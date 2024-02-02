Кучеров был выбран под 1-м номером на драфте Матча звезд НХЛ. Он сыграет за команду Хьюза вместе с 5 игроками «Ванкувера»

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Никита Кучеров был выбран под 1-м номером на драфте Матча звезд НХЛ.

В Торонто состоялся драфт, в рамках которого были определены составы 4 команд для турнира 3 на 3. 

Капитаны и их помощники выбирали игроков вместе со знаменитостями. В состав каждой команды в итоге вошли по 2 вратаря и 9 полевых игроков.

Под общим первым номером команда Хьюза (капитан – защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз) выбрала форварда «Тампы» Никиту Кучерова – лидера бомбардирской гонки НХЛ. В состав в итоге вошли 5 игроков «Ванкувера». 

Вратари: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес»);

Защитник: Куинн Хьюз («Ванкувер», капитан);

Нападающие: Элиас Петтерссон («Ванкувер», помощник), Никита Кучеров («Тампа»), Брок Босер, Джей Ти Миллер (оба – «Ванкувер»), Кайл Коннор («Виннипег»), Брэди Ткачак («Оттава»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Фрэнк Ватрано («Анахайм»). 

Почетным капитаном выступил Джек Хьюз («Нью-Джерси»). Он пропускает игровые мероприятия Матча звезд из-за травмы, но помог команде на драфте. В качестве приглашенной знаменитости выступил исполнитель Майкл Бубле. 

Турнир 3 на 3 состоится 3 февраля. В полуфинале команда Хьюза сыграет с командой Мэттьюса

12 комментариев
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Ожидание: хотел посмотреть как игроки Ванкувера будут играть друг против друга в разных командах, реальность:...
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Жизнь всё ставит на свои места.
Кучеров был выбран в первом раунде под общим первым номером )
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хороший состав! интересно будет посмотреть
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Я что-то пропустил, решили сделать команды, не по дивизионам как раньше?
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Посмотрел этот драфт, как-то так себе, когда первые разы был драфт игроков, было веселее , когда Ови просил чтоб его выбрали последним, сейчас как-то кринжово все это выглядит, Биберы всякие что тут делают вообще, чел просто просидел на ступеньках весь драфт как наркуха какой-то
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Ответ Павел Зарубин
Я что-то пропустил, решили сделать команды, не по дивизионам как раньше?
Да, вы пропустили.
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Ответ Павел Зарубин
Я что-то пропустил, решили сделать команды, не по дивизионам как раньше?
да, выбирали по очереди, как в школе. из четырёх команд одна будет Ванкувер, вторая - Колорадо.
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Ответ vulturecrow
да, выбирали по очереди, как в школе. из четырёх команд одна будет Ванкувер, вторая - Колорадо.
А третья-Торонто
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Ответ Дима Миронов
Ожидание: хотел посмотреть как игроки Ванкувера будут играть друг против друга в разных командах, реальность:...
)))
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Ответ vulturecrow
Бибер - один из самых популярных канадских исполнителей, большой любитель хоккея, сам поигрывает. это называется популяризация спорта.
Ты видел его в трансляции? )))) если не видел посмотри, просто тупо сидит отдельно от всех на ступеньках сцены весь драфт, и дергается как будто у него ломка
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