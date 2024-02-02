Кучеров был выбран под 1-м номером на драфте Матча звезд НХЛ. Он сыграет за команду Хьюза вместе с 5 игроками «Ванкувера»

Никита Кучеров был выбран под 1-м номером на драфте Матча звезд НХЛ.

В Торонто состоялся драфт, в рамках которого были определены составы 4 команд для турнира 3 на 3.

Капитаны и их помощники выбирали игроков вместе со знаменитостями. В состав каждой команды в итоге вошли по 2 вратаря и 9 полевых игроков.

Под общим первым номером команда Хьюза (капитан – защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз) выбрала форварда « » – лидера бомбардирской гонки . В состав в итоге вошли 5 игроков « ».

Вратари: («Ванкувер»), Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес»);

Защитник: Куинн Хьюз («Ванкувер», капитан);

Нападающие: Элиас Петтерссон («Ванкувер», помощник), Никита Кучеров («Тампа»), Брок Босер, Джей Ти Миллер (оба – «Ванкувер»), Кайл Коннор («Виннипег»), Брэди Ткачак («Оттава»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Фрэнк Ватрано («Анахайм»).

Почетным капитаном выступил Джек Хьюз («Нью-Джерси»). Он пропускает игровые мероприятия Матча звезд из-за травмы, но помог команде на драфте. В качестве приглашенной знаменитости выступил исполнитель Майкл Бубле.

Турнир 3 на 3 состоится 3 февраля. В полуфинале команда Хьюза сыграет с командой Мэттьюса.