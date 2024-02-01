Проблемы с затянувшейся проверкой проб перед Олимпиадой-2022 были не только у Валиевой («СЭ»)

Проблемы с проверкой проб перед Олимпиадой-2022 были не только у Камилы Валиевой.

Об этом сообщает « ».

На чемпионате России 25 декабря 2021 года сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, однако результат анализа стал известен лишь в феврале на Играх в Пекине.

По информации «СЭ», антидопинговые органы затягивали с проверкой не только проб Валиевой – на чемпионате Европы в январе 2022 года беспокойство по поводу затянувшейся проверки проявляли и некоторые другие российские фигуристы.

Издание сообщает, что один из членов сборной России и его представители увидели, что в системе ADAMS после месяца проверки результат теста отсутствует.

Спортсмен вместе с представителями добивался от присутствовавших в Таллине антидопинговых делегатов ускорения рассмотрения проб, в том числе в личных разговорах. В итоге результат его анализа появился до старта в Пекине.