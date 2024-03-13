Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге: «Это уже намеренная клевета. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны»
Этери Тутберидзе призвала Татьяну Тарасову извиниться за слова о допинге.
Ранее заслуженный тренер СССР Тарасова высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой: «Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть».
Валиева – ученица Тутберидзе.
«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», – написала Тутберидзе в сторис.
Реально, пора подавить в суд.
Интересно, как прореагируют наши остальные штабы.
Это были времена неограниченной власти тренеров.
1. Отсутствие мотива. Ками была намного сильнее всех,
2. Чистые пробы до и после,
3. Прием ТМ не имел смысла в сочетанием с разрешенными сердечными препаратами,
4. Проходной двор в зоне спортсменов в Питере,
5. Задержка и смена алгоритмов тестирования пробы в Стокгольме.
данные фразы не означают ничего, кроме "вариантов пападания - масса, вот пример двух из них".
От себя добавлю - Ками пила воду из НЕ СВОЕЙ бутылочки со стола в Питере на прессконфкренции.