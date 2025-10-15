Ван Дейк лучше всех защищается в воздухе последние полгода. Хейсен – 2-й, Араухо – 6-й, Монтес – 11-й, Дивеев – 17-й, Тормена – 26-й (CIES)
Вирджил ван Дейк успешнее всех борется на втором этаже.
Международный центр спортивных исследований подготовил список футболистов оборонительного плана, наиболее эффективно защищающихся в воздухе. Учитывались только матчи чемпионатов за последние полгода.
Максимальный рейтинг, 100, получил капитан «Ливерпуля».
В топ-10 попали:
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 100.
2. Дин Хейсен («Реал») – 96,8.
3. Николас Отаменди («Бенфика») – 96,3.
4. Дэн Берн («Ньюкасл») – 94,7.
5. Робин Кох («Айнтрахт») – 94,4.
6. Рональд Араухо («Барселона») – 94,3.
7. Крис Ричардс («Кристал Пэлас») – 93,4.
8. Райан Фламинго (ПСВ) – 92,1.
9-10. Густаво Гомес («Палмейрас») – 92.
9-10. Натан Бернардо («Бетис») – 92.
Сесар Монтес из «Локомотива» занял 11-е место, Игорь Дивеев из ЦСКА – 17-е, Витор Тормена из «Краснодара» – 26-е.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт CIES
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости