Это′О обвиняют в договорных матчах, угрозах футбольным чиновникам и коррупции. ФИФА начала расследование (The Athletic)

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Комитет ФИФА по этике начал расследование в отношении Самюэля Это′О.

По информации The Athletic, президента Федерации футбола Камеруна обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции, договорных матчах и угрозах насилия в адрес людей, не согласных с его позицией.

Свидетелем по делу выступает предыдущий глава камерунской федерации Ньялла Куан Жуниор. По его словам, Это′О влиял на исходы многих матчей местного чемпионата и угрожал чиновникам федерации футбола, включая самого Жуниора.

Экс-глава камерунского футбола утверждает, что Это′О «срежиссировал» матч чемпионата между клубами NQSA и Kumba City FC. Чиновник заявил, что вышеупомянутый матч был «самым скандальным в истории человечества», отметив, что бывший футболист давал указания судьям в перерыве через телефон, который был включен на громкую связь.

В распоряжение The Athletic попали электронные письма, сообщения в WhatsApp и аудиозаписи, которые доказывают вину экс-игрока «Барселоны», «Интера» и «Анжи» в ряде эпизодов.

Например, в разговоре с владельцем «Виктория Юнайтед» Это′О пообещал ему, что клуб выйдет в первой дивизион. В аудиосообщении экс-футболиста прозвучала фраза о том, что «есть определенные вещи», которые можно сделать для повышения в классе.

По итогам сезона «Виктория Юнайтед» вышла в высшую лигу Камеруна после того, как занявший 2-е место в турнирной таблице «Стад де Бертуа» был дисквалифицирован футбольной федерацией.

ФИФА и Конфедерацией африканского футбола (CAF) начали расследование материалов дела.

Это′О в июле опроверг свою причастность к договорным матчам.

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37 комментариев
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Ответ Bata
Таксичный персонаж, как итог доигрался.
Таксует для души
+60
0
+60
Стоило лишь Онану в ворота на кубке Африки не поставить и вот итог))) Его мстя страшна) вот и раскрыта тайна, почему тен Хаг боится хоть матч без него провести)
+47
-3
+44
Типичный дагестанец))
+44
-7
+37
Самуэль любит деньги как никто другой
+14
0
+14
Таксичный персонаж, как итог доигрался.
+16
-4
+12
А ведь Это’О поигравший и в футболе давно.
Теперь представьте, что творят менеджеры, которые никогда не играли в футбол?)
+11
-1
+10
Ответ Всё знаю
А ведь Это’О поигравший и в футболе давно. Теперь представьте, что творят менеджеры, которые никогда не играли в футбол?)
Чеканить не умеют ? )
+9
0
+9
Ответ Николай Бойко
Типичный дагестанец))
Каталонец
+10
-3
+7
Хороший был игрок, но как человек г***но это было видно когда ещё он играл. Тому пример и Алвес.
+5
0
+5
Ответ Bata
Таксичный персонаж, как итог доигрался.
Такси, такси, вези, вези
+1
0
+1
Мадрид надеюсь хоть тут не припишет Негрейро’О🤣
+1
0
+1
кажется, как будто и на ЧМ они катали дог, когда Онана возмутился их игре, его сразу убрали
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Ну Самуэль не в раз уже макает бананы в соль)
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Черные делишки
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Это’О не скучает,будучи еще игроком токсичностью выделялся
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Этоо мерзость конечно еще та, противный персонаж
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Ну у него на роже написано, что то еще гопник
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Стоило лишь Онану в ворота на кубке Африки не поставить и вот итог))) Его мстя страшна) вот и раскрыта тайна, почему тен Хаг боится хоть матч без него провести)
Там и до кубка Африки у Это рыльце в пушку было .
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Ответ Moscwow
По конспектам Негрейры ведь учился
В данном случае, скорее Переса.
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Власть меняет людей
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Ответ Николай Бойко
Типичный дагестанец))
ДНК бчк скорее
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Ответ Aleksandr Danilov
Расизм чистой воды
Я не расист,но тут ты прав
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Ты совершил страшное преступление, ты должен сидеть в тюрьме.
+2
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Расизм чистой воды
+2
-2
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Онана натравил своих шаманов?
+3
-3
0
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