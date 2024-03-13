Прокуратура Нидерландов об аресте Промеса: «32-летний мужчина из Москвы проживал в Дубае в роскошном отеле. Будем требовать экстрадиции»

Прокуратура Нидерландов опубликовала сообщение о задержании Квинси Промеса.

«После конструктивного сотрудничества между властями Объединенных Арабских Эмиратов и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведен на основании «красного уведомления», выданного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции этого человека.

По сообщениям различных СМИ, арестованный проживал в Дубае в роскошном отеле. Однако благодаря усилиям властей обеих стран он был взят под стражу. На данный момент не представляется возможным предоставить дополнительную информацию, чтобы не нарушить ход расследования.

«Красное уведомление» – это запрос в правоохранительные органы по всему миру о поиске и предварительном аресте лица в ожидании экстрадиции, передачи или аналогичных юридических действий. Он основывается на ордере на арест или судебном приказе, выданном судебными органами запрашивающей страны. Страны-члены применяют свои законы при принятии решения об аресте того или иного лица», – сказано в заявлении прокуратуры.

Промес арестован в Дубае, Нидерланды запросили экстрадицию – официально. Что сейчас происходит?