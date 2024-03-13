Ивич выгнал из раздевалки гендиректора «Краснодара» Хашига после ничьей с «Рубином». Тренер ответил на грубость Галицкого после поражения от «Ростова» (Иван Карпов)

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Владимир Хашиг Сергей Галицкий Футбол

У Владимира Ивича возник конфликт с руководством «Краснодара».

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером.

По данным инсайдера Ивана Карпова, проблемы в отношениях Ивича с руководством «Краснодара» обострились после ничьей с Рубином» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ – утверждается, что после матча Ивич выгнал из раздевалки гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига. Кроме того, после поражения от «Ростова» в следующем туре (1:2) Ивич осадил владельца клуба Сергея Галицкого после того, как тот нагрубил ему в личном разговоре.

Также отмечается, что Ивич пользовался авторитетом среди лидеров команды, что не нравилось части руководства «Краснодара».

После 20 туров «Краснодар» занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко. Вчера «быки» вылетели из 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов после поражения от «Химок» (0:2).

Ивич в «Краснодаре» – все! Хотя еще пару дней назад в это не верили

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103 комментария
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Если это все правда, то Ивич красавец. В раздевалке тренер главный. В переговорах тоже надо иметь уважение и никого не оскорблять. Пока полностью на стороне серба все.
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всё правильно, посторонним в раздевалке делать нечего...
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В РПЛ привыкли к ручным послушным тренерам, а тут облом. Уважение Ивичу.
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Ответ Pro_Zenit_7
Если это все правда, то Ивич красавец. В раздевалке тренер главный. В переговорах тоже надо иметь уважение и никого не оскорблять. Пока полностью на стороне серба все.
А ещё очевидно, что с таким подходом краснодар так и останется с нулём трофеев ;)
+58
0
+58
клуб на втором месте , отставая от первого на одно очко . увольняют тренера потому что тот пользовался авторитетом у лидеров и не давал руководству собой манипулировать . и они еще что то на кубань когда-то гнали .
+47
0
+47
Тут вне зависимости от того, кто прав, а кто виноват, эта отставка войдёт в список эпик фэйлов в истории нашего футбола.
+44
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+43
Ответ trav
Комментарий скрыт
Абсолютно посторонний. В кабинете директора нет, в раздевалке или на поле да.
+41
-2
+39
Можно тогда Хашиг с Галицким будут тренировать команду? И платить миллионы евро никому не надо.
+35
-2
+33
Ответ Виктор Литвинов
Комментарий скрыт
Ты его брат или сестра? Может какой то близкий человек? Откуда такая уверенность?
+31
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+31
Превратили в цирк единственного конкурента зенита.
+30
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+25
Кубаноид это навсегда
+16
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+16
Ответ Си Эм Панк
Какая то мутная история) лучше подождать объяснений от официальных лиц.
От официальных лиц правды ты никогда не узнаешь
+14
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Вот он, знаменитый менеджмент Галицкого, воспеваемый прикормленными журналистами.
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надеюсь после такого цирка краснодар займет минимум 5 место.
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+9
Ответ Си Эм Панк
Какая то мутная история) лучше подождать объяснений от официальных лиц.
Их не будет, у Краснодара политика держать все проблемы внутри клуба
+9
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А потом тут народ пишет, что Зенит всех вокруг покупает и никому жизни не даёт ))
Соперники вон буквально сами потенциальное чемпионство отдают. В кой то веке намечалась интрига. С несколькими командами.
Ну может хоть Динамо не облажается и до последнего будет рядом держаться.
+9
0
+9
Вроде солидный частный клуб, а в руководстве - ну прям типичные совковые дурачки, действующие по принципу "Я - начальник, ты - дурак!"🤡
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ЧТД. Плюшевый Мусаев в самый раз для самодура Галицкого.И в состав поставит того,кого Галицкий скажет.Сам бы уже тренировать начал🤡.Это же насколько надо не понимать футбол,чтобы такие решения принимать
+11
-4
+7
Ну теперь все понятно. Хашиг - неадекват, каких еще поискать надо. По-любому обиду затаил.
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Ответ Рамин Халики
надеюсь после такого цирка краснодар займет минимум 5 место.
Не минимум, а максимум) Лучше бы чтобы ниже.
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То, что Хашиг говнистый человек, не новость.
+5
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Ответ rembrandao
Ну теперь все понятно. Хашиг - неадекват, каких еще поискать надо. По-любому обиду затаил.
Так и от Гончаренко избавились также, только-только игра начала строиться
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Респект Ивичу. Не стал игрушкой истеричного самодура Галицкого.
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Всей правды мы не узнаем, учитывая политику Краснодара не распространяться о внутренних делах клуба, но и Карпову верить - себя не уважать, ему бы ответственность нести за каждый его «инсайд»
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Ответ Данко Лазович
Превратили в цирк единственного конкурента зенита.
Единственный конкурент Зенита а чемпионате сегодня с ним же в Кубке играет.
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Не удивлён, что после Ивича, Арутюнян решил вернуть ручного Мусаева. Через него можно играть в тренера сколько угодно.
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Сравните с "В споре он чемпион мира. Если он будет отстаивать свою точку зрения, его никто не переспорит." (с) некто Мусаев.

Частный клуб, академия и парк - это хорошо. Но если нужны спортивные результаты, с таким подходом шансов нет.
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Галицкий короче сам себе в ногу выстрелил. Жаль, могла бы получится красивая история, но увы🤷‍♂️
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Годный тренер, а Галицкий пусть дальше мечтает о каком-то детском саду в составе своей команды, про него Тиньков все правильно сказал
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Если это правда - то Владимир Ивич абсолютно прав !
Интересно кого теперь сможет найти Краснодар.
Но есть свободный Николич.
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