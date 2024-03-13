Новичок «Зенита» Нино привез книги Достоевского в Россию: «Гениальный писатель, люблю его книги, как и Толстого. Я большой поклонник русской литературы, хочу еще глубже погрузиться в вашу богатую культуру»

Теги Зенит премьер-лига Россия книги Нино Мота Футбол

Новичок «Зенита» Нино рассказал об интересе к русской литературе и культуре.

– Если про нефутбольные скиллы – ты рассказал в интервью, что любишь читать. И не просто любишь читать, а привез с собой на сборы книги Толстого и Достоевского! Как это вообще возможно? Если зрители не увидят эти книги в твоих руках, ни за что не поверят!

– У меня есть книги [показывает два тома].

– Да ладно! Достоевский, «Преступление и наказание» и «Белые ночи»? Где ты купил эти книги?

– В Бразилии. Это [«Преступление и наказание»] классическое издание, его нашел мой отец, подарил мне. Напечатано в 2002 году, посмотри, какая красивая обложка!

– Ты уже начал их читать?

– Вот эту [«Преступление и наказание»] уже начал читать, за эту [«Белые ночи»] возьмусь попозже. У меня с собой есть и другие произведения русских писателей, но они ждут меня в чемоданах в России. В Абу-Даби захватил только эти две (видео записывалось во время сборов «Зенита» в ОАЭ – Sports).

– Сколько всего книг ты привез с собой в Петербург?

– Десять или двенадцать.

– Десять-двенадцать книг русских писателей?

– Да!

– Первый раз в жизни вижу такой интерес к русской литературе и культуре со стороны иностранного футболиста!

– Я давно познакомился с русской литературой, уже прочел несколько книг, и мне они очень понравились! Так что я ее большой поклонник. Когда получил предложение от «Зенита», решил, что хочу еще глубже погрузиться в вашу культуру, потому что это очень богатая культура. Помимо чтения, мне еще нравится классическая музыка. Так что интерес существовал давно, и когда все совпало, и я перешел в «Зенит», то подумал, что лучше пойму новую страну и ее атмосферу, если больше узнаю про ее культурные особенности. И делаю это сейчас с огромным удовольствием!

– И как первые впечатления от «Преступления и наказания»?

– Хорошие, мне нравится! Достоевский гениальный писатель, люблю его книги, как и Толстого… Я читал маленькое произведение Толстого, которое называется «Много ли человеку земли нужно?» Такие вещи всегда заставляют тебя много думать. Думать о том, как человеку обращаться с его жизнью, как относиться к другим людям. Это откликается во мне, совпадает со мной, люблю эти ощущения, – рассказал бразильский защитник.

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59 комментариев
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У нас в стране то немногие читали (если не считать обязаловку в школе) Достоевского и Толстого.
Что уж говорить о футболистах.
А тут у бразильского футболиста 12 русских книг!
Респект!
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Браво! Приятно и за русскую литературу и за Нино)
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С первых же дней в "Зените" было видно, что Нино такой, нетипичный бразилец.
Спокойный, серьёзный флегматик. Не балагур в общем как Клауд или Малком.
Но блин, бразилец, читающий Достоевского! Надо же.
Надеюсь надолго закрепит за собой центр обороны.
+24
-3
+21
Ответ Aleksey Yashin
У нас в стране то немногие читали (если не считать обязаловку в школе) Достоевского и Толстого. Что уж говорить о футболистах. А тут у бразильского футболиста 12 русских книг! Респект!
Если постить цитаты из антиклерикальной, антивоенной и прочей вольнодумной публицистики Толстого, то по нынешним временам можно себе уголовную статью за экстремизм, дискредитацию и оскорбление чьих-нибудь чувств поднять.
"Солдатская памятка", "Патриотизм и правительство", "Церковь и государство" и т.д.
Кто читал, тот знает, о чем я.
Для большинства соотечественников Лев Николаевич это автор "многословной дребедени" вроде Войны и мира, как он сам метко охарактеризовал это свое сочинение. Но есть еще неудобный Толстой, про которого говорить не принято, а нынче даже опасно.
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Такие моменты делают честь парню! Приезжать в чужую страну на работу и не выучить язык, как Фернандес и много-много других, просто тренироваться и играть, получая миллионы - это не вызывает ничего кроме мягко говоря недоумения - что вы тут делаете, зачем вы тут. Поднимать культуру футбола? Серьёзно что ли. Никак они её не поднимают в глобальном смысле, в лучшем случае помогают выиграть пару региональных трофеев. А вот тот же Халк, который ходил на телевизионные программы, участвовал в благотворительности (пусть даже ради пиара, но лично пел "давай-давай" на Невском и собирал деньги!) - это совсем другая история. Только уважение.
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Этот парень вообще оставляет очень приятное впечатление.
Спокойный, хладнокровный.Как Дуглас.
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Нино умничка какой)))
Со вкусом всё в порядке. Достоевский - гений!
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Очень похвально, уважение таким легионерам ! Думаю выучит наш язык быстрее, чем Марио )
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Ответ Red_Marlboro_
Очень похвально, уважение таким легионерам ! Думаю выучит наш язык быстрее, чем Марио )
он за 20-минутное интервью больше русских слов сказал, чем Марио за всю жизнь )
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Ответ Kasztelan
Хорошо, что "Неточку Незванову" не привёз, а то присел бы уже на бутылку в ближайшем отделении за пропаганду. Впрочем "Много ли человеку земли нужно?" он зря читал - самой большой стране мира своей земли недостаточно, приходится к соседям лезть
Еще узнает, какие книжки правильные, а какие не очень. Все впереди)
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Тот случай, когда играет за Зенит не из-за "стрелки", а из-за литературы :)
Вообще респект Нино. Захотелось теперь его самого изучить детальней как человека)
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Вот за этого игрока я точно буду болеть. Во первых респект за Достоевского, я там кроме бесов все великое Пятикнижие прочитал и считаю не русским очень тяжело погружаться в «чахоточный» Петербург с бедными людьми. А тут даже не европеец, а бразилец. Считаю такого более русским чем принявших наше гражданство конформистов
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На самом деле разумно, на португальском книги Достоевского еще нужно найти. Вообще такие истории сквозь века и континенты поражают, если задуматься.
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К Достоевскому, Толстому и т.д. можно относиться по-разному, но тот факт, что бразильский футболист привез в Петербург десяток книг отечественных писателей и выражает желание поглубже погрузиться в русскую культуру, не может не вызывать симпатии.
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Я бы еще посоветовал присмотреться к двум самым несправедливо обделенным вниманием шедеврам мировой литературы – «Господам Головлевым» Салтыкова-Щедрина и «Петербургу» Андрея Белого.
Первый роман (к слову, более беспросветной книги я не читал) должен ценится так же высоко, как «Сто лет одиночества» Маркеса, а второй не ниже (а то и выше) «Улисса» Джеймса Джойса.
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Когда-то очень удивился и по-прежнему пребываю в неудовлетворенном состоянии от мысли, что такие столпы мировые литературы, как Толстой и Достоевский – два современника, имевшие общих знакомых, – так и не были знакомы друг с другом (хотя пару раз были очень к тому близки) и даже не переписывались.
Похожий исторический казус был и у Тарковского с Бергманом.
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Ответ Алексей Горланов
Если постить цитаты из антиклерикальной, антивоенной и прочей вольнодумной публицистики Толстого, то по нынешним временам можно себе уголовную статью за экстремизм, дискредитацию и оскорбление чьих-нибудь чувств поднять. "Солдатская памятка", "Патриотизм и правительство", "Церковь и государство" и т.д. Кто читал, тот знает, о чем я. Для большинства соотечественников Лев Николаевич это автор "многословной дребедени" вроде Войны и мира, как он сам метко охарактеризовал это свое сочинение. Но есть еще неудобный Толстой, про которого говорить не принято, а нынче даже опасно.
Согласен.
ТАк вроде сейчас уже начали запрещать того же Достоевского и Толстого (категорически не поддерживаю)
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Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
Те кто пытались заниматься делом во благо общества, либо в тюрьме, либо в гробу
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Удивительный товарищ
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Хоть бы один из наших такой нашёлся! ((
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Ответ Verhovn
Навеяло республику ШКИД.. - А это Достоевский? - Достоевский. Ты что читал Достоевского? - Читал. Преступление и наказание. 😄
там смешней про достоевского в мастере и маргариты
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Ответ Achilles 21
там смешней про достоевского в мастере и маргариты
Да-да, помню разговор гражданки с Коровьевым... 😄
Нино посоветовал бы ознакомиться с трудами Булгакова.
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Ответ Pavelaznaurov
Ага!!!! Конечно!!!! Он будет читать Достоевского ????? Самим не смешно????
нет, не смешно - чтение Достоевского отнюдь не располагает к смеху
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Не давно сам перечитывал Преступление и наказание, и читал Братья Карамазовы. И ради интереса решил глянуть, как выглядит английский перевод. Выглядит, как современная адаптация Достоевского на англ языке. Конечно, иностранцы много упускают из-за перевода, но выбора у них нет, кроме как учить русский.
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Ответ elninjo_3
Сейчас тебе Соболев разъяснит, какие книжки читать и фильмы смотреть
)))))
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Ответ GibsonFlyingV
Это касается всех переведенных книг. Помню, я прочел Собаку Баскервилей на русском, потом решил прочесть английский оригинал и к своему удивлению, обнаружил лютую отсебятину в русском переводе (адаптированный перевод называется). Если есть сильный интерес к произведению, то лучше предпочесть оригинал, тем более если оригинал на английском, американский вариант английского не сложный, а вот английский до 20 века довольно трудный
я с Джека Лондона начал - офигел насколько у нас богатые языком переводчики, расцветившие предельно сухой в оригинале газетный текст, где половина содержания - воз сэйд или воз ансвед ))
про отсебятину не раз угорал, вплоть до Зюйд-вест переводили как Северо-восток
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Ответ Ninjah
Не давно сам перечитывал Преступление и наказание, и читал Братья Карамазовы. И ради интереса решил глянуть, как выглядит английский перевод. Выглядит, как современная адаптация Достоевского на англ языке. Конечно, иностранцы много упускают из-за перевода, но выбора у них нет, кроме как учить русский.
Это касается всех переведенных книг. Помню, я прочел Собаку Баскервилей на русском, потом решил прочесть английский оригинал и к своему удивлению, обнаружил лютую отсебятину в русском переводе (адаптированный перевод называется). Если есть сильный интерес к произведению, то лучше предпочесть оригинал, тем более если оригинал на английском, американский вариант английского не сложный, а вот английский до 20 века довольно трудный
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Ответ schwein
Достоевского добровольно читать? Мусье знает толк в извращениях. У меня до сих пор рассуждения болеющего Коли Иволгина о смысле бытия на 60 страниц - главная ассоциация с "Идиотом". Состояние транса и тумана.
Каждому своё. Давно читал, но впечатления от прочитанного помню. Это прекрасно!
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Ответ Aleksey Yashin
У нас в стране то немногие читали (если не считать обязаловку в школе) Достоевского и Толстого. Что уж говорить о футболистах. А тут у бразильского футболиста 12 русских книг! Респект!
Скажу так: лучше вовсе не читать Толстого и Достоевского, нежели понуждать человека насильно и тем самым отбивать интерес к литературе.
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Ответ Аврал
Ну так поехал в культурную столицу.)Думаю тут скорее вариант:Я прочитал две книги,Му-Му и Жанна Каренина, только не помню в какой из них Герасим бросил свою собачку под паровоз..
Лови лайк. Улыбнуло 😄
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