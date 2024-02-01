Проблемы с затянувшейся проверкой проб перед Олимпиадой-2022 были не только у Валиевой («СЭ»)

Теги сборная России допинг чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат России Олимпиада-2022 женское катание Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Проблемы с проверкой проб перед Олимпиадой-2022 были не только у Камилы Валиевой.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На чемпионате России 25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, однако результат анализа стал известен лишь в феврале на Играх в Пекине.

По информации «СЭ», антидопинговые органы затягивали с проверкой не только проб Валиевой – на чемпионате Европы в январе 2022 года беспокойство по поводу затянувшейся проверки проявляли и некоторые другие российские фигуристы.

Издание сообщает, что один из членов сборной России и его представители увидели, что в системе ADAMS после месяца проверки результат теста отсутствует.

Спортсмен вместе с представителями добивался от присутствовавших в Таллине антидопинговых делегатов ускорения рассмотрения проб, в том числе в личных разговорах. В итоге результат его анализа появился до старта Олимпиады в Пекине.

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235 комментариев
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Т.е одним членам сборной России удалось потребовать ускоренной проверки пробы, а другим - нет?

Интересно, комментарии от Тутберидзе будут или она все еще мимо проходила?
+88
-17
+71
Ответ Алеся Ткаченко
То есть можно было ускорить рассмотрения пробы,если захотеть?
Конечно, можно было, об этом и речь. Когда пришло письмо из шведской лаборатории о том, что сроки проверки будут длительные, РУСАДА могло обосновать и написать туда письмо, чтобы ускорить проверки определённых проб. Это нормальная практика. И то, что они этого не сделали, а сделали только по запросу отдельных спортсменов, говорит о том, что им было всё равно в тот момент. Поэтому, когда обвиняли они шведов в затягивании проверок, это было низко, бессовестно и для снятия с себя ответственности за произошедшее.
+64
-6
+58
То есть можно было ускорить рассмотрения пробы,если захотеть?
+45
-4
+41
Издание сообщает, что один из членов сборной России и его представители увидели, что в системе ADAMS после месяца проверки результат теста отсутствует.

Странно, что этот вопрос не поставила Тутберидзе с командой, с учетом важности и всей допинговой истории в стране. Надо было чай пить не столько с судьями, сколько с антидопинговвми офицерами
+54
-14
+40
Ответ imaxim
Т.е одним членам сборной России удалось потребовать ускоренной проверки пробы, а другим - нет? Интересно, комментарии от Тутберидзе будут или она все еще мимо проходила?
Она душой страдала без отпусков и выходных.
+42
-11
+31
Такое чувство, что там вся сборная была в курсе, что Камиле не пришло сообщение Адамс. Потому что уже и Галлямов и Тамара Николаевна сказали, что мол эта ситуация показывает, что впредь нужно более ответственно относиться к антидопинговым мерам.
Если это так и есть, то просто позорище нашей федерации и команде Тутберидзе. Знать, что девочка не получила отрицательный результат по допингу и поставить ее в командник - это что-то с чем-то
+32
-3
+29
Так и должен вести себя ответственный профессиональный спортсмен и его тренеры. Раз был случай в сборной почему не обратили серьезное внимание что и у Ками тоже результатов нет? Безответсвенное халатное поведение ТШТ, родителей спортсмена и самой Ками.
+37
-10
+27
Ответ imaxim
Т.е одним членам сборной России удалось потребовать ускоренной проверки пробы, а другим - нет? Интересно, комментарии от Тутберидзе будут или она все еще мимо проходила?
«Мы так и не знаем кто этот член сборной России, который добился ускорения получения результата проверки. Нам так и не сказали его имя» (Э.Г.Тутберидзе)
+33
-6
+27
Ну вот, доказательство того, что спортсмены ВСЁ видят в системе адамс и при желании могут потребовать ускорить процесс проверки. Так что не такая уж и белая овечка Валиева, она точно знала о задержке пробы и никак не среагировала, лишь бы попасть на ОИ.
+27
-5
+22
Ответ Алеся Ткаченко
То есть можно было ускорить рассмотрения пробы,если захотеть?
Можно было просто не ставить Валиеву, раз результата теста нет. Зачем рисковать, подставлять себя и команду? Вопрос в том, анализировали ли они этот момент вообще или спустили на авось?
+22
-1
+21
Ответ Мордовский Узор
Это не ответственность тренеров, и тем более не спортсменов. Не 15-летняя Ками должна думать о том, как правильно набрать команду на ОИ и что сделать, чтобы минимизировать все возможные риски. Спортсмену нет дела до этого. Об этом должна была подумать федра. И они должны были проинструктировать спортсменов, чтобы те проверили свои профили и сообщали, если есть какие-то задержки с пробами.
Ну вот даже я знаю, что допинг-пробы нужно контролировать, а Камила с мамой получается нет? Странное поведение у фигуристки, которая на международных соревнованиях выступала, так и мама вообще за дочерью не следит. Обычно родители вообще-то проверяют все документы на детей, а здесь мама вообще что делает? Пироженки готовит и на тренировки возит дедушка, а мама где вообще???
+21
-2
+19
Т.е. кто-то озаботился судьбой своей пробирки ещё за месяц до ОИ, в претендент на 2 медали усиленно учила речь для онлвйг-встречи перед отъездом в Пекин.
+29
-11
+18
Ответ Мороженко
Мне кажется это Мишин поднял шумиху
Или Тамара Николаевна) со своим многолетним опытом работы на высшем уровне она наверняка привыкла готовиться и готовить своих спортсменов к стартам так, чтобы ни на каком уровне было не подкопаться
+19
-2
+17
Коган, Чайковская, Сихарулидзе - вы где все? Может выйдите уже к народу, поясните как так вышло.
+17
0
+17
Ответ Туц
Так и должен вести себя ответственный профессиональный спортсмен и его тренеры. Раз был случай в сборной почему не обратили серьезное внимание что и у Ками тоже результатов нет? Безответсвенное халатное поведение ТШТ, родителей спортсмена и самой Ками.
Это не ответственность тренеров, и тем более не спортсменов. Не 15-летняя Ками должна думать о том, как правильно набрать команду на ОИ и что сделать, чтобы минимизировать все возможные риски. Спортсмену нет дела до этого. Об этом должна была подумать федра. И они должны были проинструктировать спортсменов, чтобы те проверили свои профили и сообщали, если есть какие-то задержки с пробами.
+22
-5
+17
Ответ Ресницы Габи
Такое чувство, что там вся сборная была в курсе, что Камиле не пришло сообщение Адамс. Потому что уже и Галлямов и Тамара Николаевна сказали, что мол эта ситуация показывает, что впредь нужно более ответственно относиться к антидопинговым мерам. Если это так и есть, то просто позорище нашей федерации и команде Тутберидзе. Знать, что девочка не получила отрицательный результат по допингу и поставить ее в командник - это что-то с чем-то
Ну да, все знали. Кондратюк говорил, что когда пошли слухи, он залез в систему и посмотрел свои результаты. Ну и почту постоянно проверял.
+17
0
+17
Ну так это никак не оправдывает ни ТШТ ни федру.Значит можно было сделать так чтобы проба пришла вовремя.
+20
-3
+17
Можно кого угодно винить: ВАДА, РУСАДА, тренеров, у которых куча спортсменов, подготовка и т. д. Ок Камила несовершеннолетняя, но куда смотрела мама? У нее единственная дочь, и она не могла хотя бы элементарно мониторить систему Адамс? Или были настолько уверены, что все чисто, что забили?
+19
-3
+16
Ответ imaxim
Т.е одним членам сборной России удалось потребовать ускоренной проверки пробы, а другим - нет? Интересно, комментарии от Тутберидзе будут или она все еще мимо проходила?
"Это не наша спортсменка, она уволилась за 2 недели до сдачи положительной пробы. А почему, вы думаете, она на ЧР ела всё подряд?! Потому что вырвалась из под нашего неусыпного контроля!"
А если серьёзно, то что вы хотите услышать? Мадам даже не знает, защищал ли кто ЕЁ ученицу в суде, а вы тут про какие-то контакты с лабораториями и заботы о задержанных пробах спрашиваете.
+20
-5
+15
Журналистам я не особо верю, они придумают все, что угодно, чтобы набросить. Но в любом случае очевидно, что все, начиная от тренеров и заканчивая высшими руководителями, проявили некоторую халатность в отношении допинг-проб. Раньше громких допинговых дел в ФК не было, поэтому расслабились.
Кстати, это в какой-то степени доказывает, что реально они допингом не пользуются. Потому что, если бы реально применяли, то и за сообщениями в АДАМС следили бы внимательнее и все медицинские справки и прочие доказательства "невиновности" были бы заготовлены заранее.
+17
-2
+15
если они знали, что проба не проверена у Камилы и не могли ускорить, то почему не поставили в командник Аню и Сашу? или может кто-то специально это сделал, типо знал что не проверено, но не сообщил руководству
+17
-3
+14
Ответ Nassta
если они знали, что проба не проверена у Камилы и не могли ускорить, то почему не поставили в командник Аню и Сашу? или может кто-то специально это сделал, типо знал что не проверено, но не сообщил руководству
А никто и не должен никому сообщать - у спортсменов и тренеров есть доступ к системе АДАМС, и там вся информация о последних проверках и пробах, о визитах допинг-офицеров и тд. И спортсмены регулярно в эту систему заходят - например, чтобы обозначить своё местоположение на случай внезапного визита офицеров, чтобы внести препараты, которые принимают, например, в случае болезни, и тд. Вон, даже в новости написано, что один из наших спортсменов САМ заметил в системе, что его проба висит непроверенной, и озаботился этим вопросом.
Не нужно искать заговоров со стороны. К сожалению, в умении навредить самим себе наши впереди планеты всей в силу своего разгильдяйства и халатности
+17
-3
+14
Оказывается результата теста нужно добиваться и если соизволят, то предоставят результат. И до сих пор у суда не возникло вопросов к лаборатории?
+18
-7
+11
Будет очень смешно, если этот спортсмен окажется из ТШТ. Аня или Саша. Ну и вообще. Участник твоей команды ходит и выбивает результата теста, а ты в носу ковыряешься. Судя по тому, что результат ей сказали ещё до ПП в команде, то ни Валиева, ни ее окружение не проверяли систему вообще.
+13
-3
+10
Ответ Gandalf
то есть шведы красавчики и не затягивали проверку?
Конечно, никто ничего не затягивал в том виде, в котором писали российские СМИ в 2022 году. Шведы написали письмо (зачем по-Вашему письма пишутся?), в котором написали, что вот пробы номера такие, такие, такие не успеваем проверить к этому сроку из-за такого ажиотажного периода, проверим к вот этому сроку. Это обычная практика, ничего тут необычного нет, лаборатории тем самым и обозначают проблему и дают заказчику возможность расставить приоритеты. РУСАДА знает по этим номерам, кто олимпиец, а кто нет. Соответственно оно должно было решить, нужны ли им результаты этих проб раньше срока, указанного в письме, или нет. Видимо, поскольку у фигуристов на допинге попадаются крайне редко кто, то они просто решили, что не нужно писать ничего в ответ и ускорять по определённым спорсменам эту проверку. Написали бы письмо, то и результат, конечно, был бы не 6 февраля, а раньше. РУСАДА согласилось с новыми сроками и оно об этом рассказало ещё в декабре 2022 года.
+11
-1
+10
Ответ ghost112
И что дальше-то? Как лаба будет ускорять анализ пробы, если все пробирки анонимны и неизвестно, какую брать?
пробы анонимны, но в лаборатории есть номер пробы и в РУСАДА есть номер, который и запрашивают, оплачивая ускоренный статус
+10
0
+10
А как "он" добился ускорения результата, если там все инкогнито?
+9
0
+9
Ответ Gandalf
а вы даже видели это письмо от шведов? мощно.
Нет, конечно, но об этом письме шведской лаборатории публично было сказано представителем РУСАДА ещё в декабре 2022 года. Если представитель РУСАДА об этом сказал, то почему я должен ставить это под сомнение?
+10
-1
+9
Ответ ghost112
Бред Кузи. Пробы в лаборатории анонимны, их не ускоришь по выбору.
Прчему бред. Спортсмен имеет доступ к своей странице, сообщил тренеру или представителю федры, сейчас этот нюанс и всплыл.
+9
0
+9
Ответ Gilonjon862
Ну вот, доказательство того, что спортсмены ВСЁ видят в системе адамс и при желании могут потребовать ускорить процесс проверки. Так что не такая уж и белая овечка Валиева, она точно знала о задержке пробы и никак не среагировала, лишь бы попасть на ОИ.
Просто мама и Камила полностью
доверились Тутберидзе. Поэтому Камила расслабилась, думала что если и будут проблемы, то все порешают. А ее тренерам и федре не хотелось ничего кооме чемпионства и много контрактиков
+11
-2
+9
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