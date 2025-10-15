Ван Дейк лучше всех защищается в воздухе последние полгода. Хейсен – 2-й, Араухо – 6-й, Монтес – 11-й, Дивеев – 17-й, Тормена – 26-й (CIES)

Вирджил ван Дейк успешнее всех борется на втором этаже.

Международный центр спортивных исследований подготовил список футболистов оборонительного плана, наиболее эффективно защищающихся в воздухе. Учитывались только матчи чемпионатов за последние полгода.

Максимальный рейтинг, 100, получил капитан «Ливерпуля ».

В топ-10 попали:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 100.

2. Дин Хейсен («Реал ») – 96,8.

3. Николас Отаменди («Бенфика ») – 96,3.

4. Дэн Берн («Ньюкасл») – 94,7.

5. Робин Кох («Айнтрахт») – 94,4.

6. Рональд Араухо («Барселона») – 94,3.

7. Крис Ричардс («Кристал Пэлас») – 93,4.

8. Райан Фламинго (ПСВ) – 92,1.

9-10. Густаво Гомес («Палмейрас») – 92.

9-10. Натан Бернардо («Бетис») – 92.

Сесар Монтес из «Локомотива» занял 11-е место, Игорь Дивеев из ЦСКА – 17-е, Витор Тормена из «Краснодара» – 26-е.