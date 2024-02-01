Товарищеский матч. «Аль-Наср» без Роналду против «Интер Майами» Месси

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» Лионеля Месси в товарищеском матче.

Криштиану Роналду не сыграет за саудовский клуб из-за травмы.

Товарищеский матч

Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия – Интер Майами США
Дата проведения
1 февраля, 21.00, «Kingdom Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

51 комментарий
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аль-наср роналду без роналду против интера майами месси с месси
+47
-4
+43
Ответ Отец Абду
А это был товарищеский матч что ли?:) Но мне на днях фанаты Роналду говорили, что сегодня финал ЧМ...
Тут вообще идеальный вариант для роналдуфанов их кумир организовал. Теперь каким бы ни был результат матча, они найдут повод похвалить свою звезду. Если Аль Наср не выиграет, то скажут: "Это потому что нашей Роналды на поле не было - лучший бомбардир команды, глыба!". А если Аль Наср победит, скажут: "Ахаха, клоунская бургерлига! Это ещё наша Роналда не вышла, так бы вообще мегаразгром был бы!".
Беспроигрышный вариант идеального лицемерия без какого-либо риска 😄 Полностью в духе Роналду и его фанов)
+62
-20
+42
А это был товарищеский матч что ли?:) Но мне на днях фанаты Роналду говорили, что сегодня финал ЧМ...
+40
-17
+23
бриолиновый испугался
+21
-4
+17
Sports что же вы так жестоко,зачем обломали чувства клубничных,они так надеялись на Вендетту 🫣 вы обрушили последние мечты 💭 финал всех финалов увы не состоится 😅
+17
-5
+12
Понятно, что все эти товарняки сплошной смех и развлекаловка. Но Хотел бы, чтобы они встретятся и Месси ему втащил (жаль, что если бы и встретились, то не втащил бы). Он Заслужил, лицемерный индюк. Небось улыбался бы и руку пожал, а потом в крысиную печатал пирсу и своим друзьям о своих жалобах. А сеструхи дали бы жару как и он в инстаграме.)) двуличный тип.
+15
-6
+9
Ответ yrok77
Главный показатель кому важнее этот матч, это количество фанов на ветке. Мессибоев здесь процентов 90, и они ещё пытаются выдать, что фанам Роналду матч очень важен🤣🤣🤣
Так Роналду матч пропускает, поэтому ваших и мало. Играл бы он, ваших тут уже штук 300 было - и это только один Артёмка)
+9
-3
+6
Вовремя Кринж соскочил. Но у Аль-Наср внезапно появляются шансы.
+12
-8
+4
Ответ Руслан Мусагалиев
Ну Рон никогда особо товарняки не любил и не играл, это Месси на товарняках статку делает )))
Лихтенштейн форево
+4
-1
+3
Ответ AnMe
Понятно, что все эти товарняки сплошной смех и развлекаловка. Но Хотел бы, чтобы они встретятся и Месси ему втащил (жаль, что если бы и встретились, то не втащил бы). Он Заслужил, лицемерный индюк. Небось улыбался бы и руку пожал, а потом в крысиную печатал пирсу и своим друзьям о своих жалобах. А сеструхи дали бы жару как и он в инстаграме.)) двуличный тип.
Ты не видел что творится в Арабских форумах, это тов. игры, для них матчи года или века. Для них 4:3 в тов. игре, круче ЧМ.
+6
-3
+3
Клубника завяла
+6
-3
+3
Ответ yrok77
Клим, ты думаешь Рон испугался выйти против Месси? 🤣
Что тут думать ? Это факт
+3
-2
+1
Участие мопси в этой игре даст ему очередной ЗМ
+3
-2
+1
C тренерской скамьи хотя бы будет руками махать?
+3
-2
+1
Видимо больше не смогут выйти друг против друга.. Жаль эпоха подошла к финалу..
+2
-1
+1
Ответ xa-xa
Видимо больше не смогут выйти друг против друга.. Жаль эпоха подошла к финалу..
Ну почему?.. Этот "кубок Гампера" играется каждый год. В следующем году могут сыграть..
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Ответ Roman
Там уже пишут, что Роналду включат в заявку на матчи и выйдет на замену он во второй тайме
На 89 минуте
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Ответ Отец Абду
А это был товарищеский матч что ли?:) Но мне на днях фанаты Роналду говорили, что сегодня финал ЧМ...
Хвххахахазхахвхахвххв
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Ответ Денис Ширинов
Хоспаде, да всем плевать на этот товарняк, ну кто адекватен по крайней мере
ну почему наплевать. всем хочется посмотреть на завершение карьеры каждого из этих великих футболистов. я не был никогда их кумиром, но вот посмотреть хочется, и такое желание думаю у многих нормальных болельщиков.)
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Странная ситуация, могли бы и матч перенести, вроде без Роналду или Месси эта игра никому не интересна. Конечно, травмы бывают и перед важной игрой тоже, но в любом случае Роналду интернет битву кто круче - проиграл, эта история с травмой на всю жизнь
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Ответ Leon Petov
Мессифаны уже радуются травме, что с ними не так?
Они радуются что травма липовая и у Ранальды просто очка не хватает против Месси сыграть
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Ответ messilegend10
м.да теперь без Роналду смотреть неинтересно, странно что так получилось ,теперь они друг против друга сыграть могут только в матче ветеранов..
поверь многие ждали этого матча но Роналду не играет уже мало кому интересен
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Ответ keane82
Странная ситуация, могли бы и матч перенести, вроде без Роналду или Месси эта игра никому не интересна. Конечно, травмы бывают и перед важной игрой тоже, но в любом случае Роналду интернет битву кто круче - проиграл, эта история с травмой на всю жизнь
Пусть бабланель вначале ЛЧ возьмет. А то 7 лет позорных вылетов. Роналду уже давно поставил точку в споре после ЧЕ и 3 ЛЧ подряд.
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Ответ Леопардер
Тут вообще идеальный вариант для роналдуфанов их кумир организовал. Теперь каким бы ни был результат матча, они найдут повод похвалить свою звезду. Если Аль Наср не выиграет, то скажут: "Это потому что нашей Роналды на поле не было - лучший бомбардир команды, глыба!". А если Аль Наср победит, скажут: "Ахаха, клоунская бургерлига! Это ещё наша Роналда не вышла, так бы вообще мегаразгром был бы!". Беспроигрышный вариант идеального лицемерия без какого-либо риска 😄 Полностью в духе Роналду и его фанов)
Комментарий удален модератором
Альнасра вроде без топчиков Гариба, Мане, Роналду, матч для персофанов Талиски и барбинеля))
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самое смешное как фанбои Месси строчат и строчат комменты как им плевать на этот матч и какие надежды фаны Роналду возлагали на матч

Ещё больше комментов, секта, ещё не все узнали что Роналдуфанам очень важен этот матч!)))
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м.да теперь без Роналду смотреть неинтересно, странно что так получилось ,теперь они друг против друга сыграть могут только в матче ветеранов..
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В этом поступке и видна разница между человеком Месси и человеком Роналду. Без спорта.
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Официально уже объявили, что этот Кринж7 получил якобы травму на какой-то тренировке, и это перед личным противостоянии с гением футбола - Лео Месси, что-то вообще не верится в эту "травму", можно даже сказать от слова совсем.
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Хотелось бы роналдуфилам "поправить" своё пошатнувшееся за последние годы здоровье... Как алкоголикам опохмелиться.. Но и тут их подвёл "кумир".. Видать, не сыграет.. Хотя, непрофессионализма у него хватает.. Может и выйдет на полчаса даже с "травмой".. Он способен на всякую дичь.. 22-й помнит..
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