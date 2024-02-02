Хэмилтон будет в «Феррари», «Аль-Наср» без Роналду разнес «Интер» Месси, «МЮ» победил в матче с 7 голами, в Дагестане убит боец ММА, клубы КХЛ хотят увеличить лимит и другие новости

1. Мегасенсация в «Формуле-1»: семикратный чемпион Льюис Хэмилтон перейдет из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году. Контракт подписан по схеме «2+1». Место Хэмилтону уступит Карлос Сайнс: пилот подтвердил уход из «Феррари» в конце 2024 года.

2. «Манчестер Юнайтед» в напряженном матче одолел «Вулверхэмптон» на выезде – 4:3. Хозяева отыгрались с 1:3 в концовке, но Майну забил победный на 97-й минуте. Команда Эрика тен Хага впервые в сезоне не проигрывает 4 матча подряд. В другом игре дня в АПЛ «Вест Хэм» и «Борнмут» поделили очки – 1:1.

3. «Реал» победил «Хетафе» в гостях (2:0) в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги и вышел на первое место. Без минусов для «Мадрида» не обошлось: Рюдигер получил травму, Винисиуса снова оскорбляли на почве расизма.

4. «Аль-Наср» без травмированного Роналду снес «Интер Майами» – 6:0! Месси из-за дискомфорта в мышцах остался в запасе и вышел только в концовке, Лапорт забил с центра поля, у Талиски хет-трик (третий гол отпраздновал в стиле Криштиану у него на глазах). Предсезонка у клуба из США складывается ужасно.

5. НБА. 32 очка Остина Ривза помогли «Лейкерс» выиграть у «Бостона», «Нью-Йорк» одолел «Индиану» и другие результаты.

6. Никита Кучеров стал 1-м номером драфта на Матче звезд НХЛ, форвард «Тампы» сыграет за команду Хьюза. По итогам процедуры россияне попали в каждую из 4 команд. Кирилл Капризов и Александр Георгиев вошли в состав команды Маккиннона вместе с Сидни Кросби, Сергей Бобровский пополнил команду Макдэвида, Игорь Шестеркин – команду Мэттьюса.

7. Судьи CAS признали Камилу Валиеву «честной и заслуживающей доверия» в рамках дела о допинге. По информации «СЭ», проблемы с затянувшейся проверкой проб перед Олимпиадой-2022 были не только у Валиевой.

8. В Дагестане убит боец ММА Магомедрасул Мутаев. Воспитанника школы Абдулманапа Нурмагомедова застрелили.

9. «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» (5:2) в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

10. Сейм Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Беларуси, даже если они выступают в нейтральном статусе. Мария Захарова назвала решение «нацизмом в чистом виде».

11. 15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти игроков. Против были СКА, «Сочи», «Лада» и «Торпедо» и еще один клуб.

12. В европейских топ-лигах непривычно тихо закрылось зимнее трансферное окно. Из заметных сделок – переход Брайана Сарагосы в «Баварию», покупка «Ромой» 20-летнего хавбека «Эмполи» Бальданци за 10+5 млн евро и переход Юго Экитика из «ПСЖ» в «Айнтрахт» на правах аренды с опцией выкупа около 30 млн евро. Главные трансферы можно найти в нашем онлайне, все переходы дня – по тегу.

В России трансферный период продолжается. «Локомотив» купил защитника «Страсбура» Ньямси за 3,5 млн евро и бонусы. «Спартак» не станет предлагать Джикии новый контракт до лета. Чалов пока не продлевает контракт с ЦСКА: он хочет в Европу, а предложение на 1,5 млн евро не считает «максимально привлекательным».

13. «Реал» и компания HP заключили соглашение, логотип нового спонсора появится на рукавах футболок. За это «Мадрид» будет получать 70 млн евро в год, общий доход клуба от трех лого на футболке – почти 260 млн евро в год.

14. Олег Яровинский провел на СВО несколько месяцев перед отъездом в Китай со Слуцким, утверждает «Мутко против». Экс-директор «Рубина» был инструктором.

15. Киевское «Динамо» раскритиковало «Ордабасы» за желание сыграть с «Факелом»: «Российским клубам нет места в мировом футболе. Осуждаем решение команд выходить на поле против них».

16. Самюэля Это′О обвиняют в договорных матчах, угрозах футбольным чиновникам и коррупции. ФИФА начала расследование в отношении президента Федерации футбола Камеруна и экс-игрока «Барселоны», «Интера» и «Анжи».

Цитаты дня.

Карпин о переезде семьи в Эстонию: «У нас там родители, родственники, друзья. Мы всю жизнь знали, что дети будут учиться в Таллинне»

Рудковская – Тутберидзе: «Тренер должен был взять вину на себя, а не тонко сквозь строчки взваливать вину на девочку»

Ротенберг о критике: «Успешных людей не любят в России, такая у нас культура. Собаки лают, караван идет. Как мне сказал один человек: «Черный пиар – тоже хороший пиар»

Ди Мария о Гарначо: «Не праздновал бы голы в стиле Роналду на его месте, ха. Делал бы то, что Месси»

Валерий Ангелопол: «Я вернулся оттуда, откуда люди обычно не возвращаются. Я не стал закомплексованным говном, которое пишет ненавистные комментарии»

Татьяна Тарасова: «Мне казалось, что я знаю Тутберидзе, но ситуация с Валиевой меня подломила. Возникает аналогия «моя хата с краю, ничего не знаю»

Поветкин будет болеть за Усика в бою с Фьюри: «Конечно, за него. Александр сам не понимает, что он русский человек»

Роман Ротенберг: «Путин – наш лидер. Полностью его поддерживаю. Дай Бог, чтобы все задуманное реализовалось. Голосую за него!»

Карпин о пожелании мирного неба в 2024-м: «Надеюсь, оно будет очень скоро»