Это′О обвиняют в договорных матчах, угрозах футбольным чиновникам и коррупции. ФИФА начала расследование (The Athletic)

Комитет ФИФА по этике начал расследование в отношении Самюэля Это′О.

По информации The Athletic, президента Федерации футбола Камеруна обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции, договорных матчах и угрозах насилия в адрес людей, не согласных с его позицией.

Свидетелем по делу выступает предыдущий глава камерунской федерации Ньялла Куан Жуниор. По его словам, Это′О влиял на исходы многих матчей местного чемпионата и угрожал чиновникам федерации футбола, включая самого Жуниора.

Экс-глава камерунского футбола утверждает, что Это′О «срежиссировал» матч чемпионата между клубами NQSA и Kumba City FC. Чиновник заявил, что вышеупомянутый матч был «самым скандальным в истории человечества», отметив, что бывший футболист давал указания судьям в перерыве через телефон, который был включен на громкую связь.

В распоряжение The Athletic попали электронные письма, сообщения в WhatsApp и аудиозаписи, которые доказывают вину экс-игрока «Барселоны», « » и « » в ряде эпизодов.

Например, в разговоре с владельцем «Виктория Юнайтед» Это′О пообещал ему, что клуб выйдет в первой дивизион. В аудиосообщении экс-футболиста прозвучала фраза о том, что «есть определенные вещи», которые можно сделать для повышения в классе.

По итогам сезона «Виктория Юнайтед» вышла в высшую лигу Камеруна после того, как занявший 2-е место в турнирной таблице «Стад де Бертуа» был дисквалифицирован футбольной федерацией.

и Конфедерацией африканского футбола (CAF) начали расследование материалов дела.

Это′О в июле опроверг свою причастность к договорным матчам.

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