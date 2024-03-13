Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге: «Это уже намеренная клевета. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны»

Этери Тутберидзе призвала Татьяну Тарасову извиниться за слова о допинге.

Ранее заслуженный тренер СССР Тарасова высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой: «Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть».

Валиева – ученица Тутберидзе.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», – написала Тутберидзе в сторис.