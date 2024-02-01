Товарищеский матч. «Аль-Наср» без Роналду против «Интер Майами» Месси
«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» Лионеля Месси в товарищеском матче.
Криштиану Роналду не сыграет за саудовский клуб из-за травмы.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 1 февраля, 21.00, «Kingdom Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Беспроигрышный вариант идеального лицемерия без какого-либо риска 😄 Полностью в духе Роналду и его фанов)
Ещё больше комментов, секта, ещё не все узнали что Роналдуфанам очень важен этот матч!)))