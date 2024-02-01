Проблемы с затянувшейся проверкой проб перед Олимпиадой-2022 были не только у Валиевой («СЭ»)
Проблемы с проверкой проб перед Олимпиадой-2022 были не только у Камилы Валиевой.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
На чемпионате России 25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, однако результат анализа стал известен лишь в феврале на Играх в Пекине.
По информации «СЭ», антидопинговые органы затягивали с проверкой не только проб Валиевой – на чемпионате Европы в январе 2022 года беспокойство по поводу затянувшейся проверки проявляли и некоторые другие российские фигуристы.
Издание сообщает, что один из членов сборной России и его представители увидели, что в системе ADAMS после месяца проверки результат теста отсутствует.
Спортсмен вместе с представителями добивался от присутствовавших в Таллине антидопинговых делегатов ускорения рассмотрения проб, в том числе в личных разговорах. В итоге результат его анализа появился до старта Олимпиады в Пекине.
Интересно, комментарии от Тутберидзе будут или она все еще мимо проходила?
Странно, что этот вопрос не поставила Тутберидзе с командой, с учетом важности и всей допинговой истории в стране. Надо было чай пить не столько с судьями, сколько с антидопинговвми офицерами
Если это так и есть, то просто позорище нашей федерации и команде Тутберидзе. Знать, что девочка не получила отрицательный результат по допингу и поставить ее в командник - это что-то с чем-то
А если серьёзно, то что вы хотите услышать? Мадам даже не знает, защищал ли кто ЕЁ ученицу в суде, а вы тут про какие-то контакты с лабораториями и заботы о задержанных пробах спрашиваете.
Кстати, это в какой-то степени доказывает, что реально они допингом не пользуются. Потому что, если бы реально применяли, то и за сообщениями в АДАМС следили бы внимательнее и все медицинские справки и прочие доказательства "невиновности" были бы заготовлены заранее.
Не нужно искать заговоров со стороны. К сожалению, в умении навредить самим себе наши впереди планеты всей в силу своего разгильдяйства и халатности
доверились Тутберидзе. Поэтому Камила расслабилась, думала что если и будут проблемы, то все порешают. А ее тренерам и федре не хотелось ничего кооме чемпионства и много контрактиков