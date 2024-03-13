Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге: «Это уже намеренная клевета. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе призвала Татьяну Тарасову извиниться за слова о допинге.

Ранее заслуженный тренер СССР Тарасова высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой: «Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть».

Валиева – ученица Тутберидзе.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», – написала Тутберидзе в сторис.

91 комментарий
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Дак может тренеру санкционировать расследование, выяснить как попал препарат в организм топового на тот момент спортсмена? Или всё, уже не надо? Девочка созрела и можно не париться, раз пальто осталось белым?
+43
-21
+22
Последует нечто в духе "я перепутала местами тренер и врач. Что поделать - возраст".
Реально, пора подавить в суд.
Интересно, как прореагируют наши остальные штабы.
+29
-10
+19
Все правильно, Этери Георгиевна, здесь нельзя было смолчать
+27
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+19
Ответ Марьяж
Последует нечто в духе "я перепутала местами тренер и врач. Что поделать - возраст". Реально, пора подавить в суд. Интересно, как прореагируют наши остальные штабы.
абсолютно точно. это уголовное обвинение, прозвучавшие по каналу "Россия" - в качестве новости его разнесли все СМИ и отечественные и зарубежные, за свои слова надо отвечать
+22
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+16
ТАТ все-таки дама непредсказуемая. За такое голословное бездоказательное обвинение нужно обязательно наказывать. И не оправдывать, что мол, бабушка уже в маразме.
+22
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+16
Поддержу Этери, за голословные обвинения надо отвечать.
+24
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+15
Отлично!!! Молодец Этери!!!!!!
+25
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+14
Без сомнения, под железным правлением ТАТ именно она «давала таблетки» своим подопечным, не зная о моральных, медицинских и юридических последствиях.
Это были времена неограниченной власти тренеров.
+23
-10
+13
Ответ Даня Чебыкин
Дак может тренеру санкционировать расследование, выяснить как попал препарат в организм топового на тот момент спортсмена? Или всё, уже не надо? Девочка созрела и можно не париться, раз пальто осталось белым?
Тренеру САНКЦИОНИРОВАТЬ расследование, серьезно? Тренер, напомню, неоднократно призывала соответствующие инстанции провести расследование - в том числе после решения CAS
+20
-8
+12
Норм бабку приложила, одобряем
+16
-5
+11
Ответ Tanaka0
Опять белое пальто пытаются запачкать. Ох уж эти дети-допингисты, которые порочат честного тренера
кто же эти дети во множественном числе?
+12
-3
+9
А было время когда у тренеров и спортсменов не было инета и мы думали, что это возвышенные интеллигентные люди :)))
+9
-1
+8
Какой же у них там серпентарий
+10
-2
+8
Ответ Ольга Ив
А когда ЭТ говорила о том, что Камила пила чай у массажистки (назвала фамилию) или мороженое от волонтёра просто так или намекала бездоказательно.....
Мороженное от волонтёра лично видел как она ела в трансляции на трибуне
+11
-4
+7
А когда ЭТ говорила о том, что Камила пила чай у массажистки (назвала фамилию) или мороженое от волонтёра просто так или намекала бездоказательно.....
+13
-7
+6
Ответ AAPolyansky
Тренеру САНКЦИОНИРОВАТЬ расследование, серьезно? Тренер, напомню, неоднократно призывала соответствующие инстанции провести расследование - в том числе после решения CAS
Призывала на словах. А на деле написала письменный отказ и не явилась в суд, смешно. Даже не в курсе, кто защищал Камилу
+11
-5
+6
От кого ты что ждёшь, Этери )) Это профессиональная хабалка, это её професьон де фуа нести чушь. То у неё в сборной все чистые, то это подстава запада, то это тренер дал. Бабуля сама не соображает и не помнит что говорила вчера ещё.
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Ответ Мороженко
Кто тут говорил, что она не будет "мараться", не будет комментировать?
думаю, что мараться крайне не хочется - потому что это публичный скандал между деятельницами ФФКР, но в данном случае смолчать было невозможно
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Ответ Ashly
Вот именно. Но Дудаков и Глейх почему-то на свой счёт не приняли.
А должны? Обвиняют только главного тренера
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ТАТ глыба в фк, но возраст берет свое и совсем не следит за фактами. У Тутберидзе много чемпионов и их все время поверяли без замечаний. По Ками допинг 100% подстава в Питере или Стокгольме. Только факты:
1. Отсутствие мотива. Ками была намного сильнее всех,
2. Чистые пробы до и после,
3. Прием ТМ не имел смысла в сочетанием с разрешенными сердечными препаратами,
4. Проходной двор в зоне спортсменов в Питере,
5. Задержка и смена алгоритмов тестирования пробы в Стокгольме.
+15
-10
+5
Сплошной серпентарий! 😂 Тарасова явно не будет извиняться. Очередная грызня между ТАТ и ЭТ 🤡 🥱 Ясно одно, теперь Этери точно не позовёт ТАТ на свое ледовое шоу в Москве и не пустит её на свои тренировки 😂
+6
-2
+4
Ответ Ольга Ив
А про массажистку, даже фамилию назвала, почему ей можно говорить бездоказательно намекая??
Вам видео с массажа что-ли прислать надо? Факт с мороженым явно показателен что Валиева не соблюдала правила безопасности питания.
+3
0
+3
Ответ Ольга Ив
А когда ЭТ говорила о том, что Камила пила чай у массажистки (назвала фамилию) или мороженое от волонтёра просто так или намекала бездоказательно.....
Кстати, да, значит, опорочила массажистку, и все нормально, а как её обвинили, сразу крики о клевете. (Хотя даже не прямо её, а просто тренера)
+4
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+3
Ответ Даня Чебыкин
Дак может тренеру санкционировать расследование, выяснить как попал препарат в организм топового на тот момент спортсмена? Или всё, уже не надо? Девочка созрела и можно не париться, раз пальто осталось белым?
Зачем? Тренера не обвиняют, зато она сама без последствий говорит в интервью всё, что ей хочется.
+10
-8
+2
Ответ Даня Чебыкин
Дак может тренеру санкционировать расследование, выяснить как попал препарат в организм топового на тот момент спортсмена? Или всё, уже не надо? Девочка созрела и можно не париться, раз пальто осталось белым?
И как же это по-вашему тренер может санкционировать расследование того, как препарат попал в организм спортсменки? Расследованием занимались РУСАДА и МВД, насколько нам известно.
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Ответ Rsa Mer
Мороженное от волонтёра лично видел как она ела в трансляции на трибуне
Вы уверены, что от волонтёра, а не от спонсора?
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Ответ наталья Головченко
Мне кажется, Тарасова вообще не то имела ввиду, а сказала, как сказала🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Если посмотреть видео, то становится понятно, что в целом, а не то, что Тутберидзе дала таблетку Валиевой.
Ага в целом).Ведущий задавал вопросы конкретно по Валиевой.
+2
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Логично.
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Ответ Ольга Ив
А когда ЭТ говорила о том, что Камила пила чай у массажистки (назвала фамилию) или мороженое от волонтёра просто так или намекала бездоказательно.....
иногда полезно включать думалку.
данные фразы не означают ничего, кроме "вариантов пападания - масса, вот пример двух из них".
От себя добавлю - Ками пила воду из НЕ СВОЕЙ бутылочки со стола в Питере на прессконфкренции.
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Ответ Мороженко
Кстати, а с чего она взяла, что именно ей адресовано? Не виновный оправдываться и комментировать не будет
А то никто не догадался, о ком шла речь.
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