56
Тренер Боливии о сборной России: «Очень мощный соперник. У нее были бы отличные шансы побороться за место в шестерке в Южной Америке»
3сегодня, 06:39
Гаттузо о 4 победах Италии: «Нравится желание ребят усердно трудиться. Начинаем хорошо ладить друг с другом»
2сегодня, 06:00
Баринов о 3:0 с Боливией: «Соперник хорошего уровня, не зря обыграли Бразилию»
8сегодня, 05:44