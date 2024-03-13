Прокуратура Нидерландов об аресте Промеса: «32-летний мужчина из Москвы проживал в Дубае в роскошном отеле. Будем требовать экстрадиции»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Прокуратура Нидерландов опубликовала сообщение о задержании Квинси Промеса.

«После конструктивного сотрудничества между властями Объединенных Арабских Эмиратов и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведен на основании «красного уведомления», выданного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции этого человека.

По сообщениям различных СМИ, арестованный проживал в Дубае в роскошном отеле. Однако благодаря усилиям властей обеих стран он был взят под стражу. На данный момент не представляется возможным предоставить дополнительную информацию, чтобы не нарушить ход расследования.

«Красное уведомление» – это запрос в правоохранительные органы по всему миру о поиске и предварительном аресте лица в ожидании экстрадиции, передачи или аналогичных юридических действий. Он основывается на ордере на арест или судебном приказе, выданном судебными органами запрашивающей страны. Страны-члены применяют свои законы при принятии решения об аресте того или иного лица», – сказано в заявлении прокуратуры.

Промес арестован в Дубае, Нидерланды запросили экстрадицию – официально. Что сейчас происходит?

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62 комментария
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Преступник должен сидеть в тюрьме
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Полицейские сводки во всех странах одинаковые. Для полной картины не хватает "нигде не работающий" и "сожительницы".
Вот тогда было бы идеально.
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возомнил себя Эскобаром в Медельине)
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Ну он реально уже берега попутал! Ему будет полезно посидеть) Безнаказанность на него во как влияет.. хоть капля раскаяния была бы.. барыга
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Антона, Антошка, присядет на дорооожку
+22
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+16
- я русский! И никогда в Нидерландах не был!
- нам то не гони!
+15
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+14
Ответ n9mn977m27
Очень оригинальный комментарий
Очень оригинальный ответ на оригинальный комментарий
+20
-9
+11
Вообще конечно уделаться больше чем это сделал Спартак в данной ситуации было просто невозможно. Мало того, что Спартак защищал торговца смертью, что само по себе чудовищно и является огромным пятном на репутации клуба. Если конечно это слово применимо к Спартаку. Так еще и защищая, все равно умудрились сдать Промеса в тюрягу. Это просто цирк, а не работа клуба.
+16
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+10
Ответ Циник Петербургский
Ну, не преувеличивайте ;) У Промеса активная трудовая карьера. Он ведь рэпер. А еще по совместительству футболист одного допинго-уголовного тушинского клуба. Правда, денег ему это, судя по всему, приносило недостаточно. Вот и пришлось бедняге наркотиками приторговывать.
в клубе отрицают связь с этим гражданином и заявляют, что расторгли трудовые отношения еще две недели назад
+8
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+8
Ответ Болельщик Биатлона
Преступник должен сидеть в тюрьме
Очень оригинальный комментарий
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-15
+7
"Мужчина из Москвы" - вот как теперь обозначают преступников-наркоторговцев.
+11
-4
+7
Ответ Спартак сила
Верните Антона обратно в Москву
Отсидит, вернётся. Только дождись.
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Слабоумие и отвага - гремучая смесь. В футболе помогали, в жизни не очень…
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сам виноват..после того как шумиха поднялась, надо было зашкериться и тихо сидеть или искать варианты свалить в москву..а не ходить по клубам и трэки писать, гэнста хренов
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Одновременно вспомнились две вещи. Первая из фильма Место встречи изменить нельзя, когда "отпускали" Ручечника. А вторая это полугопничкиске загловки в некоторых российских сайтах - «Большие дяди порешали вопросики»: Промеса не выдадут Нидерландам
Журналист Карпов(с)
Мне кажется одного такого заголовка если бы он дошел до властей OAЭ, было бы достаточно чтобы закрыть вопрос не впользу Промеса. Не банановая же республика!
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Неприкрытая русофобия со стороны властей ОАЭ и Нидерландов :)
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Или кб-руководство слило его специально, или они там все реально клоуны...
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Ответ fil_spb
Вообще конечно уделаться больше чем это сделал Спартак в данной ситуации было просто невозможно. Мало того, что Спартак защищал торговца смертью, что само по себе чудовищно и является огромным пятном на репутации клуба. Если конечно это слово применимо к Спартаку. Так еще и защищая, все равно умудрились сдать Промеса в тюрягу. Это просто цирк, а не работа клуба.
Почему то кажется,что Спартак и некоторые болельщики защищали будь у него случай как у Метцельдера и говорили " ну он же ни чего не делал сам"
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Наконец то его закроют. Выйдет в 40 лет, прическа новая, 35 альбомов рэпа, вину искупил, вся жизнь впереди!
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Ответ schwein
Полицейские сводки во всех странах одинаковые. Для полной картины не хватает "нигде не работающий" и "сожительницы". Вот тогда было бы идеально.
100%! "32-летний мужчина из Москвы", я валяюсь. Он так-то из Голландии мужчина и 50 матчей за сборную сыграл. Голландские менты такие же "сапоги", как и любые другие.
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Меня вот одно удивляет, он совсем кукухой поехал , начал отсвечивать как он прекрасно живет по клубам ходит, косички плетет себе, песенки выпускает, он на че рассчитывал когда его не выпустили оттуда, сидел бы молча и все такое, а он показывает какой он гангстер, и все такое . Ну лови теперь
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Ответ Болельщик Биатлона
Преступник должен сидеть в тюрьме
Это все еще дискредитация или уже экстремизм?))
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В следующий раз Антоху увидим в лучшем случае на матче ветеранов Спартака, лет эдак через 15/20
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Ответ Aleksey Yashin
Песенка Квинси спета
"Ветер туман порвал,
Солнце – сквозь щёки туч...
Здравствуй, мой Амстердам,
Здравствуй, весенний луч".
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Заремовцы, а мы ведь запомнили, как вы позорно покрывали дважды уголовника. Не отмоетесь никогда
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А ведь легенды и бывшие игроки "Спартака" отмазывали Промеса, как могли. Использовали кучу отмазок, но не получилось, не фортануло.
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Переедет в роскошную тюрьму ,а Голландии тюрьмы , как санатории
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Гулянки этого баламута оказалось возможным оставить только "благодаря усилиям властей обеих стран" ))
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Чича поедет на кичу.
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Ответ Onion
Или кб-руководство слило его специально, или они там все реально клоуны...
Если бы руководство Спартака хотело спасти лицо(или что у них там?), то отказалось от этого социопата публично.
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