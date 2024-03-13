Прокуратура Нидерландов об аресте Промеса: «32-летний мужчина из Москвы проживал в Дубае в роскошном отеле. Будем требовать экстрадиции»
Прокуратура Нидерландов опубликовала сообщение о задержании Квинси Промеса.
«После конструктивного сотрудничества между властями Объединенных Арабских Эмиратов и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведен на основании «красного уведомления», выданного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции этого человека.
По сообщениям различных СМИ, арестованный проживал в Дубае в роскошном отеле. Однако благодаря усилиям властей обеих стран он был взят под стражу. На данный момент не представляется возможным предоставить дополнительную информацию, чтобы не нарушить ход расследования.
«Красное уведомление» – это запрос в правоохранительные органы по всему миру о поиске и предварительном аресте лица в ожидании экстрадиции, передачи или аналогичных юридических действий. Он основывается на ордере на арест или судебном приказе, выданном судебными органами запрашивающей страны. Страны-члены применяют свои законы при принятии решения об аресте того или иного лица», – сказано в заявлении прокуратуры.
Промес арестован в Дубае, Нидерланды запросили экстрадицию – официально. Что сейчас происходит?
Вот тогда было бы идеально.
- нам то не гони!
Журналист Карпов(с)
Мне кажется одного такого заголовка если бы он дошел до властей OAЭ, было бы достаточно чтобы закрыть вопрос не впользу Промеса. Не банановая же республика!
Солнце – сквозь щёки туч...
Здравствуй, мой Амстердам,
Здравствуй, весенний луч".